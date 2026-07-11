Faks organizira ponavljanje za nove studente: 'Cilj je izjednačavanje znanja'

I ove će godine Fakultet prometnih znanosti (FPZ) Sveučilišta u Zagrebu brucošima organizirati ponavljanje i pripremu gradiva za studij. Tako će u rujnu brucoši, ako su zainteresirani, slušati 20 nastavnih sati Matematike, 15 nastavnih sati Fizike i 12 nastavnih sati Računalstva, kako bi bili spremni za te kolegije na prvoj godini.

- Navedeno ponavljanje i priprema gradiva za studij je napravljena u cilju lakšeg snalaženja tijekom prve godine prijediplomskog studija i to iz kolegija važnih za studiranje na Fakultetu, kao i izjednačavanja znanja između studenata. Upućujemo Vas da pratite navedeno gradivo i unaprijedite svoje znanje, poručili su s FPZ-a.

S fakulteta, gdje se studira promet, logistika i aeronautika, prošle su godine za srednja.hr kazali kako su današnji brucoši slabiji u kontinuitetu računskih vještina, primjerice algebri, trigonometriji, derivacijama, integralima, kao i u primjeni fizikalnih koncepata na problemske zadatke. Problemi su uočeni i u radu s tehničkom literaturom, u rješavanju problemskih zadataka, pitanjima timskog rada i upravljanja vremenom. Zato tijekom semestra nude radionice poput toga kako učiti na fakultetu, upravljati vremenom, kako povećati motivaciju za učenje i akademsko pisanje.

- Srednje škole u pravilu dobro odrađuju svoj posao u okviru propisanih kurikuluma, no prostor za napredak postoji, posebice u primjeni znanja na konkretnim životnim primjerima i motivaciji za učenje. Budući da različite kombinacije predmeta i satnice ne osiguravaju svim maturantima jednak broj sati temeljnih STEM sadržaja, na fakultetu preuzimamo odgovornost za premošćivanje tog jaza. To činimo kroz ovakve besplatne pripreme, dodatne konzultacije, otvorene obrazovne materijale te kontinuiranu suradnju s nastavnicima u srednjim školama, poručili su s FPZ-a prošlo ljeto, a podsjetimo da su ranijih godina i drugi fakulteti pozivali brucoše na ponavljanje pred začetkom studiranja.