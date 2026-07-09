Oglasila se razriješena dekanica, odbila potpisati ugovor o pripajanju: 'Nije bio u skladu sa zakonom'

Razriješena dekanica smatra da je ugovor o pripajanju koji joj je bio dostavljen na potpis - nezakonit.

Na nedavnoj izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta 'Marko Marulić' u Kninu s dužnosti je razriješena dekanica Marijana Drinovac Topalović. Vršiteljem dužnosti imenovan je Damir Mihanović, viši predavač na Veleučilištu. Iznenadna je to odluka, a dolazi nedugo nakon što je država de facto odlučila ugasiti kninsko veleučilište i pripojiti ga Sveučilištu u Splitu.

Na webu Veleučilišta navedeno je da su u Upravnom vijeću tri predstavnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih - Ana Lucić Vrdoljak, ujedno i predsjednica Vijeća te Ivana Franjković Trčak i Mia Horvat kao članice. U Upravnom vijeću su i Sanja Jurić, predstavnica Vijeća Veleučilišta i Ana Marić, predstavnica zaposlenika.

Predstavnica MZOM-a tvrdi da je dekanica kršila zakon

Pa smo se Lucić Vrdoljak obratili s konkretnim pitanjima - zašto je donedavna dekanica razriješena i je li odluka na bilo koji način vezana uz činjenicu da je Ministarstvo donijelo odluku o pripajanju. Šturo nam odgovara da je osnivač Veleučilišta u Kninu, a to je Republika Hrvatska, donio odluku o statusnoj promjeni Veleučilišta Marko Marulić u Kninu.

- Navedena odluka je pravno obvezujuća za sve organe upravljanja i čelnika ustanove te se mora provesti u rokovima i na način određen odlukom osnivača. Odluka o razrješenju dekanice donosi se temeljem članka 28. stavka 6. podstavaka 3. i 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i članka 36. Statuta Veleučilišta u Kninu, a zbog postupaka dekanice kojima je postupila suprotno odredbama Statuta i drugih općih akata Veleučilišta, navodi Lucić Vrdoljak za srednja.hr.

Ovi stavci Zakona kažu da dekan veleučilišta može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran 'ako ne postupa prema zakonu, statutu veleučilišta i drugim općim aktima' i 'ako nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči veleučilištu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti'. Lucić Vrdoljak pitali smo i zašto je na poziciju izabran baš Mihanović. Tek kratko navodi da je odabran jedan od zaposlenika kako bi ustanova nastavila neometano funkcionirati.

Razriješena dekanica: Nisam mogla potpisati nezakonit ugovor

Razriješenoj dekanici Marijani Drinovac Topalović postavili smo malo opširnija pitanja - je li naslućivala da će se ovo dogoditi, je li dobila obrazloženje zašto se to dogodilo i kako ga komentira te kako s odmakom gleda na odluku o pripajanju. Otkriva kako nije htjela potpisati ugovor o pripajanju.

- Kratko ću Vam odgovoriti, onoliko koliko u ovome trenutku mogu s obzirom na postupke koji su u tijeku, one koji će možebitno uslijediti, kao i interne pravilnike. Ne bih govorila o slutnjama. Svoju dužnost dekanice obavljala sam sukladno zakonu, Statutu Veleučilišta 'Marko Marulić' u Kninu, savjesno i odgovorno. Moja je dužnost bila štititi interese ustanove, što sam i činila. Pripajanju se nisam protivila, ali nisam smjela potpisati tekst ugovora koji nije bio usklađen sa zakonom i Statutom po kojima je čelnik ustanove obvezan postupati te sam na potrebu usklađivanja u više navrata upozoravala sve dionike postupka, kako usmenim, tako i pisanim putem, navodi Drinovac Topalović.

Podsjeća i da je većina članova Upravnog vijeća iz kvote MZOM-a - tri su iz kvote osnivača i dva predstavnika ustanove.

- Razriješena sam dužnosti na dan 30. lipnja 2026., na način da su prijedlog za razrješenje pokrenule, te za odluku o razrješenju glasale Predsjednica Upravnog vijeća i dvije članice imenovane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Preostale dvije članice, predstavnice zaposlenika i Vijeća Veleučilišta, glasale su protiv prijedloga i konačne odluke, navodi Drinovac Topalović.

Pitamo je i kakva je njena budućnost na Veleučilištu u Kninu. Navodi da se sada nalazi na svom radnom mjestu profesora stručnog studija u trajnom izboru.

Podsjetimo, pripajanje drugim institucijama očekuje još nekolicinu veleučilišta. Kada je riječ o kninskom, iz Ministarstva su u ožujku naveli da su razlog pripajanja loši upisni rezultati – kninsko Veleučilište, istaknuli su, bilježi pad broja studenata od preko 50 posto u posljednjih pet godina. Popunjenost upisnih kvota na prošlogodišnjem ljetnom roku iznosila je manje od 10 posto, što je najniže među svim veleučilištima u Hrvatskoj, istaknulo je u ožujku Ministarstvo obrazovanja.