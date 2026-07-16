Izbore raspisali usred ljeta, izašlo 25 studenata: 'Iznenađeni smo'

Na splitskom fakultetu studentske izbore održali su sredinom srpnja, kada nastave više nema. Izašlo je samo 25 od ukupno 1.107 studenata.

Jedna kandidacijska lista, izlaznost 2,26 posto. Na studentskim izborima Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG) glasalo je 25 studenata od njih 1.107 s pravom glasa. U pravilu studentske izbore uvijek prati slaba zainteresiranost studenata, no ovi su održani usred ljeta, 9. srpnja, kada studenti više nemaju nastavu, nego na fakultet dolaze samo zbog ispitnih rokova.

'Ovako slab odaziv ipak nas je iznenadio'

Zašto baš ovaj datum, pitamo dekana Nenu Torića koji raspisuje izbore. Navodi kako su izbori prvotno raspisani u travnju i trebali su se održati 25. svibnja.

- U propisanom roku pristigla je jedna kandidacijska lista, no Izborno povjerenstvo zbog nedostatka kvoruma nije moglo utvrditi njezinu pravovaljanost. Zbog toga je izborni postupak morao biti ponovljen. Novi termin određen je u srpnju kako bi se izbori proveli uz poštivanje propisanih rokova. Iako u tom razdoblju nema redovite nastave, ispitni rokovi još uvijek traju, pa velik broj studenata i dalje dolazi na fakultet. Srpanjski termin stoga nije bio prvi izbor, nego posljedica ponavljanja postupka i obveze njegova pravodobnog dovršetka, odgovara Torić.

Tako je i za ove ponovljene, studentske izbore stigla samo jedna kandidacijska lista. U Studentski zbor bira se osam studenata. Na listi je tako bilo osam studenata i osam zamjenika. Dakle, njih 16. A na izbore je izašlo samo devet studenata više - 25.

- Iako je izlaznost i na prethodnim studentskim izborima bila relativno niska, ovako slab odaziv ipak nas je iznenadio. Smatramo da bi veće sudjelovanje studenata bilo iznimno važno jer njihovi izabrani predstavnici zastupaju interese cjelokupne studentske FGAG zajednice te sudjeluju u donošenju odluka koje utječu na studentska prava, standard i kvalitetu studiranja, tumači Torić.

'Mali broj kandidatura upućuje na potrebu dodatnog poticanja studenata'

Dekan nastavlja kako činjenica da je prijavljena samo jedna kandidacijska lista, nije neuobičajena. Takav slučaj, nastavlja, zabilježen je i na prethodnim studentskim izborima.

- Broj kandidacijskih lista prvenstveno ovisi o interesu i inicijativi samih studenata, dok Fakultet ne određuje broj lista niti utječe na to tko će se kandidirati. Ipak, mali broj kandidatura upućuje na potrebu dodatnog poticanja studenata na aktivnije uključivanje u rad studentskih predstavničkih tijela. Fakultet će im pritom i dalje pružati potrebnu podršku u njihovim aktivnostima i inicijativama, odgovara Torić.

Pitamo ga i planira li fakultet poduzeti kakve mjere ili aktivnosti kojima bi u budućnosti povećali zainteresiranost za studentske izbore među studentima. Torić ističe da interes za kandidiranje i sudjelovanje na izborima u konačnici ovisi o samim studentima.

- Pritom treba imati na umu da aktivno sudjelovanje u radu studentskih predstavničkih tijela zahtijeva dodatno vrijeme i angažman, što studentima, zbog zahtjevnosti naših studijskih programa i brojnih akademskih obveza, nije uvijek jednostavno uskladiti. Fakultet će i ubuduće pravodobno informirati studente o raspisivanju izbora, mogućnostima kandidiranja i važnosti studentskog predstavništva. Također ćemo nastaviti podupirati inicijative koje mogu pridonijeti većoj uključenosti studentske zajednice te studentima pružati potrebnu organizacijsku i institucionalnu podršku u njihovim aktivnostima, zaključuje Torić na naš upit.