Dodatne bodove za dom možete dobiti i za prihode u obitelji: Evo što se sve boduje

Četiri najveća studentska centra u Hrvatskoj raspisala su natječaje za smještaj u domovima. Ako nemate izravan upis, trebate 'skupljati' bodove.

Ako nemate pravo na izravan upis u studentski dom, o čemu smo više pisali ovdje, na natječaju ćete skupljati bodove za 'upad'. Dobro je znati za što ih sve možete dobiti. To propisuje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje.

Bodovi za prihode u obitelji

Studentu čiji ukupni prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

120,00 eura ili manje prihoda dodjeljuje se 750 bodova,

od 120,01 eura do 160 eura dodjeljuje se 600 bodova,

od 160,01 eura do 200 eura dodjeljuje se 525 bodova,

od 200,01 eura do 240 eura dodjeljuje se 450 bodova,

od 240,01 eura do 280 eura dodjeljuje se 375 bodova,

od 280,01 eura do 320 eura dodjeljuje se 300 bodova,

od 320,01 eura do 360 eura dodjeljuje se 225 bodova,

od 360,01 eura do 400 eura dodjeljuje se 150 bodova,

od 400,01 eura do 100 posto proračunske osnovice dodjeljuje se 75 bodova.

Nagrade, uspjeh na natjecanjima, maturi...

Prema tom Pravilniku, bodovima koje ostvarujete na temelju prosjeka ocjena te uspjeha na studiju (za potonje se gledaju ECTS bodovi) možete pridružiti bodove za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju i na studiju. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ili stručni kratki studij, a položili su ispite obveznoga dijela državne mature na višoj razini te postigli uspjeh od 80 do 90 posto, ostvaruju 200 bodova. Ako ste ostvarili više od 90 posto možete dobiti 300 bodova za dom.

Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvaruju 300 bodova. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od međunarodnih nagrada iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvaruju 400 bodova.

Studenti dobitnici Rektorove nagrade (ne uključujući posebne Rektorove nagrade i priznanja) ostvaruju 300 bodova. Studenti dobitnici Dekanove nagrade (ne uključujući posebne Dekanove nagrade i priznanja visokih učilišta) ostvaruju 200 bodova. Studenti dobitnici Pročelnikove nagrade (nisu uključene posebne Pročelnikove nagrade i priznanja visokih učilišta), u slučaju veleučilišnih i sveučilišnih odjela kao ustrojstvenih jedinica visokih učilišta, ostvaruju 200 bodova.

Bodovi za deficitarne studije

Studentu koji je upisan na studij kojim se stječe visokoobrazovna kvalifikacija za zvanja koja su definirana kao deficitarna zanimanja na državnoj razini i nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih studija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dodjeljuje se 200 bodova. Više o tome pisali smo ovdje. Studenti na dvopredmetnim studijima mogu ostvariti najviše 200 bodova.

Bodovi na temelju socijalno-ekonomskog statusa

Studentu kojemu je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat dodjeljuje se 600 bodova. Studentu razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji živi u kućanstvu samo s jednim roditeljem, dodjeljuje se 150 bodova.

Studentu kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja ili će biti u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj dodjeljuje se 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu. Studentu čiji je brat ili sestra korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi dodjeljuje se 200 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu.

Studentima koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100 posto dodjeljuje se 200 bodova za svakog roditelja. Studentu s invaliditetom 2. grupe dodjeljuje se 400 bodova.

Student koji je korisnik ili čiji su roditelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi ili prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji ili prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskoga rata prema propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskoga rata ili novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima koji su pripadnici Hrvatskog vijeća obrane ostvaruju na temelju propisa kojima se uređuju prava branitelja u Bosni i Hercegovini 750 bodova.

Za studenta pod međunarodnom i privremenom zaštitom u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom priznaje se 750 bodova. Studentu koji je roditelj dodjeljuje se 500 bodova za svako dijete.

Roditelj branitelj

U svakom od navedenih slučajeva dobivate 200 bodova po roditelju. Bodove mogu ostvariti studenti, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a, djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a, djeca HRVI-ja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida prema pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine te studenti, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a koji su u obrani suvereniteta sudjelovali najmanje 100 dana u borbenome sektoru dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja.

Studenti, djeca civilnoga invalida iz Domovinskoga rata sa 100 %-tnim oštećenjem organizma i studenti djeca civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu dobivaju 200 bodova za svakog roditelja.

Studenti, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 % oštećenja organizma dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja ako im mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60 % proračunske osnovice.

Studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovoga Zakona, dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja ako im mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60 % proračunske osnovice.

Studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja.

Podsjetimo, četiri najveća studentska centra u Hrvatskoj raspisala su natječaje za smještaj u 2026.: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek. Kako se maturanti mogu prijaviti možete pročitati ovdje. U nastavku možete pronaći cijeli Pravilnik sa svim detaljima.