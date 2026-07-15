Mora li studentski pravobranitelj uvijek stati na stranu studenta? 'Naravno da nećete reći...'

Studentska pravobraniteljica otkriva može li spasiti stvar ako su prijave za Erasmus trajale do prosinca, a student se prijavio idućeg lipnja.

Mora li studentski pravobranitelj uvijek stati na stranu studenata? Odgovor na to pitanje dala nam je studentska pravobraniteljica Sveučilišta u Zagrebu Ana Paula Novak u našem podcastu.

Kako kaže, mnoštvo je takvih slučajeva i primjera. Najčešće je to kada studentima istekne rok za žalbu ili neki drugi rok.

- Na primjer, Erasmus se prijavljuje do prosinca, a student se prijavi 1. lipnja. I sad moramo spašavati tu situaciju. Student kaže da ga moramo vratiti na Erasmus, da ima on ima pravo na to. Naravno da ponekad student ne može biti u pravu, postoje propisi, subvencije i slično. Ali naravno da studentu nećete reći 'vi niste u pravu', nego ćete ljubazno objasniti da je tok bio tada, da nešto mogli napraviti na primjer do travnja i da, nažalost, u lipnju ne možemo ništa. Dala sam sve od sebe i to je to, objašnjava Novak.

Cijelu epizodu podcasta sa studentskom pravobraniteljicom možete pogledati u nastavku.