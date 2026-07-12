TikTok ‘žicanje’ stiglo i među maturante: Mole vršnjake da brišu studije, ali to im neće pomoći

Izostanak s upisa skupo ćete platiti: Čekaju vas čak dvije kazne
Osim naplate oportunitetnih troškova onima koji se ne dođu upisati na studij na koji su upali, uvedena je još jedna sankcija.
17:08 32 d 09.06.2026
12. srpanj 2026.
Jedno od najčešćih pitanja maturanata ovih dana je trebaju li brisati s liste studije na koje ne upadaju. Samo je jedan slučaj kada to treba napraviti
Osmaši su proteklih dana 'žicali' vršnjake da obrišu srednje koje ne žele upisati, a sada to na TikToku rade maturanti koji su blizu crte da upadnu na neki studij. Jer su 8. srpnja doznali privremene rezultate upisa. Jedan od primjera je objava maturantice koja je prijavila više kombinacija dvopredmetnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na prvi je upala, na drugi nije, ali na treći jest. No, kombinacija prvog i trećeg joj se baš i ne sviđa, voljela bi iskombinirati prvi i drugi izbor. Problem je što je na drugom izboru dvadesetak mjesta ispod crte. Pa moli maturante putem TikToka da obrišu taj studij ako na njega ne upadaju.
No, to uopće nema smisla, a kako funkcioniraju rang-liste objasnili smo ovdje. Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa. No, liste će se ovih dana još mijenjati jer je studije moguće prijavljivati i brisati s popisa sve do 15. srpnja u 13.59. Taj dan izlaze i konačne liste upisa na studije.
Izostanak s upisa skupo ćete platiti: Čekaju vas čak dvije kazne
Osim naplate oportunitetnih troškova onima koji se ne dođu upisati na studij na koji su upali, uvedena je još jedna sankcija.
17:08 32 d 09.06.2026
Ocjenjivači matura uzvratili NCVVO-u, prijete bojkotom: 'To će rezultirati odgodom rezultata'
Izjava ravnatelja NCVVO-a izazvala je nezadovoljstvo među ocjenjivačima matura. Jedna nastavnica kaže nam da su dogodine spremni na bojkot.
12:45 1 d 10.07.2026
Najčešće pitanje maturanata u trenutku objave prvih lista jest trebaju li brisati neke studije, na primjer, one na kojima nisu ostvarili pravo ili ostaviti samo studij na koji 'upadaju'. Odgovor je da ne brišete s liste niti jedan studij koji biste upisali u slučaju da ostvarite pravo upisa na njemu. Ako na listi imate studij koji nikako ne biste upisali i nemate ga namjeru otići upisati ako upadnete, onda taj studij treba obrisati. Ako se ne odete upisati na studij pored kojeg će vam 15. srpnja u sustavu Postani student stajati 'Da' i upisni broj, prijeti vam kazna. O kakvoj je kazni riječ, poslušajte u videu u nastavku.
Podsjetimo, ovaj tjedan objavljeni su i privremeni rezultati mature. Najgore riješen izborni predmet jest Informatika - palo ju je čak 36,2 posto maturanata. Više doznajte u članku i videu u nastavku:
Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.
Svaki deseti brucoš popularnog studija prošao je istu online pripremu za prijamni ispit
Arhitektica Leila Nanuk je do danas održala pripreme za preko 350 učenika. Petero njih nam je ispričalo kako izgleda put do studija arhitekture.
16:09 1 d 10.07.2026
Jeste već odabrali koji faks želite upisati? Znamo gdje se cijeli proces odvija online
Ekonomija je već godinama među najčešćim izborima maturanata. Baš zato je EFRI upis prilagodio svima - prijave su u potpunosti online.
14:03 1 d 10.07.2026
Tko zna više, asistentica ili student? Pokazali su svoje znanje u zabavnom kvizu
Svaki student sanja o tome da odmjeri snage s profesorom ili asistentom na faksu. Student i asistentica na FOI-ju su svoje znanje testirali na kvizu.
12:06 3 d 09.07.2026
Popularan studij dobio novi modul: Osigurava visoku zapošljivost i tržišnu konkurentnost
Na Sveučilištu Algebra Bernays je predstavljen Dizajn interijera, novi studijski modul u sklopu studija Dizajn. Evo što čeka buduće studente.
09:23 3 d 09.07.2026
Prije faksa sam guglala tenisice, a sad lovim popuste na plahte: Ovo je ta velika razlika
Liste prioriteta se mijenjaju kad upišeš faks. Pojavljuju se nove brige, neke odluke donosimo sami, a jedna od prvih je samostalni odlazak u banku.
13:10 3 d 08.07.2026
Psihologija dolazi na još jedno sveučilište: Studenti će raditi sa suvremenom opremom
Jedan od najtraženijih studija među maturantima je studij psihologije. Sad dolazi i na Sveučilište Algebra Bernays, uz EEG i eye tracker u nastavi.
09:35 4 d 08.07.2026
Maturanti će se za ovime pomamiti: Pokrenut online studij koji možeš pratiti iz svoje sobe
Diploma dokazuje da si usvojio temeljna znanja, a portfolio pokazuje što možeš. PVZG ti pomaže izgraditi oboje.
14:42 4 d 07.07.2026
Mehatronika nije samo za odlikaše: Studentica razbija mitove o studiju
Mehatronika je jedan od onih tehničkih studija koji na prvu zastraše maturante, ali studentica Lucija dokazuje da predrasude ne drže vodu.
12:30 5 d 06.07.2026
Nije za cure i one loše u matematici: Razbili smo pet mitova o popularnoj grani studija
Koliko su istinite priče o IT studijima? S prodekanom FERIT-a provjerili smo najčešće mitove i otkrili što buduće studente doista očekuje.
09:25 6 d 06.07.2026
Najgori (ili najbolji?) tip lika na prvom dejtu: 'Nisam škrt, samo održavam visoku razinu likvidnosti'
Najbolja stvar dejtanja danas? Različiti tipovi dečkiju koje upoznaješ. Najgora stvar? Različiti tipovi dečkiju koje upoznaješ. Utjelovili smo jednog.
13:37 8 d 03.07.2026
Jedan je studij potreban svakoj industriji, a posebno privlači maturante: Evo što kažu studenti
Pred maturantima je velika odluka: odabrati koji fakultet žele upisati. Evo što studenti popularnog Ekonomskog fakulteta u Splitu kažu o svom odabiru.
10:55 9 d 03.07.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 18 d 24.06.2026
CARNET preuzima još jedan sektor u obrazovanju, stigla kritika: 'Na temelju kojih analiza?'
Odsada bi zakonom trebalo biti propisano tko upravlja podatcima visokog obrazovanja. Iako je u praksi prednjačilo Srce, sada sustav preuzima CARNET.
10:22 2 h 12.07.2026
Propalo otvaranje privatne menze na zagrebačkom fakultetu: Doznajemo detalje
Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu ipak neće otvoriti privatnu menzu Cassandra, kakva postoji na FER-u. Potpisani ugovor je raskinut.
08:58 3 h 12.07.2026
VIDEO Snimili smo vodič kako se prijaviti za studentski dom u Zagrebu
Prijave traju do 24. srpnja. Prvi put proces je u potpunosti online pa smo snimili vodič.
14:21 22 h 11.07.2026
Zbog sage s izborima oglasio se profesor koji nadzire rektora: 'Sveučilište kao cjelina je autonomno'
Predsjednika Sveučilišnog vijeća u Rijeci pitali smo hoće li sazvati sjednicu zbog najnovije odluke rektora kojom obustavlja dekanske izbore.
11:22 1 d 11.07.2026