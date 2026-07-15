Studenti pokrenuli peticiju, imaju jasan zahtjev prema Fuchsu: 'Vrlo konkretne posljedice'

Nakon što je SCZG povećao stanarine u domovima, upitali smo ministarstvo hoće li povećati i državnu stipendiju. Uslijedila je peticija studenata.

Zagrebački studenti pokrenuli su peticiju kojom traže povećanje iznosa državne socio-ekonomske stipendije. Podsjetimo, Studentski centar u Zagrebu (SCZG) treću godinu zaredom poskupljuje smještaj u svojim studentskim domovima. O revoltu studenata, ali i očitovanju SCZG-a pisali smo ovdje.

Iznos stipendije stagnira

S obzirom na to da cijene studentskog smještaja i drugi akademski troškovi rastu iz godine u godinu, a državna socio-ekonomska stipendija stagnira na 200 eura mjesečno, portal srednja.hr obratio se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Upitali smo ih planiraju li povećati iznos stipendije za sljedeću akademsku godinu i kako komentiraju novo poskupljenje smještaja u zagrebačkim domovima, o čemu možete čitati ovdje.

Nastavno na naš članak, studenti su pokrenuli peticiju kojom traže da se ova stipendija 'podeblja'. Pozivaju se na rast cijena studentskih domova, privatnih smještaja, literature i potrepština u trgovinama.

'Nova cijena I. kategorije iznosi 58,5 posto mjesečne stipendije'

- Za studente koji se uzdržavaju državnom socio-ekonomskom stipendijom ovo povećanje ima vrlo konkretne posljedice. Ta stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćuje se devet mjeseci i ista je četiri godine. Nova cijena I. kategorije iznosi 58,5 posto mjesečne stipendije, a III. kategorije 37 posto. Ministarstvo je za akademsku godinu 2026./2027. zadržalo subvenciju smještaja u studentskom domu na 31,85 eura mjesečno. Studentski smještaj mnogima predstavlja osnovni uvjet nastavka studiranja u Zagrebu. Povećanje od 10-ak ili 20-ak eura mjesečno može izgledati ograničeno kada se promatra izvan studentskog budžeta. Za studenta koji od 200 eura stipendije plaća smještaj, prijevoz, higijenske potrepštine, materijale za fakultet i svakodnevne troškove, takvo povećanje izravno smanjuje mogućnost studiranja pod podnošljivim uvjetima, poručila je studentica koja se obratila našoj redakciji.

Peticiju možete pronaći na ovoj poveznici.