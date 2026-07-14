Maturanti će upise na faks platiti i do 80 eura, neki papire šalju poštom

Nakon što se objave konačne ljestvice upisa ove srijede, pred maturantima je još jedan korak - formalni upis na fakultet. To će morati platiti.

Nakon što se ove srijede u 13:59 zaključaju liste upisa na fakultete, maturanti će znati koji studij upisuju. Pored studija koji su upisali u Studomatu stajat će im upisni broj te se na taj studij moraju upisati jer im u protivnom prijeti kazna. Maturanti moraju provjeriti internetske stranice svojih fakulteta gdje stoje sve informacije o upisima ili će biti objavljene ovih dana. Upise pritom moraju i platiti, negdje će se oni odvijati online, negdje uživo, dok će neki morati slati i preporučenu poštu. Provjerili smo situaciju na četiri najveća hrvatska javna sveučilišta.

Sveučilište u Zagrebu - upisnina i do 80 eura, na Veterini se papiri šalju poštom

Fakulteti na Sveučilištu u Zagrebu nemaju jedinstvenu cijenu upisa te se ona razlikuje od sastavnice do sastavnice. Tako, na primjer, na Fakultetu hrvatskih studija upisnina stoji 35 eura, na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti 35,84 eura ili pak 37,70 eura na Grafičkom fakultetu.

No, na nekim drugim fakultetima upisnina je čak 80 eura. To su Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet i Muzička akademija. Neki fakulteti pojasnili su kamo ide taj novac. S Fakulteta organizacija i informatike, gdje je upisnina 60 eura, navode da je to trošak upisnine, osiguranja i upisnog promo paketa. S Grafičkog objašnjavaju da se cijena odnosi na upisninu, studentsku iskaznicu - iksicu i osiguranje od nesretnog slučaja. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije izdvaja da 60 eura ide na upisninu, osiguranje, vodič za studente i iksicu.

Mnogi fakultet upise provode online, dok će do nekih maturanti ipak morati doći uživo. K tome, na Veterinarskom fakultetu će nakon online upisa svu potrebnu dokumentaciju maturanti morati poslati preporučenom poštom. U tablici ispod možete vidjeti datume upisa, jesu li oni online ili uživo te koja je cijena upisnina za sve fakultete zagrebačkog sveučilišta. Upisi na Sveučilište u Zagrebu | foto: srednja.hr

Sveučilište u Splitu - upisnina 53,09 eura

Na Sveučilištu u Splitu cijena upisa uglavnom je 53,09 eura te je ista za sve fakultete. Na Kineziološkom fakultetu na sveučilišni studij upisuje se uživo ili slanjem poštom. Dio fakulteta upise i dalje ima uživo, a dio online. Cijelu tablicu pogledajte ispod.

Upisi na Sveučilište u Splitu| foto: srednja.hr

Sveučilište u Rijeci - cijena uglavnom oko 55 eura

Na fakultetima ovog sveučilišta cijena se vrti oko 55 eura. Izdvaja se jedino Građevinski fakultet sa 70,50 eura. Oni su pojasnili da se cijena odnosi na troškove upisa, osiguranja studenta od posljedica nesretnog slučaja i troškove nabave zaštitne opreme. Na Fakultetu zdravstvenih studija uz online upis potrebno je dokumente poslati preporučenom poštom.

Samo Sveučilište u Rijeci u svojoj odluci je razjasnilo kako se sredstva upisnine raspoređuju namjenski, i to za unaprjeđenje studentskog standarda kroz strateške i programske aktivnosti te za pokriće materijalnih troškova upisa. Sama upisnina ne obuhvaća ostale materijalne troškove u vezi sa studiranjem, tipa zdravstvene ili sanitarne preglede, zaštitu na radu, umjetničke ili radne materijale. Upisi na Sveučilište u Rijeci | foto: srednja.hr

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Na osječkom sveučilištu u pravilu je cijena upisa 40 eura, što se odnosi na samu upisninu, i onda još sedam eura za projekte studentskog zbora (studentski zbor je poput učeničkog vijeća u školi). Na nekima se još 11,70 eura naplaćuje iksica. Iznosi su na nekim fakultetima veći i zbog osiguranja. Upisi su uživo ili online.