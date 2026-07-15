Studenti se pitaju kako je o poskupljenju domova glasao njihov predstavnik: 'Apelirat ćemo...'

Predstavnik zagrebačkih studenata u Upravnom Vijeću SC-a kaže da nije imao priliku glasati u vezi povećanja cijena u domovima. Odluku ne bi podržao.

Nakon što je Studentski centar u Zagrebu (SCZG) treću godinu zaredom poskupio smještaj u studentskim domovima, studenti su se zapitali kako je po tom pitanju glasao njihov predstavnik. Riječ je o predsjedniku Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) Gordanu Kragiću, koji je član Upravnog vijeća SCZG-a.

Obratili smo mu se s tim pitanjem, a on kaže da kao predsjednik SZZG-a nije imao priliku glasati u vezi odluke o povećanju cijena smještaja u studentskim domovima SCZG-a te da je 'ovim potezom ostao zatečen u trenutku kada je izašao sami tekst natječaja za subvencionirani smještaj u domu'. Dodaje da tu odluku ne bi podržao da je imao priliku glasati o njoj.

Gdje je mišljenje studenata?

Studenti se pitaju zašto njihov jedini predstavnik u Upravnom vijeću pri SCZG-u nije imao priliku iznijeti mišljenje o ovoj temi. Podsjetimo, SCZG je za srednja.hr rekao da Odluku o novim cijenama donosi Uprava SCZG-a koja ju potom dostavlja na znanje Upravnom vijeću. Odluka je, dodali su, prezentirana na sjednici Upravnog vijeća u svibnju zajedno s još tri Odluke: Odluka o subvencioniranom smještaju za akademsku godinu 2026./2027., koja stupa na snagu od 1. rujna 2026. godine, Odluka o cijeni ljetnog smještaja (koji je također poskupio, op.a.) i Odluka o prijevremenom i produljenom smještaju.

Kragić kaže da je izostao jedino s 52. sjednice Upravnog vijeća, održane 5. svibnja, jer je tada 'morao biti na svečanosti dodjele stipendija SuZG'. Dodaje da ove odluke nisu bile dio materijala u pozivu na sjednicu. Također, pojašnjava da se o njima, ako su tada već dane na znanje, tada nije ni moglo glasati. Dodaje da ni nakon te sjednice nije dobio informaciju o odlukama - ni na idućoj sjednici ni neformalnim putem.

Dodajmo da prema Statutu SCZG-a Upravno vijeće čini pet članova. To su dva predstavnika Sveučilišta koje predlaže rektor, jedan predstavnik nadležnoga ministarstva kojeg predlaže ministar, jedan predstavnik studenata kojeg imenuje Senat Sveučilišta, a na prijedlog SZZG-a i jedan predstavnik radnika SC-a kojeg predlaže Radničko vijeće.

U istom Statutu stoji da su zadaće Upravnog vijeća, između ostalog, davanje prijedloga i mišljenja osnivaču i ravnatelju o pojedinim pitanjima radi unapređenja rada ustanove, utvrđivanje razvojnih i financijskih programe SC-a u skladu s razvojnim programima Sveučilišta te odlučivanje o financijskom planu i godišnjem financijskom izvještaju te o raspodjeli dobiti SC-a.

'Neadekvatan iznos subvencije' za studente koji gube dom zbog obnove

Unatoč tome, predstavnik zagrebačkih studenata, kako sam tvrdi, nije bio u prilici izraziti mišljenje o ovoj temi. Kragić objašnjava da je razloga zašto ne bi podržao poskupljenje domova puno te da njegovo mišljenje nije samo rezultat 'pukog studentskog otpora'.

- Prvi razlog je taj da 5. i 6. paviljon Studentskog doma Stjepan Radić idu u obnovu, što ostavlja manjak od preko 850 mjesta u sustavu studentskog smještaja u Zagrebu, dok paralelno za tih 850 ljudi država uskače sa subvencijom smještaja od 152 eura, što na trenutnom tržištu najma nekretnina predstavlja adekvatan novac za pokriti 25 do 30 posto cijene najma garsonijere. Obnova studentskog doma je jako pozitivan događaj, no definitivno je riječ o neadekvatnom iznosu subvencije koji ne kompenzira dobro nastalu razliku u standardu, pojašnjava Kragić za srednja.hr.

Rast subvencija SC-ovima bio je najavljen, no država ih nije povećala

Drugi razlog je, dodaje, taj da rast cijena studentskog smještaja ne prati rast državne subvencije za smještaj u studentskom domu koju država daje SC-u za svakog studenta koji spava u domu. Podsjetimo, dio studentske mjesečne stanarine SC-ovima uplaćuje država, a dio studenti.

- Njezino povećanje na 38 eura najavljeno je za ovu godinu, no nije se dogodilo te je ona ostala na 31,85 eura. Riječ je o istom iznosu od 2023., dok se cijena stanovanja u studentskom domu za najveću SR III. kategoriju povećala za 48 posto u navedenom razdoblju. Kad matematika postane subvencija, tim trendom Ministarstvo bi ove godine trebalo subvencionirati SC s 47,14 eura po studentu u domu, kaže Kragić.

Treći razlog je, kaže, taj da povećanje cijene bilo koje usluge za više od 20 posto unutar godinu dana predstavlja ogromnu inflacijsku stopu, a pogotovo kad je riječ o smještaju u studentskom domu kojeg dobivaju studenti koji se obrazuju izvan mjesta svog prebivališta.

- Konteksta radi, studenti se u dom rangiraju prema socio-ekonomskom i akademskom statusu te je upravo njima nametnuto poskupljenje za više od 20 posto. Koliko god zvučalo nelogično, glavni krivac za ovo poskupljenje nije Studentski centar u Zagrebu, već država koja ne sluša apele za dodatnim subvencioniranjem studentskog standarda. Da je država ispunila najavu o povećanju subvencije na 38 eura, ovog poskupljenja ne bi bilo, ili bi ono bilo simbolično. Na ovaj način cijeli trošak stvarnog rasta cijena i energenata, koji traže dodatno subvencioniranje, pao je na studente, objašnjava Kragić.

Zbor će apelirati na preispitivanje donesene odluke

Napominje da će SZZG u nadolazećim danima razgovarati s odgovornim dionicima te apelirati na preispitivanje donesene odluke o povećanju cijena, 'koja predstavlja ozbiljan udar na studentski standard, naročito onih studenata koji su najugroženiji'.

- Rješenje cijele situacije, za koje javno apeliramo na sve dionike, leži u tome da Ministarstvo izmijeni odluku o iznosu subvencije i poveća ju na 38 eura, a da Studentski centar dodatne gubitke anulira s bavljenjem djelatnostima koje stvaraju dodatnu vrijednost, kao što je to i do sada dobro radio. Istovremeno želim jasno istaknuti kako visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj nije i ne smije postati luksuz dostupan samo onima koji si ga mogu priuštiti. Rast cijena studentskog standarda ne smije pasti samo na leđa studenata, a pogotovo ne na leđa onih koji žive u studentskom domu. Omogućavanje pristupačnog studiranja i primjerenih uvjeta života studentima mora ostati jedan od prioriteta obrazovne i društvene politike Republike Hrvatske. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu nastavit će zastupati interese studenata te se zalagati za očuvanje i unaprjeđenje studentskog standarda, što u zadnjih nekoliko godina radi jače no ikad, zaključuje Kragić.

Naša redakcija obratila se i Dubravku Majetiću iz Upravnog vijeća jer je prema posljednjim javno dostupnim dokumentima on njegov predsjednik. Do zadanog roka i objave ovog članka odgovor nije stigao. Objavit ćemo ga po primitku.