CARNET preuzima još jedan sektor u obrazovanju, stigla kritika: 'Na temelju kojih analiza?'

Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, čije bi izvješće o javnom savjetovanju trebalo biti objavljeno do kraja srpnja, prvi se put zakonski otvara pitanje upravljanja infrastrukturom tercijarnog obrazovanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih tako je tekstom zakona predložilo da CARNET postane ustanova nadležna za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u sustavu obrazovanja i znanosti. Usto, objašnjava Ministarstvo, CARNET bi zapravo imao koordinacijsku ulogu prema ostalim institucijama koje razvijaju i održavaju informatičke sustave u tom području.

- Zakonsko definiranje uloge CARNET-a stvorit će pretpostavke za učinkovitiju koordinaciju razvoja i održavanja informatičkih sustava u visokom obrazovanju i znanosti na nacionalnoj razini, čime će se smanjiti dupliciranje sustava i osigurati veća interoperabilnost, pojasnilo je Ministarstvo.

Kritika Srca: 'Na temelju kojih analiza proizlazi potreba za uspostavom takvog koordinacijskog odnosa?'

Takva vijest ne može proći ispod radara jer se zapravo radi o prijenosu posla na CARNET sa Sveučilišnog računskog centra (Srce), inače pod okriljem zagrebačkog sveučilišta koje primjerice koordinira Informacijski sustav studentskih prava (ISPP) i Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Oni sami komuniciraju kako obavljaju održavanje i razvoj značajnih nacionalnih informacijskih sustava u području znanosti i obrazovanja. Kako navode, upravljaju, razvijaju i održavaju ključne komponente nacionalne e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja, osiguravaju podršku, edukacije i usavršavanja u korištenju naprednih digitalnih usluga, povezuju ključne komponente e-infrastrukture u pan-Europske i globalne infrastrukture, održavaju CroRIS…

Ovu promjenu Srce je kritiziralo u javnom savjetovanju. Naveli su da je prijedlog neusklađen sa stvarnim i pravnim stanjem te da može izazvati dvojbe u vezi odgovornosti, razvoja informacijskih sustava, financiranja i upravljanja nacionalnom e-infrastrukturom. Zbog toga predlažu da se propiše kako su CARNET i Srce infrastrukturne ustanove nadležne za visoko obrazovanje. Izmjenama zakona, napominju, stvara se dojma da je CARNET jedina ustanova nadležna za infrastrukturu visokog obrazovanja, ' iako važeći propisi takvu isključivu nadležnost ne predviđaju'. Posebno su kritizirali dio zakona koji CARNET-u daje svojevrsnu koordinacijsku ulogu.

- Takvim opisom koordinacijska uloga jedne ustanove postavlja se u odnos prema drugim ustanovama koje već imaju vlastite, propisima utvrđene nadležnosti za razvoj i održavanje pojedinih sastavnica informacijske infrastrukture sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Međutim, iz obrazloženja prijedloga zakona nije razvidno na temelju kojih analiza ili utvrđenih nedostataka proizlazi potreba za uspostavom takvog koordinacijskog odnosa niti su obrazloženi opseg, sadržaj i granice predložene koordinacijske uloge. Ako je cilj unaprijediti koordinaciju razvoja i upravljanja informacijskom infrastrukturom, potrebno je jasno definirati koje se konkretne koordinacijske ovlasti uvode, kako će se one odnositi prema postojećim zakonskim nadležnostima drugih infrastrukturnih ustanova te na koji će se način izbjeći preklapanje odgovornosti i moguće dvojbe u provedbi. U protivnom, ovakav opis može stvoriti dojam hijerarhijskog odnosa među ustanovama koji ne proizlazi iz postojećeg normativnog okvira niti je obrazložen u prijedlogu zakona, komentar je Srca u javnom savjetovanju.

Srce za srednja.hr: 'Vjerujemo da će Ministarstvo prepoznati opravdanost i važnost naših prijedloga'

Kontaktirali smo Srce. Pitali smo je li Srce ranije obaviješteno da će CARNET preuzeti upravljanje infrastrukturom visokog obrazovanja, jesu li ikada ranije upozoreni da neki dio svog posla ne rade dobro i kako će ova odluka utjecati na daljnji rad Srca te hoće li biti tehnoloških viškova među zaposlenima. S obzirom na to da dijele zgradu s CARNET-om na zagrebačkom Prisavlju, priupitali smo vode li razgovore s njima.

- Izgradnju i održavanje informacijske infrastrukture visokog obrazovanja i znanosti Srce temelji na visokostručnom pristupu, dugogodišnjem iskustvu te suradnji s ključnim nacionalnim tijelima i akademskom i znanstvenom zajednicom. Djelujemo s ciljem pružanja pouzdanih, kvalitetnih i dugoročno održivih digitalnih usluga za sve korisnike. Tim smo se načelima vodili i pri formuliranju naših komentara i prijedloga izmjena Zakona. Vjerujemo da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u nastavku zakonodavnog postupka prepoznati opravdanost i važnost naših prijedloga te njihov doprinos kvalitetnijem zakonskom okviru, kratko su poručili.

Napomenimo i da je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić na sjednici Senata krajem travnja kazao kako je njihov stav da ovo pitanje ne bi trebalo biti dio Zakona o visokom obrazovanju. Tada je kazao kako 'još uvijek nije postignut konačan dogovor oko prijedloga Ministarstva da se CARNET uključi u Zakon'.

CARNET: 'Važno je da budući model jasno definira tko je odgovoran za koju sastavnicu...'

Iz CARNET-a za srednja.hr odgovaraju kako komentare Srca smatraju važnima i legitimna jer je ' riječ o ustanovi koja ima dugu i značajnu ulogu u razvoju informacijske infrastrukture visokog obrazovanja i znanosti'. Predložene izmjene ne promatraju kao pitanje zamjene jedne ustanove drugom, nego 'kao priliku da se jasnije uredi koordinacija, dugoročna održivost i međusobno povezivanje različitih dijelova sustava'.

- Sustav visokog obrazovanja i znanosti već sada počiva na više ustanova, usluga i informacijskih sustava. Zato je važno da budući model jasno definira tko je odgovoran za koju sastavnicu, kako se donose odluke, kako se razmjenjuju podaci i kako se osigurava stabilnost sustava. Smatramo da konačni model treba prepoznati postojeće nadležnosti i iskustvo svih ustanova, a CARNET-ovu ulogu definirati kao koordinacijsku, infrastrukturnu i razvojnu u opsegu koji bude utvrđen zakonom i podzakonskim aktima, navode.

Vele da već dugi niz godina uspješno surađuju sa Srcem te da je jedan od primjera projekt e-Sveučilišta gdje je Srce partnerska ustanova. Srce smatraju važnim dionikom sustava visokog obrazovanja i znanosti, a njegovo iskustvo u razvoju i održavanju informacijskih sustava drže važnim za kvalitetno uređenje budućeg modela.

- Ako zakon bude usvojen, CARNET će nastaviti suradnju sa Srcem i drugim ustanovama. U tom smislu CARNET zagovara partnerski pristup, stručni dijalog i postupnu provedbu s ciljem uspostave modela u kojemu će svaka ustanova imati jasno definiranu i prepoznatu ulogu, objašnjavaju iz CARNET-a.

'Poduzet će se sve mjere kako bi podaci bili zaštićeni'

CARNET pitamo imaju li već razrađen plan kako će upravljati upravljati infrastrukturom te podatcima visokog obrazovanja, ako se zakon usvoji u ovom obliku. Vele da posjeduju široko iskustvo u upravljanju složenim digitalnim sustavima u obrazovanju. Upravljanje podacima, ističu, obuhvatit će jasnu raspodjelu odgovornosti među ustanovama, pravila obrade i zaštite podataka, tehničke standarde, sigurnosne kontrole, kontinuitet poslovanja, nadzor nad pristupima i model podrške korisnicima.

- CARNET će, u slučaju usvajanja zakonskih izmjena, taj model razvijati u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, visokim učilištima i ustanovama koje već imaju važne uloge u sustavu. Poduzet će se sve mjere kako bi podaci bili zaštićeni, dostupni samo ovlaštenim korisnicima i obrađivani u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, informacijskom sigurnošću i nadležnostima pojedinih ustanova, odgovaraju.

Kako je nedavno došlo i do neovlaštenog dijeljenja podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama, pitamo ih planiraju li uvesti nove mjere kako bi podatci studenata te profesora bili zaštićeni ako preuzmu sustav visokog obrazovanja. Izdvajaju da im je zaštita podataka korisnika jedan od najvažnijih prioriteta te da su nakon neovlaštena dijeljenja podatak pokrenuli tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdili opseg, podrijetlo i okolnosti objave podataka. Isto, da su poduzeli sve zakonski definirane korake.

- Takvi događaji dodatno potvrđuju koliko je važno stalno unaprjeđivati sigurnosne mjere, procedure i svijest korisnika. U slučaju proširenja nadležnosti na sustav visokog obrazovanja, CARNET će i dalje raditi na zaštiti podataka studenata, nastavnika, istraživača i drugih korisnika. To uključuje jačanje sigurnosnih kontrola, strože upravljanje pristupnim pravima, redovite sigurnosne provjere, praćenje rizika, edukaciju korisnika, jasne protokole za postupanje u slučaju incidenata te usklađenost s propisima o zaštiti osobnih podataka i kibernetičkoj sigurnosti. Bitno je naglasiti i kako smo kroz projekt e-Sveučilišta već proveli niz edukacija vezanih uz kibernetičku sigurnost. Važno je istaknuti da sigurnost nije jednokratna mjera, nego kontinuirani proces. Upravo zato budući model upravljanja infrastrukturom visokog obrazovanja mora uključivati sigurnost od samog početka, odnosno od projektiranja sustava, preko obrade i pohrane podataka, do upravljanja pristupima, nadzora i postupanja u slučaju kibernetičkih incidenata, kažu.

Hoće li biti novih zapošljavanja? 'Cilj nije administrativno širenje'

CARNET pitamo i hoće li zbog preuzimanja visokog obrazovanja morati zaposliti nove djelatnike. Odgovaraju, već imamo stručne timove za mrežnu infrastrukturu, digitalne usluge, kibernetičku sigurnost, podršku korisnicima i upravljanje projektima.

- No preuzimanje šire koordinacijske ili operativne uloge u visokom obrazovanju zasigurno zahtijeva pažljivu procjenu kapaciteta. Ako se pokaže da postojeće kapacitete treba dodatno ojačati, CARNET će to planirati u suradnji s nadležnim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj nije administrativno širenje, nego osiguravanje stabilne, sigurne i kvalitetne podrške ustanovama visokog obrazovanja, dodaju te zaključuju kako eventualno zakonsko definiranje CARNET-ove uloge ne znači jednokratan i izoliran prijenos cijelog sustava, nego uspostavu 'jasnijeg modela koordinacije, razvoja i održavanja informatičko-informacijske infrastrukture'.