Faks moli maturante da na upis dođu bez mame i tate: 'Veći su problem roditelji, ne vjeruju nam'

Bliže se upisi na fakultete, a i ove je godine Stomatološki zamolio maturante da dođu bez roditelja. Stavovi oko toga među maturantima su podijeljeni.

Nakon što u srijedu izađu konačni rezultati mature pa potom i konačne rang-liste upisa na studije, upisni proces na fakultete za maturante nije gotov. Moraju se još upisati na onaj fakultet pored kojeg će im u sustavu Postani student stajati 'Da' i upisni broj. Inače im fakultet može naplatiti oportunitetni trošak nepopunjenog upisnog mjesta. Brojni fakulteti te upise provode online, putem svojih aplikacija, a neki su još uvijek zadržali fizičke upise.

Pravila su na većini takvih fakulteta ista – maturanti, budući da su punoljetne osobe, na fakultet se moraju upisati osobno. Stomatološki fakultet u Zagrebu ponovno je, kao i ranijih godina, jasno naglasio da maturanti na upis moraju doći bez roditelja.

- Studenti ulaze u prostor Stomatološkog fakulteta isključivo sami (bez roditelja i pratnje). Studenti na upise dolaze u zakazano vrijeme. Pristupnici su dužni osobno se upisati. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, stoji u obavijesti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Inače, upisi na taj fakultet održat će se 20. i 21. srpnja 2026. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati i to u Službi za studije i trajno obrazovanje u Petrinjskoj ulici. Upisi se provode na temelju rasporeda koji maturanti mogu pronaći na webu Stomatološkog, a ondje je pojašnjeno i koju je sve dokumentaciju nužno ponijeti sa sobom.

'Ne treba osuđivati, pa nismo se osamostalili preko noći'

'Hoćete li na upise studija povesti mamu i tatu?' – glasilo je tako pitanje koje smo maturantima postavili na Instagramu. Poruke su se nanizale u roku svega nekoliko minuta, a većina je odgovorila da neće. Ipak, bilo je nekoliko onih koji su odgovorili kako roditelji idu s njima, prvenstveno zato što ih dovoze do fakulteta. Da dolazak roditelja ne treba osuđivati, smatra maturantica Sara iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu.

- Mislila sam doći sama osim ako moji roditelji neće inzistirati da dođu sa mnom, ali mislim da se to neće dogoditi. Smatram da, ako fakultet nije rekao ništa o dolasku roditelja, njihov dolazak s djecom ne treba osuđivati jer, iako je moja generacija napunila 18 godina, nije se preko noći odmah osamostalila i na kraju dana većinski smo u glavi još samo djeca. Međutim, smatram da bi osamostaljivanje trebalo ići postupno, a ne po principu 'sve odjednom'. Nadalje, iako je fakultet izrekao da ne potiče dolazak roditelja na upise, mislim da je opravdano da u slučaju bolesti maturanta roditelj ide s njime, navodi maturantica Sara.

Pitamo je i smatra li da je, općenito gledajući, njena generacija dovoljno samostalna. Odgovara – i da i ne.

- U pogledu korištenja tehnologije i snalaženja u digitalnom svijetu smatram da smo poprilično samostalni, što je dobra vještina za snalaženje u današnjem svijetu. Međutim, tvrdim da smo poprilično nesamostalni u obavljanju nekih osnovnih poslova kao što je kuhanje, javljanje na telefon ili pisanje eseja, sažetaka ili mailova. Naime, mislim da su to podcijenjene vještine koje se trebaju vježbati. Također, mislim da se moja generacija previše srami nekih stvari kao što je javljanje na telefon i mislim da je uzrok tome nedovoljna socijalizacija i druženje s ostalim stvarnim ljudima, kaže Sara.

'Mislim da je veći problem u roditeljima koji ne vjeruju svojoj djeci'

Katarina, maturantica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci kaže da se na fakultetu u koji je upala upisi obavljaju online pa će to obaviti sama. Međutim, čak i da se proces odvija uživo, išla bi sama jer roditelji o upisima znaju manje nego ona. - Ako su upisi u drugom gradu, ok mi je da roditelj prati dijete po gradu čisto da mu pomogne da se snađe, no mislim da vi i tada na same upise svatko trebao doći sam, smatra Katarina. I ona, kao Sara, smatra da je njena generacija dovoljno samostalna, naročito u digitalnoj sferi. No, ponekad problem stvaraju sami roditelji.

- Ako je nešto online, brzo to skopčamo. Mislim da je veći problem u roditeljima koji ne vjeruju svojoj djeci da će neki posao obaviti dobro, smatra Katarina.

Lana iz Gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima kaže nam da na upise fakulteta dolazi s ekipom koju je upoznala na prijemnom ispitu.

- Smatram da roditelji ne trebaju biti dio dolaska na upise jer je to novo razdoblje života za koje smo dovoljno sposobni i nema opravdanja za to da roditelj dođe s djetetom jer nisu toliko nesposobni. Smatram da moja generacija nije samostalna, uvijek sve na gotovo dobiju i uvijek mogu računati na roditelje, ističe Lana.

'Upisi su mali uvod u samostalnost studentskog života'

I na fakultetu koji upisuje druga naša sugovornica Katarina iz Glazbene škole Zlatka Grgoševića u Sesvetama, upisi se održavaju online. No da su uživo, naglašava, došla bi bez roditelja.

- Smatram da postoje slučajevi kojima se to može opravdati, ali smatram da i osoba koja je završila srednju školu treba biti sposobna i imati kapaciteta da sama upiše fakultet bez pratnje roditelja. Mišljenja sam da je moja generacija dovoljno samostalna, naravno ovisi od osobe do osobe, ali većina mojih vršnjaka bila bi sposobna da riješi sve papire i upise sam, upravo jer puno učenika koje znam već radi preko praznika, i slično, i sigurno su već prolazili kroz neke sličnosti, kao i osobe koje su dva puta upisivale srednju školu, na primjer dodatnu glazbenu školu, veli Katarina.

Nika, koja je završila Medicinsku školu u Varaždinu, kaže da će na upise doći sama, ali će je roditelji otpratiti do samog fakulteta jer je grad gdje će studirati 'dosta daleko'.

- Smatram da sam dovoljno zrela da sama obavim upise. Ipak sam već punoljetna i čeka me samostalan život narednih godina za koji se moram pripremiti. Osobno smatram da dolazak na upise s roditeljima u većini slučajeva nije u redu. Upisi su mali uvod u samostalnost studentskog života tako da mislim da je potrebno iskazati zrelost i spremnost na to. Međutim, postoje neki slučajevi u kojima smatram da je to opravdano npr. trema ili nesnalaženje oko administracije. Roditelji su tu kao moralna podrška da sav taj proces prođe što bezbrižnije za nas buduće studente pa ako baš netko ima potrebu doći s roditeljima, neka dođe, smatra Nika i dodaje da svaki njen vršnjak, uz malo truda, može odraditi svaki korak samostalno, iako mu se to čini teško na prvu.

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