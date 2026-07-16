Zgrozilo je kako studenti rade pa prijavila Ministarstvo inspekciji, oni se brane: 'Nije bilo nepravilnosti'

Jedna građanka tvrdi da je inspekciji prijavila Ministarstvo prometa. Ističe, studentima koji su prali plato ispred zgrade bila je ugrožena sigurnost.

Zabrinuta onime čemu je svjedočila ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, jedna je građanka tu instituciju prijavila inspekciji. Obratila se i na adresu redakcije, smatrajući da je riječ o pitanju od javnog interesa.

Naime, na platou ispred zgrade Ministarstva na zagrebačkom Prisavlju, svjedočila je kako su 'studenti su čistili površinu uređajem za pranje pod visokim tlakom'.

'Kao građanku me zabrinjava činjenica da se mladi ljudi izlažu ovakvom riziku'

Nije je kaže, zgrozilo što rade na visokoj temperaturi nego način organizacije posla.

- Tijekom pranja voda je neprestano tekla preko produžnih električnih kabela koji su ležali po tlu. Zbog toga je zaštitna sklopka više puta izbacivala osigurač, što je, prema mom mišljenju, jasno pokazivalo da postoji ozbiljan sigurnosni problem i moguću opasnost od strujnog udara. Nakon toga su došli majstori koji su zamijenili produžni kabel drugim, starim kabelom te studentima rekli da paze kako peru jer taj kabel nema zaštitu i da ih može udariti struja. Umjesto da se radovi obustave dok se ne osiguraju sigurni uvjeti rada, posao se nastavio kao da je riječ o nečemu sasvim uobičajenom. Sve se to događalo doslovno ispred zgrade Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je cijelo ostakljeno, pa je teško povjerovati da nitko od odgovornih nije mogao primijetiti što se događa, stoji u prijavi čitateljice.

Pretpostavila je da će radovi trajati više dana pa je ovom prijavom željela dati priliku 'da nadležne službe izađu na teren, provjere uvjete rada i spriječe eventualnu nesreću prije nego što bude prekasno.' Sve je prijavila inspekciji.

- Kao građanku me zabrinjava činjenica da se mladi ljudi izlažu ovakvom riziku. Ako su moja zapažanja točna, postavlja se pitanje poštuju li se osnovna pravila zaštite na radu i tko je odgovoran za sigurnost osoba koje obavljaju ove poslove. Ne bi se smjelo čekati da se dogodi teška nesreća kako bi se počelo utvrđivati tko je zakazao. O svemu sam obavijestila nadležnu inspekciju te se nadam da će provesti nadzor i utvrditi jesu li radovi izvođeni u skladu sa zakonom i propisima zaštite na radu. Smatram da bi javnost trebala znati za ovakav događaj upravo zato da se spriječi moguća tragedija i da se sigurnost radnika shvati ozbiljno, bez obzira na to tko je naručitelj ili gdje se radovi izvode, navodi čitateljica.

Ministarstvo: 'Provjerom nisu utvrđene nepravilnosti'

Ministarstvo se, očekivano, brani tvrdeći da su radovi obavljani prema pravilima. U odgovoru na naš upit opisuju da se pranje platoa provodi u okviru redovnih aktivnosti Službe za sigurnost i tehničke poslove Ministarstva. Za navedene aktivnosti koristi se, naglašavaju, tehnički ispravan visokotlačni perač.

- Namještenici Ministarstva koji su prali plato, uključujući studenta koji je pri tome pomagao, osposobljeni su za rad na siguran način sukladno propisima o zaštiti na radu. Ujedno navodimo i kako je prilikom sanacije platoa izvedena kompletno nova električna instalacija s novim priključnicama električne energije. Sve elektroinstalacije u Ministarstvu, uključivo na platou, redovito se ispituju od strane ovlaštenih pravnih osoba sukladno propisima o zaštiti na radu i zaštiti od požara. Nakon zaprimljenog upita Ministarstvo je provelo provjeru navedenih okolnosti te nisu utvrđene nepravilnosti niti okolnosti koje bi upućivale na ugrožavanje sigurnosti tijekom izvođenja predmetnih aktivnosti. Radovi su provedeni uz primjenu propisanih mjera zaštite na radu i sigurnosnih postupaka, zbog čega nije bilo potrebe za njihovom obustavom niti za uvođenjem dodatnih mjera, tvrde u Ministarstvu.

Na kraju ističu i da kontinuirano vode 'računa o sigurnosti zaposlenika i drugih osoba koje borave u prostorima Ministarstva, kao i o provedbi svih propisanih mjera zaštite na radu.' Istaknimo za kraj da smo upit o ovoj prijavi poslali i Državnom inspektoratu, ali odgovor nam do zaključenja članka nije stigao. Ako i kada pristigne, o njemu ćemo pravovremeno izvijestiti javnost.