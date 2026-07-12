TikTok ‘žicanje’ stiglo i među maturante: Mole vršnjake da brišu studije, ali to im neće pomoći

Jedno od najčešćih pitanja maturanata ovih dana je trebaju li brisati s liste studije na koje ne upadaju. Samo je jedan slučaj kada to treba napraviti

Osmaši su proteklih dana 'žicali' vršnjake da obrišu srednje koje ne žele upisati, a sada to na TikToku rade maturanti koji su blizu crte da upadnu na neki studij. Jer su 8. srpnja doznali privremene rezultate upisa. Jedan od primjera je objava maturantice koja je prijavila više kombinacija dvopredmetnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na prvi je upala, na drugi nije, ali na treći jest. No, kombinacija prvog i trećeg joj se baš i ne sviđa, voljela bi iskombinirati prvi i drugi izbor. Problem je što je na drugom izboru dvadesetak mjesta ispod crte. Pa moli maturante putem TikToka da obrišu taj studij ako na njega ne upadaju.

No, to uopće nema smisla, a kako funkcioniraju rang-liste objasnili smo ovdje. Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa. No, liste će se ovih dana još mijenjati jer je studije moguće prijavljivati i brisati s popisa sve do 15. srpnja u 13.59. Taj dan izlaze i konačne liste upisa na studije.

Najčešće pitanje maturanata u trenutku objave prvih lista jest trebaju li brisati neke studije, na primjer, one na kojima nisu ostvarili pravo ili ostaviti samo studij na koji 'upadaju'. Odgovor je da ne brišete s liste niti jedan studij koji biste upisali u slučaju da ostvarite pravo upisa na njemu. Ako na listi imate studij koji nikako ne biste upisali i nemate ga namjeru otići upisati ako upadnete, onda taj studij treba obrisati. Ako se ne odete upisati na studij pored kojeg će vam 15. srpnja u sustavu Postani student stajati 'Da' i upisni broj, prijeti vam kazna. O kakvoj je kazni riječ, poslušajte u videu u nastavku.

Podsjetimo, ovaj tjedan objavljeni su i privremeni rezultati mature. Najgore riješen izborni predmet jest Informatika - palo ju je čak 36,2 posto maturanata. Više doznajte u članku i videu u nastavku:

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