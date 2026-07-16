Nezadovoljni ste dizanjem cijena u studentskom domu? Ovo su adrese na koje se možete žaliti

Lome se koplja oko jedne izmjene zakona za studente: 'Protivno je Ustavu'
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16:47 10 d 06.07.2026
16. srpanj 2026.
Studenti se za pitanja oko svojih prava mogu obratiti SC-u, studentskim predstavnicima ili pak Ministarstvu obrazovanja.
Nakon što je Studentski centar (SC) u Zagrebu treću godinu zaredom podigao cijene u studentskim domovima, a resorno Ministarstvo poručilo je da neće povećati iznos državne stipendije, studenti su na nogama. Odluke kritiziraju u studentskim grupama, a pokrenuli su i peticiju.
Jedan od čestih pitanja u grupama jest i kome se studenti mogu obratiti zbog dizanja cijena u studentskim domovima ili pitanja povećanja cijena državne stipendije. Studenti trebaju znati kako njihova prava štite studentski predstavnici koji u Upravnom vijeću SC-a isto imaju svoj glas. Tu je i studentska pravobraniteljica, dok se studenti mogu obratiti i samom Studentskom centru. Zbog toga donosimo adrese odgovornih kojima se studenti mogu obratiti.
Ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu jest Mario Župan, dok je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak. Kontakti su [email protected] i [email protected]. Odluku o cijenama domova donosi Uprava SC-a i daje je na znanje Upravnom vijeću SC-a. Predsjednik Upravnog vijeća je sveučilišni prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije Dubravko Majetić, inače redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Njegov kontakt jest [email protected], stoji na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.
Valja napomenuti i kako je Studentski centar u Zagrebu jedna od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Na čelu sveučilišta je rektor Stjepan Lakušić čiji je kontakt [email protected].
Lome se koplja oko jedne izmjene zakona za studente: 'Protivno je Ustavu'
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15:23 1 d 15.07.2026
Prema Zakonu o studentskom zboru studentski predstavnici brinu o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente. Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ujedno je član Upravnog vijeća SC-a u Zagrebu. Na internetskim stranicama Studentskog zbora kao kontakti navedeni su mailovi: [email protected] i [email protected]. Telefonski broj jest 01/4593-665. Navode i da im se studenti mogu javiti preko kontakt forme na svojim internetskim stranicama, kao i preko Facebooka i Instagrama.
Nadalje, na sveučilišnoj razini postoji i studentska pravobraniteljica. Ona po zakonu prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta te savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Trenutačna pravobraniteljica jest Ana Paula Novak te je njezin kontakt [email protected].
Valja napomenuti i kako svaki fakultet ima svoje studentske predstavnike i studentskog pravobranitelja. Studenti se i njima mogu obratiti ako smatraju da su im prava povrijeđena. Kontakte mogu pronaći na internetskim stranicama svog fakulteta.
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Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih ranije su kazali kako temeljem akademske samouprave visokih učilišta i autonomije sveučilišta u skladu s Ustavom, visoka učilišta i studentski centri samostalno donose odluke vezane uz obavljanje svojih djelatnosti i poslovanja. Studenti su se pak požalili kako bi Ministarstvo trebalo povećati iznos državne stipendije zbog rasta cijena domova. Otamo su za srednja.hr poručili da za sada to nemaju u planu. Nakon toga studenti su pokrenuli i peticiju.
Studenti koji se žele obratiti Ministarstvu zbog iznosa stipendija to mogu na mail Kabineta Ministarstva ([email protected]), javiti se državnoj tajnici za mlade i visoko obrazovanje Ivi Ivanković ([email protected]), ravnateljici Uprave za visoko obrazovanje Dijani Mandić ([email protected]) ili voditeljici Službe za državne stipendije i druge potpore studentima Ivoni Filipović (telefon +385 1 4594 544).
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