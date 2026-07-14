Hoće li se državna stipendija povećati? Pitali smo ministarstvo, komentirali i poskupljenje domova

Unatoč apelima studenata, iznos državne socio-ekonomske stipendije u akademskoj godini 2026./2027. ostat će isti kao do sad: 200 eura mjesečno, potvrdili su za srednja.hr iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Naime, nakon što je Studentski centar u Zagrebu (SCZG) treću godinu zaredom poskupio smještaj u svojim domovima, studenti su se zapitali je li vrijeme da se podigne i iznos ove državne stipendije.

- Za studente koji se uzdržavaju državnom socio-ekonomskom stipendijom ovo povećanje ima vrlo konkretne posljedice. Ta stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćuje se devet mjeseci i ista je četiri godine. Nova cijena I. kategorije iznosi 58,5 posto mjesečne stipendije, a III. kategorije 37 posto. Ministarstvo je za akademsku godinu 2026./2027. zadržalo subvenciju smještaja u studentskom domu na 31,85 eura mjesečno. Studentski smještaj mnogima predstavlja osnovni uvjet nastavka studiranja u Zagrebu. Povećanje od 10-ak ili 20-ak eura mjesečno može izgledati ograničeno kada se promatra izvan studentskog budžeta. Za studenta koji od 200 eura stipendije plaća smještaj, prijevoz, higijenske potrepštine, materijale za fakultet i svakodnevne troškove, takvo povećanje izravno smanjuje mogućnost studiranja pod podnošljivim uvjetima, napisala je studentica koja se obratila našoj reakciji.

Za sada nemaju u planu povećati iznos stipendije

Iz MZOM-a pak kažu da se visina stipendije određuje u okviru raspoloživih sredstava osiguranih u državnom proračunu, vodeći računa o cilju dostupnosti navedene potpore što većem broju studenata koji ispunjavaju propisane uvjete.

- S obzirom na to da se državne stipendije na temelju socio-ekonomskoga statusa dodjeljuju sinergijom Državnog proračuna Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda plus, dodjela je planirana i projektom 'Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa' u okviru Programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.'. Državne stipendije u okviru navedenog projekta dodjeljuju se od akademske godine 2022./2023., a trenutačno je u tijeku četvrta godina dodjele stipendija za akademsku godinu 2025./2026. Slijedom navedenog, za sada nije u planu povećavati iznos državne stipendije s obzirom na to da se radi o velikom broju stipendija (natječajem se raspisuje 12.150 stipendija) koje se dodjeljuju s ciljem obuhvata što većeg broja stipendista i s obzirom na to da je izrađen plan dodjele s predviđenim iznosom stipendije do 2028. godine, objašnjavaju iz MZOM-a.

Ministarstvo o poskupljenju domova

Slijedom naših pitanja MZOM se osvrnuo i na povećanje cijena u zagrebačkim studentskim domovima.

- Što se tiče povećanja cijena smještaja u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu, studentski domovi su u vlasništvu i nadležnosti visokih učilišta koja ili samostalno upravljaju domovima ili je pravo upravljanja preneseno na pravnu osobu osnovanu od strane visokog učilišta (studentske centre). Temeljem akademske samouprave visokih učilišta i autonomije sveučilišta u skladu s Ustavom, međunarodnim ugovorima i Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, visoka učilišta i/ili studentski centri samostalno donose odluke vezane uz obavljanje svojih djelatnosti i poslovanja s ciljem osiguravanja financijske stabilnosti. Također podsjećamo kako se studentski centri ne financiraju iz državnog proračuna, već isključivo ostvaruju subvencije u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, poručili su iz MZOM-a.