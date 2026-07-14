Ove menze sutra zatvaraju vrata: Evo kad ćete opet moći 'peglati' iksicu

Studenti nemaju prava na iksici od 16. srpnja do 31. kolovoza, ali neke menze proteklih su godina radile i tijekom ljetnih praznika.

Ususret polovini mjeseca srpnja većina menzi u Hrvatskoj zatvara svoja vrata. Razlog je taj što studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu pravo na potporu za subvencioniranu prehranu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza. Dakle, iksice se u tom razdoblju ne mogu 'peglati'.

Neke menze u Zagrebu otvaraju 1. rujna

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) tako je ranije ovog mjeseca zatvorio restoran Express, odnosno 'Brzu' u Savskoj. Potom su 10. srpnja s radom prestali restorani ZUK Borongaj, Ekonomija, Filozofski, Medicina, RGN/PBF i Gaudeamus. Zaključno s 15. srpnja s radom će prestati i menze u SD Stjepan Radić, SD Cvjetno naselje, SD Lašćina i Savska.

Iz SCZG-a dodaju i kada će menze ponovno početi s radom. Prvi će svoja vrata otvoriti restorani u SD Stjepan Radić, SD Cvjetno naselje, SD Lašćina, ZUK Borongaj, Savska, Manducat i Gaudeamus, i to 1. rujna. Nešto kasnije, 7. rujna, otvorit će se restorani Ekonomija, Filozofski, Medicina i RGN/PBF.

Jedna riječka menza radit će i 16. srpnja

Raspored zatvaranja menzi objavio je i Studentski centar u Rijeci (SCRI). Dana 15. srpnja, ususret ljetnoj pauzi, svoja će vrata zatvoriti Restoran Mini i Bisto Pravri, a dana 16. srpnja i Bistro Mul.

Ipak, valja podsjetiti da su proteklih godina u nekim gradovima, poput Rijeke, Splita i Šibenika, pojedine menze radile i tijekom ljeta. Tada i vi možete jesti u menzi, ali bez subvencije. Dakle, građani, uključujući i studente, obroke mogu kupovati i tijekom ljeta ako su menze otvorene, ali prema njihovoj ekonomskoj cijeni.