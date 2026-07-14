Veleučilište koje nudi 10 studija: Za jedan od njih nije potrebna državna matura

Odluka oko izbora studija može biti stresan period, zato je važno dobro se informirati. Donosimo vam pregled deset različitih studija na VVG-u.

Prijediplomski studij Upravljanje u kriznim uvjetima i diplomski studij Krizni menadžment posebno su zanimljivi studiji u ovo vrijeme kriza. Izazovi s kojima se susrećemo od potresa, pandemija, poplava i ratnih sukoba, sve jače potvrđuju da je krizni menadžment jedan od najaktualnijih studijskih programa za kojim potrebe sve više rastu.

Kako prepoznati krizu, kako se s krizom nositi te kako upravljati svakom kriznom situacijom možete naučiti na Veleučilištu Velika Gorica i primijeniti znanje u poslu i životu. Studenti na promociji | Foto: Veleučilište Velika Gorica

Što sve nudi VVG?

VVG uz Upravljanje kriznim uvjetima i Krizni menadžment ima i ostale zanimljive studijske programe koji odgovaraju na stvarne potrebe tržišta rada.

Veleučilište ima jedinstveni studij u ovom dijelu Europe, a to je Očna optika. Obrazovanje u tom smjeru možete nastaviti na stručnom diplomskom studiju Optometrija, jedinstvenom studiju u Hrvatskoj. Na ovaj studij je u akademskoj 2025./2026. upisana prva generacija studenata.

Tehnički tip osoba svoje mjesto može pronaći na moderniziranom i atraktivnom stručnom prijediplomskom studiju Motorna vozila. Zanimanje inženjera motornih vozila čini skup poslova koji su svojim sadržajem tehnološki srodni i povezani i koji će društvu biti potrebni u budućnosti za stvaranje nove vrijednosti.

Još jedan modernizirani studij na VVG-u je stručni diplomski studij Logistički menadžment za koji postoji veliki interes izvanrednih studenata koji rade na poslovima logistike u javnom i privatnom sektoru. Osim Logističkog menadžmenta, veleičilište ima i druge atraktivne stručne prijediplomske studijske programe - Računalni sustavi te nastavak na diplomski studij Informacijski sustavi.

Ljubitelji zrakoplovstva mogu upisati stručni prijediplomski studij Održavanje zrakopolova. Studij nudi brojne mogućnosti zapošljavanja obzirom da je i lokacijski Veleučilište Velika Gorica okruženo svim državnim tvrtkama koje imaju poveznicu sa zrakoplovstvom. Zgrada VVG | Foto: Veleučilište Velika Gorica

Jedinstven studij u Hrvatskoj

Veleučilište nudi i kratak stručni studij Digitalne tehnologije koji se može upisati sa ili bez državne mature (nakon trogodišnjeg ili četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja). Studij traje 2 godine te se nakon njega može nastaviti s visokoškolskim obrazovanjem.

Riječ je o trenutno jedinom stručnom kratkom studiju u Hrvatskoj u području tehničkih znanosti, a namijenjen je osobama koje žele dodatno usavršiti svoja znanja i vještine iz područja digitalnih tehnologija i time odgovoriti na zahtjeve poslodavaca. Studenti VVG | Foto: Veleučilište Velika Gorica

Više informacija o studijima možete pronaći na službenoj stranici Veleučilišta Velika Gorica.