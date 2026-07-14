Domovi u Zagrebu poskupljuju treću godinu zaredom, studenti na nogama: Oglasio se i SC

Otvorene prijave za studentske domove u Zagrebu u 2026. Manje je soba, neki imaju izravno pravo
Ove srijede otvorene su prijave za smještaj u studentskim domovima u Zagrebu. Zbog obnove dijela paviljona, u ponudi je manje soba
10:58 6 d 08.07.2026
14. srpanj 2026.
Studenti su nezadovoljni zbog toga što Studentski centar u Zagrebu treću godinu zaredom poskupljuje smještaj u domovima. Iz SC-a daju pojašnjenje.
I ove godine, treću godinu zaredom, rastu cijene smještaja u studentskim domovima u Zagrebu. Novi cjenik proteklog je vikenda izazvao lavinu reakcija studenata koji su se potom obratili i našoj redakciji. Kako kažu, ne vide značajnije promjene koje bi opravdale kontinuirani rast cijena. Apeliraju i na povećanje iznosa državne stipendije s obzirom na povećanje cijena smještaja i drugih akademskih troškova, o čemu smo upitali resorno ministarstvo. Njihov odgovor možete pročitati ovdje.
Najskuplja kategorija, I. kategorija koja se nalazi u Studentskom domu Stjepan Radić, rasla je s 80 eura u 2023., 90 eura u 2024., 99 eura u 2025. na 117 eura u 2026. godini. Posljednja, VII. kategorija, koja se nalazi u Studentskom domu Lašćina, rasla je s 30 eura u 2024. na 35 eura u 2025. i 40 eura u 2026. godini. Cijene od sljedeće akademske godine te akademskih godina 2025./2026. i 2024./2025. i 2023./2024. možete vidjeti u fotogaleriji u nastavku.
Jedan od studenata koji su nam se obratili navodi da ga 'posebno zabrinjava činjenica da su prethodna povećanja bila opravdavana rastom troškova poslovanja, energenata i održavanja, uz poruke kako će se studentima osigurati bolji standard te kako se nova povećanja neće provoditi bez konkretnih ulaganja u kvalitetu smještaja'.
- Međutim, velik broj studenata ne vidi značajnije promjene koje bi opravdale kontinuirani rast cijena. U mnogim domovima i dalje su prisutni isti problemi - dotrajali namještaj, zastarjele kuhinje i sanitarni čvorovi, nedostatak novih sadržaja te brojni problemi s održavanjem koji postoje već godinama. Prošle godine Studentski centar svoje je povećanje cijena obrazložio potrebom očuvanja financijske održivosti zbog rasta troškova energenata i održavanja. Danas, samo godinu kasnije, ponovno dolazi do novog povećanja cijena uz vrlo slična obrazloženja. To otvara niz legitimnih pitanja. Koliki je prihod ostvaren prethodnim povećanjem cijena? Na što je taj novac utrošen? Koja su konkretna ulaganja provedena u studentskim domovima? Zbog čega je ponovno potrebno povećavati cijene ako su prethodna povećanja bila predstavljena kao nužna mjera za stabilizaciju poslovanja, zapitao se student.
Osim toga, stanari smatraju da nije u redu što 'nisu dobili detaljno i transparentno obrazloženje koje bi jasno pokazalo odnos između povećanih prihoda i ulaganja u kvalitetu smještaja'.
- Studentski centar u Zagrebu javna je ustanova koja upravlja jednim od najvećih sustava studentskog smještaja u Hrvatskoj. Upravo zbog toga smatram da javnost ima pravo znati kako se donose odluke koje izravno utječu na tisuće studenata te na koji se način troši novac prikupljen povećanjem cijena. Studentski dom nije luksuz, nego osnovni preduvjet studiranja za velik broj mladih ljudi koji dolaze iz drugih gradova i često žive od stipendija, studentskih poslova ili pomoći roditelja. Svako novo povećanje cijene dodatno opterećuje studentski standard, osobito u vrijeme kada su troškovi života već značajno porasli, poručio je jedan od pobunjenih studenata.
Otvorene prijave za studentske domove u Zagrebu u 2026. Manje je soba, neki imaju izravno pravo
Ove srijede otvorene su prijave za smještaj u studentskim domovima u Zagrebu. Zbog obnove dijela paviljona, u ponudi je manje soba
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Za objašnjenje smo se obratili Studentskom centru u Zagrebu (SCZG), zajedno sa svim opaskama i pitanjima studenata. Izdvajamo odgovor na pitanje o ulaganjima u studentske domove tijekom protekle tri godine. Iz SCZG-a kažu da su njihova ukupna ulaganja u studentski standard u posljednje tri godine iznosila 6.504.205,43 eura. Ulaganja uključuju:
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Jedno od pitanja studenata bilo je i koji se dijelovi obnove 5. i 6. paviljona financiraju europskim sredstvima, a koji sredstvima Studentskog centra.
- Sva sredstva za obnovu 5. i 6. paviljona su 100 posto bespovratna sredstva dobivena iz Europskih fondova. Tijekom obnove 5. i 6. paviljona koja će se tijekom rekonstrukcije i opremanja namjenski iskoristiti za rekonstrukciju navedenih paviljona i pripadajućeg okoliša. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je raspisalo poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Modernizacije, unapređenja i proširenja infrastrukture studentskog smještaja iz Europskog fonda za regionalni razvoj, program konkurentnost i kohezija 2021.-2027., a Studentski centar u Zagrebu je aplicirao za rekonstrukciju 5. i 6. paviljona s okolišem u SD 'Stjepan Radić'. Tijekom obnove oštećenog osmog paviljona u SD 'Lašćina' koji neće biti u funkciji Studentski centar u Zagrebu imat će manjak prihoda od skoro 700.000 eura. Taj iznos proizlazi iz gubitka 906 kreveta: manjak subvencija iznosi 303.000 eura (906 kreveta x 31,85 eura x 10,5 mjeseci), a manjak prihoda od stanarina iznosi 380.000 eura (906 kreveta x 40 eura x 10,5 mjeseci), pojašnjavaju iz SCZG-a.
U dokumentu u nastavku možete pronaći opsežno obrazloženje SCZG-a na temu poskupljenja stanarina u studentskim domovima u akademskoj godini 2026./2027. U njemu su navedena i druga ulaganja SCZG-a koja se ne odnose isključivo na studentski smještaj. Također, studenti koji su nam se obratili osvrnuli su se na 'povećanje cijena smještaja od 18 do 19 posto unatoč planiranom rastu ukupnih rashoda od samo približno četiri posto', o čemu također možete čitati u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, ako ne vidite sve, potrebno je listati s lijeva na desno.
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