Pravobraniteljica o vječnim studentima Pravnog: 'Nismo svi isti, netko ne može završiti u 10 godina'

Sveučilište u Zagrebu ove je akademske godine 'zatresao' jedan slučaj na Pravnom fakultetu. Vječitim studentima fakultet je odredio rok za završetak studija, nakon čega gube pravo studiranja. Kronologiju tog slučaja objasnili smo ovdje, a u novoj epizodi našeg podcasta sveučilišna studentska pravobraniteljica Ana Paula Novak istaknula je da je upravo ovo najveći slučaj u njezinu mandatu.

Pravobraniteljica o 'vječnim studentima'

Ukratko je objasnila što se točno dogodilo. Situacijom je, istaknula je, obuhvaćeno najmanje 2.976 studenata.

- Izvanrednim studentima je prema prvom Pravilniku bilo obećano da studij mogu završiti u neograničenom roku, dok redovito plaćaju svoju školarinu. Drugim, novim Pravilnikom, sada prije dvije godine, doneseno je da oni ne mogu završiti studij u neograničenom roku, nego da im se naprosto ukidaju sva studentska prava do 30. rujna 2026. godine. Nekome je možda ostao diplomski rad, nekome je ostao jedan ispit, dva ispita. Studenti nisu uzeli mirovanja jer se njima htjelo uzeti mirovanja. Ti studenti su naprosto imali različite bolesti, različite životne situacije, naprosto nismo svi isti. Netko ne može završiti fakultet u deset godina. Uprava nije prepoznala njihove probleme na vrijeme, a bile su priložene sve medicinske dokumentacije, svi ostali dokumenti koji su relevantni da se uzme mirovanje, a na te im upite nikad nije odgovoreno. Tu je nastao veliki sukob studenata i Uprave. Naprosto, svako tijelo koje se bavi pravnim pitanjima, bilo na Sveučilištu ili na njihovom fakultetu, bilo je uključeno u ovaj slučaj, objašnjava Novak.

'Nisam pristupala subjektivno'

Pojasnila je i odgovor, odnosno reakciju studenata na cijelu situaciju.

- Studentima nije bilo jasno zašto se sada na njima primjenjuje taj Pravilnik, jer oni ne troše resurse. Redovito plaćaju svoje školarine iz godine u godinu i imaju pravo neograničeno studirati prema Pravilniku koji im je to obećao. Tako nalažu i Sveučilište i Pravni fakultet u Zagrebu. Studenti su dovedeni pred gotov čin, nekima je određeno svega tri mjeseca prije roka da moraju završiti fakultet, a znamo koliko je Pravni fakultet težak. Nisu znali gdje dalje pa su se obratili meni i, naravno, vi kad pročitate svih tih 2.976 slučajeva, pomalo je to mučno za slušati, jer vidite puno odbijenica, žalbi na žalbe, i jako je bilo kompleksno 'svrstati' te ljude odnosno shvatiti tko je ovdje izvanredni, tko redovni, tko student s posebnim potrebama... Slučajevi su bili toliko veliki da se još uvijek protežu, i nakon godinu dana. Nisam pristupala subjektivno, nije mi bilo važno studira li student 10, 13 ili 20 godina, bilo mi je bitno vidjeti da u Pravilniku piše da oni mogu neograničeno studirati, što je Pravilnik naposljetku i pokazao, rekla je Novak.