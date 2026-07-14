Veliki faks obavio važan korak: Olakšat će život onima koji su diplomirali nakon 1984.

FOI je u potpunosti digitalizirao svoje stare diplome, stvorivši riznicu dokumenata koja seže 40 godina u povijest.

Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu digitalizirao je sve svoje diplome. Riječ je o arhivskim zapisima iz razdoblja od 1984. godine do uvođenja automatskog prijenosa podataka iz Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO).

Kako bi stare diplome mogle biti digitalizirane, djelatnici su ih morali detaljno pregledati, pripremiti, ručno unijeti podatke te autorizirati svaki arhivski zapis. Ukupno je izrađeno i autorizirano 11.455 dokumenata.

Digitalizirano je ukupno 3.464 dokumenata

Digitalizirano je ukupno 3.464 prijediplomskih dokumenata, 2.245 diplomskih, 1.427 dokumenata sa stručnih studija, 1.929 sa studija prema ranijem sustavu VII. stupnja i 2.268 sa studija prema ranijem sustavu VI. stupnja studija, 119 specijalističkih poslijediplomskih dokuemanata te tri dokumenta s doktorskih studija.

- Tijekom provedbe projekta sustavno su pregledani i uspoređeni podaci iz više službenih evidencija, studentskih dosjea, matičnih knjiga, arhivskih baza i drugih izvora. Posebna je pozornost posvećena točnosti osobnih i studijskih podataka, nazivima završenih studija, datumima završetka, stečenim akademskim i stručnim nazivima te vjerodostojnosti svakog pojedinog zapisa, navode iz FOI-ja.

'Ubrzava se provjera podataka i pojednostavljuje izdavanje potvrda'

Unos i autorizacija podataka u nacionalni Digitalni registrar diploma je propisana obveza fakulteta, međutim potpuna digitalizacija arhivske građe i stvaranje institucionalne digitalne riznice s preslikama izvornih dokumenata je korak dalje, čime se Fakultet istaknuo. Digitalni registar diploma možete pogledati na poveznici.

- Ovakav pristup omogućuje višu razinu pouzdanosti, dostupnosti, sljedivosti i zaštite podataka, uz istodobno smanjenje potrebe za korištenjem i fizičkim premještanjem izvorne arhivske dokumentacije. Istovremeno se ubrzava provjera podataka, pojednostavljuje izdavanje potvrda i obrada zahtjeva bivših studenata te olakšava provjera vjerodostojnosti stečenih kvalifikacija, napominju s Fakulteta.

U riznici obuhvaćeno 40 godina povijesti Fakulteta

Ističu da je posebna vrijednost projekta to što su podaci koji obuhvaćaju različita razdoblja razvoja Fakulteta, promjene studijskih programa, ranije obrazovne sustave te različite akademske i stručne nazive napokon objedinjeni.

- Na taj je način očuvana institucionalna memorija te osigurana dostupnost vjerodostojnih podataka o kvalifikacijama koje je Fakultet izdavao tijekom više od četiri desetljeća. Završetak ovog projekta predstavlja značajan organizacijski i administrativni iskorak te još jednu potvrdu kontinuirane digitalne transformacije poslovanja Fakulteta organizacije i informatike. Kao jedna od vodećih visokoškolskih institucija u području digitalizacije i primjene informacijskih tehnologija, FOI potvrđuje da digitalna transformacija nije samo područje njegova znanstvenog i nastavnog djelovanja, već i temeljno načelo koje dosljedno primjenjuje u vlastitom upravljanju i poslovanju, poručuju s Fakulteta.

Podsjetimo, fakulteti i velika učilišta do kraja 2025. godine morali su u sustav e-Građani unijeti sve digitalizirane diplome izdane od 1984. do 2023. godine, a više informacija o tome doznajte ovdje.