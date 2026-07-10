Faks Jeste već odabrali koji faks želite upisati? Znamo gdje se cijeli proces odvija online

Jeste već odabrali koji faks želite upisati? Znamo gdje se cijeli proces odvija online

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10. srpanj 2026.

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Jeste već odabrali koji faks želite upisati? Znamo gdje se cijeli proces odvija online

Koji faks upisati? | Foto: Canva

Ekonomija je već godinama među najčešćim izborima maturanata. Baš zato je EFRI upis prilagodio svima - prijave su u potpunosti online.

Odabir studija jedna je od najvažnijih odluka koju ćeš donijeti nakon završetka srednje škole. To nije samo izbor fakulteta, nego i izbor smjera u kojem želiš graditi svoju budućnost, razvijati svoje talente i stjecati znanja koja će ti otvoriti vrata brojnih profesionalnih mogućnosti.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci obrazuje stručnjake koji danas uspješno djeluju u gospodarstvu, javnom sektoru, financijskim institucijama, međunarodnim organizacijama i poduzetništvu - i to već 65 godina. To nije slučajnost. To je rezultat programa koji se dosljedno prilagođava zahtjevima tržišta i institucije koja zna što poslodavci stvarno traže.

Danas, više nego ikad, društvu su potrebni ljudi koji razumiju kako funkcioniraju gospodarstvo, tržišta i organizacije. Svijet se mijenja brže nego ikad: digitalizacija, globalizacija, umjetna inteligencija, novi poslovni modeli. Tržište ne traži diplome - traži stručnjake koji razumiju procese, donose odluke i znaju upravljati promjenama. Upravo te kompetencije stječeš na EFRI-ju.

Studenti u fakultetskoj dvorani | Foto: EFRI

Studij prilagođen različitim interesima i ambicijama

Na EFRI-ju studenti mogu birati između sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije te sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog petogodišnjeg studija Ekonomije.

Poslovna ekonomija usmjerena je na funkcioniranje poduzeća i organizacija. Studenti stječu znanja iz područja financija, marketinga, menadžmenta, poduzetništva i međunarodnog poslovanja te razvijaju kompetencije potrebne za uspješno vođenje poslovnih procesa.

Integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomije pruža širu perspektivu i usmjeren je na razumijevanje gospodarskih procesa koji oblikuju društvo. Studenti istražuju uzroke gospodarskog rasta i kriza, inflacije, razvoja tržišta rada, energetskih i demografskih izazova te utjecaja digitalne transformacije na gospodarstvo i društvo. Karijere koje otvara kreću se od ministarstava i institucija Europske unije do središnjih banaka, razvojnih agencija i istraživačkih centara.

Studentice pričaju | Foto: EFRI

Dok je Poslovna ekonomija izbor za one koji žele upravljati organizacijama i poslovnim sustavima, Ekonomija je namijenjena onima koji žele razumjeti i oblikovati razvoj gospodarstva i društva u cjelini.

Za one koji žele nešto više, EFRI nudi i program International Business, koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku. Kvalitetu tog programa potvrđuje i EFMD akreditacija koju posjeduje svega nekoliko posto poslovnih škola u svijetu. Za studente to znači konkretnu vrijednost: diplomu čiju izvrsnost prepoznaju poslodavci i akademske institucije diljem svijeta.

Studij koji možeš oblikovati prema sebi

Jedna od posebnosti EFRI-ja jest široka ponuda izbornih kolegija koja studentima omogućuje da dio studijskog programa prilagode vlastitim interesima i profesionalnim ciljevima. Na taj način svaki student već tijekom studija gradi svoj jedinstveni profesionalni profil.

Studentice | Foto: EFRI

Za one koji ne mogu ili ne žele studirati u klasičnom obliku, postoji i online studij Poslovne ekonomije, namijenjen studentima u izvanrednom statusu. Isti ishodi učenja, fleksibilan raspored - model koji sve više biraju zaposleni, sportaši i roditelji koji traže balans između obaveza.

Više od teorijskog znanja

Na EFRI-ju vjerujemo da znanje svoju punu vrijednost dobiva tek kada ga znamo primijeniti u praksi. Zato je stručna praksa sastavni dio svih studijskih programa. Fakultet surađuje s više od 900 poslodavaca diljem Hrvatske, omogućujući studentima stjecanje iskustva u stvarnom poslovnom okruženju još tijekom studija.

Takav pristup povezuje teorijska znanja s konkretnim poslovnim izazovima te studentima omogućuje razvoj praktičnih kompetencija koje poslodavci prepoznaju i cijene. Dok mnogi tek nakon diplome traže svoje prvo profesionalno iskustvo, studenti EFRI-ja već tijekom studija stječu vrijedna znanja i kontakte koji im olakšavaju ulazak na tržište rada.

Studenti slušaju o stručnoj praksi | Foto: EFRI

Međunarodno iskustvo kao dio studiranja

Suvremeno poslovanje ne poznaje granice, a isto vrijedi i za obrazovanje.

EFRI aktivno surađuje s brojnim partnerskim institucijama diljem Europe i svijeta te studentima pruža mogućnost sudjelovanja u programima međunarodne mobilnosti, uključujući Erasmus+. Boravak na inozemnim sveučilištima studentima omogućuje stjecanje novih znanja, upoznavanje različitih kultura i razvoj međunarodnih kompetencija koje su sve traženije na tržištu rada.

Posebno mjesto zauzima studij International Business na engleskom jeziku, koji nosi prestižnu, međunarodno priznatu EFMD akreditaciju. Riječ je o jednoj od najprestižnijih međunarodnih priznanja u području poslovnog obrazovanja, a ova akreditacija potvrđuje kvalitetu studijskog programa i svrstava Ekonomski fakultet u Rijeci među 10% najboljih svjetskih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola. EFMD akreditacija sinonim je za akademsku izvrsnost, povezanost s praksom i međunarodnu orijentaciju čime EFRI potvrđuje svoju predanost visokim standardima nastave, istraživanja i razvoja.

Studenti zajedno uče | Foto: EFRI

Studiranje na engleskom jeziku pruža jedinstvenu priliku za razvoj međunarodnih kompetencija, usvajanje stručne terminologije i komunikaciju s partnerima iz cijelog svijeta  Za studente to znači konkretno: diplomu čiju vrijednost prepoznaju poslodavci i akademske institucije diljem svijeta, veće mogućnosti Erasmus+ razmjene i suradnju s kolegama iz različitih zemalja koja gradi interkulturalne kompetencije koje tržište rada sve više cijeni.

Fakultet okrenut budućnosti

EFRI ne prati promjene - on aktivno sudjeluje u njihovom stvaranju.

Kroz brojne međunarodne projekte Fakultet razvija nova znanja iz područja digitalne transformacije, održivog razvoja i umjetne inteligencije. EconAI Lab funkcionira kao interdisciplinarno središte koje objedinjuje ekonomiju, statistiku, informatiku i umjetnu inteligenciju. Cilj nije pratiti tehnološke trendove - cilj je da AI postane konkretan alat koji unapređuje nastavu, istraživanje i gospodarsku praksu.

EFRI sudjeluje u dva od tri najvažnija EU projekta u domeni umjetne inteligencije u sklopu programa Digital Europe, a AISHA projekt postavlja Fakultet u ulogu regionalnog centra za razvoj AI kompetencija. Sudjelovanjem u europskim istraživačkim projektima EFRI osigurava da najnovija znanja i trendovi brzo pronalaze put do nastave. Studenti tako ne uče samo o današnjem svijetu, nego razvijaju kompetencije koje će biti ključne i u godinama koje dolaze.

Studentice ispred Ekonomskog fakulteta u Rijeci| Foto: EFRI

Investicija za cijeli život

Studiranje nije samo stjecanje diplome. To je razdoblje osobnog razvoja, stvaranja profesionalnih kontakata, novih prijateljstava i iskustava koja ostaju za cijeli život.

Na EFRI-ju studenti dobivaju znanje, praktične vještine i podršku potrebnu za uspješan početak karijere. Istovremeno postaju dio zajednice koja već 65 godina povezuje studente, profesore, alumnije i gospodarstvo.

Osim formalnog obrazovanja i drugih mogućnosti EFRI Vam omogućava stjecanje niza profesionalnih vještina koje su ključne za vašu buduću karijeru, kao što su komunikacijske vještine, rad u timovima i interakcija s kolegama i nadređenima, problem-solving vještine koje potiču na kritičko razmišljanje i pronalaženje kreativnih rješenja, vještine upravljanja vremenom u cilju razvoja učinkovitosti i organizacijskih sposobnosti te niz drugih vještina.

EFRI iznutra | Foto: EFRI

Ako tražiš fakultet koji spaja akademsku izvrsnost, praktično iskustvo, međunarodnu otvorenost i usmjerenost prema budućnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci pruža priliku da svoje ambicije pretvoriš u konkretne rezultate!

Jer dobra odluka o studiju ne određuje samo sljedećih nekoliko godina života. Ona može oblikovati cijelu karijeru. EFRI tako postaje mjesto gdje tvoja budućnost dobiva svoj prvi poslovni plan.

EFRI - 65 godina znanja, iskustva i prilika za nove generacije.

Upisi su otvoreni

Prijave za ljetni upisni rok zatvaraju se sredinom srpnja. Cjelokupna procedura - od prijave na portalu Postani student do konačnog upisa - odvija se online, bez potrebe za dolaskom na mjesto upisa ili dodatnim provjerama znanja kroz razredbene ispite.

Sve informacije i koraci dostupni su na efri.uniri.hr.

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