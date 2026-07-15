Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni

Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.

Nakon što su u podne izašli konačni rezultati mature, u srijedu iza 15 sati u sustavu Postani student objavljene su konačne rang-liste upisa na studije. Maturanti su ostvarili pravo upisa na studij pored kojeg im stoji 'Da' i upisni broj, čime su dobili obvezu i upisati se na taj studij.

Prazno ostalo 15.133 mjesta

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), čiji Središnji prijavni ured provodi postupak upisa na studije, izvijestila je da je pravo upisa na neki od studija u ljetnom roku ostvarilo 25.312 kandidata i kandidatkinja. Kako je ukupna upisna kvota iznosila 40.445 mjesta, to bi značilo da je prazno ostalo 15.133 mjesta. I ove je godine veliki jaz između kvote i stvarnog broja kandidata i maturanata - popunjeno je tek 62,5 posto mjesta.

Inače, ukupno je bilo prijavljeno 33.422 kandidata, a mogli su birati između čak 1.400 studija. Kandidata koji su konkurirali za upis je oko tisuću više nego protekle godine, a pravo upisa ostvarilo je 138 kandidata više u odnosu na prethodnu godinu, izvijestio je AZVO.

Koji su najpoželjniji studiji?

Najveći je interes, uzevši u obzir omjer broja prvih izbora i kvote za studije:

gluma, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu,

fizioterapija, Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu,

radiološka tehnologija, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu,

logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

sestrinstvo, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Najveći broj prijava prvog izbora imali su sljedeći studiji:

poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,

poslovna ekonomija (stručni), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

sestrinstvo (online studij) (Izvanredni), Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Na kojim je fakultetima ostalo mjesta za jesenski rok?

Kandidati koji u ljetnom roku nisu ostvarili pravo upisa mogu se prijaviti za jesenski rok na studije na kojima je ostalo slobodnih mjesta. No, treba reći da fakulteti na kojima je ostalo mjesta mogu odlučiti hoće li ili neće provoditi upise.

Prijave za upis na studije u jesenskom roku započet će nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku, isto u sustavu Postani student. Otvarat će se pojedinačno za svaki studijski program i trajat će do 16. rujna 2026. godine kada će biti objavljene i konačne rang-liste. Kalendar upisa u jesenskom roku možete pronaći ovdje, a oni koji će ponovno polagati i maturu raspored ispita mogu vidjeti na linku.

U nastavku se nalazi popis svih studija s brojem kandidata koji su ostvarili pravo upisa. Oduzimanjem tog broja od ukupne upisne kvote moguće je izračunati na kojim je studijima ostalo mjesta za jesenski rok. Napomena: ako vam tablica u nastavku nije vidljiva, osvježite stranicu.

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