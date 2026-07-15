Faks Mora li studentski pravobranitelj uvijek stati na stranu studenta? 'Naravno da nećete reći...'

Mora li studentski pravobranitelj uvijek stati na stranu studenta? 'Naravno da nećete reći...'

Korana Povijač
Korana Povijač

15. srpanj 2026.

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Mora li studentski pravobranitelj uvijek stati na stranu studenta? 'Naravno da nećete reći...'

Ana Paula Novak, predavaonica | foto: srednja.hr, Canva

Studentska pravobraniteljica otkriva može li spasiti stvar ako su prijave za Erasmus trajale do prosinca, a student se prijavio idućeg lipnja.

Mora li studentski pravobranitelj uvijek stati na stranu studenata? Odgovor na to pitanje dala nam je studentska pravobraniteljica Sveučilišta u Zagrebu Ana Paula Novak u našem podcastu.

Kako kaže, mnoštvo je takvih slučajeva i primjera. Najčešće je to kada studentima istekne rok za žalbu ili neki drugi rok.

- Na primjer, Erasmus se prijavljuje do prosinca, a student se prijavi 1. lipnja. I sad moramo spašavati tu situaciju. Student kaže da ga moramo vratiti na Erasmus, da ima on ima pravo na to. Naravno da ponekad student ne može biti u pravu, postoje propisi, subvencije i slično. Ali naravno da studentu nećete reći 'vi niste u pravu', nego ćete ljubazno objasniti da je tok bio tada, da nešto mogli napraviti na primjer do travnja i da, nažalost, u lipnju ne možemo ništa. Dala sam sve od sebe i to je to, objašnjava Novak.

Cijelu epizodu podcasta sa studentskom pravobraniteljicom možete pogledati u nastavku.

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