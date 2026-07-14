Veleučilište koje nudi 10 studija: Za jedan od njih nije potrebna državna matura
14. srpanj 2026.
Odluka oko izbora studija može biti stresan period, zato je važno dobro se informirati. Donosimo vam pregled deset različitih studija na VVG-u.
Prijediplomski studij Upravljanje u kriznim uvjetima i diplomski studij Krizni menadžment posebno su zanimljivi studiji u ovo vrijeme kriza. Izazovi s kojima se susrećemo od potresa, pandemija, poplava i ratnih sukoba, sve jače potvrđuju da je krizni menadžment jedan od najaktualnijih studijskih programa za kojim potrebe sve više rastu.
Kako prepoznati krizu, kako se s krizom nositi te kako upravljati svakom kriznom situacijom možete naučiti na Veleučilištu Velika Gorica i primijeniti znanje u poslu i životu.
Što sve nudi VVG?
VVG uz Upravljanje kriznim uvjetima i Krizni menadžment ima i ostale zanimljive studijske programe koji odgovaraju na stvarne potrebe tržišta rada.
Veleučilište ima jedinstveni studij u ovom dijelu Europe, a to je Očna optika. Obrazovanje u tom smjeru možete nastaviti na stručnom diplomskom studiju Optometrija, jedinstvenom studiju u Hrvatskoj. Na ovaj studij je u akademskoj 2025./2026. upisana prva generacija studenata.
Tehnički tip osoba svoje mjesto može pronaći na moderniziranom i atraktivnom stručnom prijediplomskom studiju Motorna vozila. Zanimanje inženjera motornih vozila čini skup poslova koji su svojim sadržajem tehnološki srodni i povezani i koji će društvu biti potrebni u budućnosti za stvaranje nove vrijednosti.
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Još jedan modernizirani studij na VVG-u je stručni diplomski studij Logistički menadžment za koji postoji veliki interes izvanrednih studenata koji rade na poslovima logistike u javnom i privatnom sektoru. Osim Logističkog menadžmenta, veleičilište ima i druge atraktivne stručne prijediplomske studijske programe - Računalni sustavi te nastavak na diplomski studij Informacijski sustavi.
Ljubitelji zrakoplovstva mogu upisati stručni prijediplomski studij Održavanje zrakopolova. Studij nudi brojne mogućnosti zapošljavanja obzirom da je i lokacijski Veleučilište Velika Gorica okruženo svim državnim tvrtkama koje imaju poveznicu sa zrakoplovstvom.
Jedinstven studij u Hrvatskoj
Veleučilište nudi i kratak stručni studij Digitalne tehnologije koji se može upisati sa ili bez državne mature (nakon trogodišnjeg ili četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja). Studij traje 2 godine te se nakon njega može nastaviti s visokoškolskim obrazovanjem.
Riječ je o trenutno jedinom stručnom kratkom studiju u Hrvatskoj u području tehničkih znanosti, a namijenjen je osobama koje žele dodatno usavršiti svoja znanja i vještine iz područja digitalnih tehnologija i time odgovoriti na zahtjeve poslodavaca.
Više informacija o studijima možete pronaći na službenoj stranici Veleučilišta Velika Gorica.