Objavljujemo presudu: Fuchs donio nezakonito rješenje gašenja veleučilišta, poništeno je

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz siječnja 2025. godine, kojom su uskratili dopusnicu za rad privatnom Veleučilišta Aspira, nezakonita je te se poništava, a cijeli postupak reakreditacije valja ponoviti sukladno zakonskim propisima. Sukus je to presude Upravnog suda u Splitu u slučaju 'Aspira' koju su nam, na naš zahtjev, dostavili sa suda. Potpisnik rješenja o uskrati dopusnice Aspire, koju sud sada proglašava nezakonitom i poništava je, jest ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Priča oko Aspire, koja seže još u 2019. godinu kada je provedena reakreditacija koja je ukazivala na nepravilnosti, završila je odlukom ministra kojom se Aspiri uskraćuje dopusnica za rad. U rješenju Fuchsa navodilo se da su, sukladno procesu reakreditacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), utvrđeni znatni nedostatci koji ozbiljno ugrožavaju kvalitetu izvođenja studijskog programa na Aspiri. U zadanom roku od tri godinu, pisao je Fuchs, nisu uklonjeni nedostatci. Oni su se, na primjer, odnosili na analizu usklađenosti studijskog programa sa strateškim ciljevima Veleučilišta, predviđene ishode učenja, na nastavne metode i sadržaj, dok su nedostatci utvrđeni i u dodjeljivanju odgovarajućih ECTS bodova.

Što su s Veleučilišta Aspira rekli na sudu?

Nakon što je Fuchs donio rješenje o uskrati dopusnice, Aspira se obratila Upravnom sudu u Splitu. U svojoj tužbi, što je sada vidljivo iz presude, navodili su kako je sastav stručnog povjerenstva koji je sudjelovao u postupku naknadnog praćenja bio pristran i protivan mehanizmu izbjegavanja sukoba interesa. To što su članovi bili profesori s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i VERN-a te student Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, smatraju sukobom interesa. Pojašnjavaju da ta visoka učilišta provode obrazovanje u istim programima kao oni te da nisu mogli nepristrano ocijeniti jesu li uklonili nedostatke utvrđene u reakreditaciji.

Naime, nakon što je provedena reakreditacija, izdano je pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka. Potom je provedeno takozvano naknadno praćenje u kojem se utvrđivalo jesu li nedostatci uklonjeni, što je na koncu bio temelj da AZVO i Ministarstvo uskrate dopusnici Aspiri, budući da su svi dionici iznijeli da nedostataka još ima. Iz Aspire su kazali i da to što je kasnije donesena odluka da, između ostalog, njihovi studenti mogu nastaviti studiranje na visokim učilišta s kojih stižu članovi povjerenstva, jest pokazatelj sukoba interesa.

Aspiri nikada nije obrazloženo zašto im je Povjerenstvo za prigovore odbacilo prigovor

Iz Aspire su na sudu cijeli proces reakreditacije opisali kao protivan propisima, optužili su članove povjerenstva da su se tijekom posjeta ponašali ispod razine standarda kojih bi se trebali pridržavati znanstvenici te tako postupali i protivno kodeksu ponašanja. Za samo izvješće stručnog povjerenstva naveli su da sadrži netočne zaključke i arbitrarne navode koji se ne mogu provjeriti. Konkretno, izdvajali su fraze 'postoji bojazan', 'postoji sumnja', 'uočeno da nisu u dovoljno mjeri upoznati', 'generalno je mišljenje' i slično te da to nije mogla biti podloga za donošenje valjane akreditacijske preporuke. Cijeli postupak nazvali su pristranim, isključivo s ciljem nanošenja štete Aspiri.

Posebno su izdvojili, što će se kasnije pokazati ključnim za rušenje Fuchsove odluke na sudu, to što im nikada nije bilo pojašnjeno zašto je Povjerenstvo za prigovore, njihov prigovor na mišljenje Akreditacijskog savjeta, proglasilo neosnovanim. Naime, nakon što je Akreditacijski savjet AZVO-a donio svoju odluku, žalili su se Povjerenstvu za prigovore koji je prigovor proglasilo neosnovanim, no iz Aspire su naveli da ni u jednom dokumentu nije bilo obrazloženo zašto. To što im to izvješće povjerenstva nikada nije bilo dostavljeno, smatraju nezakonitim, odnosno protivnim Zakonu o općem upravnom postupku.

Aspira je predbacila i što u stručnom povjerenstvu za naknadno praćenje ni jedan profesor nije bio iz inozemstva, što je inače uobičajena praksa. Isto su se zapitali zašto Akreditacijski savjet nije razmatrao mogućnost djelomičnog uskraćivanja dopusnice, nego isključivo za sve studije. Aspira je demantirala dio izvješća gdje se govorilo o tome da student drži predavanja, opisavši da je bilo riječ o demonstratoru koji ne drži predavanja. U konačnici, od suda su zatražili da poništi rješenje Ministarstva, da im se izda dopusnica za obavljanje rada te im se nadoknade troškovi postupka. Sporedno su naveli da predmet treba vratiti na ponovni postupak i novu reakreditaciju provesti sukladno zakonu.

Ministarstvo tvrdi da nisu učinjene bitne povrede u postupku

U svom očitovanju sudu Ministarstvo obrazovanja opisalo je što se smatra sukobom interesa u reakreditacijama. Ako član povjerenstva ima sklopljen ugovor o radu s vrednovanim učilištem ili je imao u protekle tri godine, to jest sukob interesa. Nadalje, za reakreditaciju član ne smije sudjelovati u projektu visokog učilišta, ne smije biti u upravljačkim ili savjetodavnim tijelima, ne smije biti osobno povezan s čelnikom institucije, niti smije studirati ili imati završen studij s tog visokog učilišta. Smatraju da u konkretnom slučaju nije bilo sukoba interesa. Pojašnjavaju da su se iz Aspire žalili na jednu osobu zato što je ranije bila članica povjerenstva u inicijalnoj akreditaciji Aspire, no da je AZVO odgovorio kako to ne predstavlja opravdan razlog za usvajanje prigovora. Opisali su i da se Aspira poziva na pravilnike o reakreditaciji iz 2023. godine koje se ne primjenjuju u ovom slučaju jer je njihova reakreditacija krenula prije novih zakonskih propisa u 2023. godini, pa se onda mora i završiti prema starim pravilima.

Iz Ministarstva tako naglašavaju da nije povrijeđeno načelo nepristranosti i da nije bilo sukoba interesa. Glede argumenta nedostatka stručnjaka iz inozemstva, pojašnjavaju da su u prvom stručnom povjerenstvu za reakreditaciju imali članove iz inozemstva. No, da se u skladu s propisima u naknadno praćenje može imenovati samo dio prvotnog povjerenstva. Navode i da se Aspira nije žalila AZVO-u na sastav tog povjerenstva za naknadno praćenje.

Iznijeli su i da je Povjerenstvo za prigovor donijelo mišljenje u lipnju 2024. koje sadrži obrazloženje u devet točaka. Pojasnili su i kako je procedura – nakon prigovora visokog učilišta na mišljenje Akreditacijskog savjeta - da Povjerenstvo za prigovor daje mišljenje, šalje ga Akreditacijskom savjetu, oni opet daju svoje mišljenje i šalju ga AZVO-u.

- Tijekom postupka vrednovanja nisu učinjene bitne povrede. Propusti u radu takve su naravi da je kvaliteta rada ozbiljno narušena te da visoko učilište ne ispunjava standarde kvalitete u području visokog obrazovanja. Nakon što su iscrpljene sve pravne mogućnosti kojima bi se omogućilo visokom učilištu produljenje roka za ispravak uočenih nepravilnosti, Ministarstvo je izdalo rješenje 31. siječnja 2025. za uskratu obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja koje je doneseno u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima te Ministarstvo predlaže da se u cijelosti odbije zahtjev Aspire, stoji u presudi.

Sud odlučio - Ministarstvo je trebalo obrazložiti zašto je prigovor Aspire proglašen neosnovanim

Sud je presudio da je rješenje Ministarstva nezakonito, da se zbog toga poništava te da treba ponoviti proces reakreditacije. Konkretno, sa suda navode da je Ministarstvo prekršilo Zakon o općem upravnom postupku jer u svom rješenju nisu obrazložili prigovor Aspire na odluku Akreditacijskog savjeta, nisu utvrdili činjenično stanje, razloge zbog kojih nije usvojen, razloge donošenja zaključaka te propise na temelju kojih je stvar riješena. Drugim riječima, Ministarstvo je u svojem rješenju o uskrati dopusnice moralo obrazložiti zašto je Povjerenstvo za prigovor odbacilo žalbu Aspire, a ne samo konstatirati da je to učinjeno.

Tako je sud utvrdio da Ministarstvo nije iznijelo izlaganja stranaka, koji su to uopće razlozi koje je Aspira navela u prigovoru, pa je posljedično u cijelosti izostala ocjena Aspirinih navoda iznesenih u prigovoru. Sam prigovor, pojašnjava sud, Ministarstvo u rješenju samo usputno spominje. Zbog toga rješenje Ministarstva, ističu, nije dovoljno obrazloženo.

- Tako tuženik (Ministarstvo, op.a.), primjerice, tek u odgovoru na tužbu navodi relevantne zakonske i podzakonske propise, što proizlazi iz predmetnog prigovora na mišljenje Akreditacijskog savjeta i sve ostalo što je trebalo biti sastavni dio osporenog rješenja tuženika, ali odgovor na tužbu, prema ustaljenoj sudskoj praksi, ne može konvalidirati (pravno osnažiti nevaljani pravni posao, op.a.) nedostatke osporenog rješenja, navode sa suda.

Presuđeno da je rješenje Ministarstva nezakonito

Tako je presudom od 8. lipnja poništeno rješenje Ministarstva i vraćeno mu na ponovni postupak. Konkretno, sud obvezuje Ministarstvo da od AZVO-a zatraži ponovnu reakreditaciju u kojem će biti otklonjena svaka sumnja u arbitrarnost postupka i prigovori o sukobu interesa istovrsnih obrazovnih ustanova. Konkretno, treba otkloniti i prigovore koji se odnose na osobe koje su imenovane u stručno povjerenstvo. Ministarstvo mora AZVO-u, izdvaja sud, jasno navesti kako će provesti ponovljeni postupak sukladno važećim propisima te onda, nakon pribavljenog novog mišljenja Akreditacijskog savjeta, donijeti novu i zakonitu odluku. Pritom, naglašavaju, moraju se pridržavati pravnih shvaćanja i primjedaba suda.

- Budući da osporeno rješenje tuženika (Ministarstva, op.a.) nije zakonito obzirom da je njime povrijeđen zakon na štetu tužitelja (Aspire, op.a.), valjalo je iz svih navedenih razloga poništiti osporavano rješenje tuženika i predmet vratiti tuženiku na ponovni postupak, zaključuju sa suda u presudi.

Napomenimo i kako protiv ove presude nije dopuštena žalba. Naime, žalba nije dopuštena protiv presude kojom je pojedinačna odluka javnopravnog tijela poništena i predmet prvi put vraćen na ponovni postupak. O troškovima spora sud će odlučiti posebnim rješenjem. Cijelu presudu možete vidjeti ispod, a ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.