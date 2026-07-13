Tuga na zagrebačkom fakultetu, preminula mlada asistentica: 'Nadali smo se povratku'

Preminula je asistentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Katarina Faraguna (38). Od nje su se oprostili kolege s Odsjeka za psihologiju.

Tuga na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Preminula je Katarina Faraguna, asistentica na Odsjeku za psihologiju tog fakulteta, nakon duge i teške bolesti. Upravo navršivši 38 godina, kolege su se oprostili od nje na društvenim mrežama.

- Cijelo vrijeme bolovanja nam je silno nedostajala, ali smo se veselili i nadali trenutku njezina povratka na Katedru za biološku psihologiju. Teška je i tužna pomisao da se to nikada neće dogoditi i da nam ostaju samo uspomene na sve divne trenutke koje smo proveli s njom. Katarinu ćemo pamtiti po njezinoj toplini, dobroti, vedrini i predanosti znanosti i nastavi, a njezin odlazak ostavlja veliku prazninu među članovima Katedre i Odsjeka. Izražavamo svoju duboku sućut njezinoj obitelji i svima koji su je voljeli, objavili su s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Oni koji su je poznavali podijelili su uspomene s njome. Simpatična, jedinstvena, hrabra, najzabavnija cimerica u studentskim danima u riječkom studentskom domu, osobine su kojima je opisuju.

- Jedinstvena po hrabrosti, dobroti, solidarnosti, ljepoti, duhovitosti, pameti i opravdanoj kritici bešćutnog i lošeg sustava onkološke skrbi u Hrvatskoj. Draga Katarina, putujte mirno bez boli na neko ljepše mjesto. Nedostajat ćete mi beskrajno. Iskrena sućut suprugu, obitelji, kolegama s katedre i svima koji su je voljeli, stoji u jednom oproštaju u komentarima.



