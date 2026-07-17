Studentima cijene smještaja neumoljivo rastu, ali stipendija ne: Pitali smo mlade HDZ-a i SDP-a o tome

Tik Jurak iz Mladeži HDZ-a i Karlo Vedak iz Foruma mladih SDP-a komentiraju rast cijena u zagrebačkim studentskim domovima, ali i državne stipendije.

Hladan tuš dočekao je zagrebačke studente prošlog tjedna kada je Studentski centar u Zagrebu (SCZG) treću godinu zaredom povisio cijene studentskih domova. Portal srednja.hr potom je upitao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) planiraju li povisiti iznos državne socio-ekonomske stipendije, koja već godinama stagnira na iznosu od 200 eura mjesečno. S obzirom na negativan odgovor, studenti su pokrenuli peticiju kojom traže veće stipendije.

Potom smo jedinog studentskog predstavnika u Upravnom vijeću SC-a, ujedno i predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) Gordana Kragića upitali kako je on glasao o novim iznosima mjesečnih stanarina u domovima, o čemu možete čitati ovdje. A sada smo za mišljenje o cijeloj situaciji upitali Mladež HDZ-a te Forum mladih SDP-a.

Je li rast cijena studentskih domova opravdan?

Podsjetimo, studenti koji su se obratili našoj redakciji pisali su nam da ne vide ni jednu promjenu na bolje što se tiče kvalitete života u studentskim domovima prijašnjih godina. Govorili su da je sve isto 'osim cijene koja raste i više nego cijene struje, vode i slično, a još i inventar tijekom godina vidno propada'. Karla Vedaka, potpredsjednika državnog Foruma mladih SDP-a i predsjednika Foruma mladih SDP-a grada Zagreba, upitali smo smatra li podizanje cijena opravdanim.

- Ostali smo neugodno iznenađeni odlukom o povećanju cijene smještaja u studentskim domovima koja zapravo predstavlja još jedan financijski udar na već materijalno deprivilegiranu skupinu tj. studente. Posebno je skandalozan netransparentan način donošenja te odluke što dodatno govori u prilog tome da se radi o neobranjivoj odluci. Kao Forum mladih SDP-a kontinuirano ukazujemo na deterioraciju studentskog standarda unazad 10 godina - od zatvaranja menzi do ogromnog broja studenata koji ne ostvare svoje pravo na studentski smještaj zbog manjka kapaciteta u studentskim domovima pa sve do skromnih iznosa socioekonomskih stipendija. Ti problemi su lice i naličje HDZ-ove (ne)brige za mlade, poručuje Vedak.

Isto pitanje, smatra li da je rast cijena smještaja u studentskim domovima u Zagrebu opravdan, postavili smo i Tinu Juraku, predsjedniku Mladeži HDZ-a. Podsjetimo, ravnatelj SCZG-a Mario Župan ujedno je i bivši potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a i aktualni gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Iz Mladeži HDZ-a u opsežnom odgovoru brane Županov potez.

Jurak poručuje da je govoreći o studentskom standardu potrebno naglasiti da se on odnosi na širok spektar ciljeva podizanja kvalitete života, studiranja i rada studenata u svakom dijelu Hrvatske. To, dodaje, uključuje 'ulaganja u studentski smještaj, prehranu, prijevoz, stipendije i projekte, kao i u unaprjeđenje okvira za studentski rad i financiranje, uključujući i cjelokupnu infrastrukturu visokog obrazovanja u Hrvatskoj'.

'Manje povećanje'

- Studentski standard čini zbroj svega toga, a u svakom od tih segmenata učinjeni su iskoraci u proteklim godinama, unatoč krizama. Kada se promatra cjelina studentskog standarda, redoviti student danas studira bez plaćanja školarine, studentsku prehranu plaća jednako kao i prije više od deset godina, obnovljeni studentski smještaj koristi po cijeni koja je, i nakon manjeg povećanja, i dalje višestruko niža od tržišne. Istodobno su povećani i broj i iznosi stipendija, a minimalna studentska satnica gotovo je utrostručena. Brojni naši članovi su studenti, zbog čega dobro razumijemo zabrinutost koju izaziva svaki rast troškova. Svakako je važno da povećanje troškova prati povećanje kvalitete stanovanja i života u studentskim domovima, a sigurni smo da dio toga čine brojne aktivnosti koje studenti mogu koristiti u okviru studentskih centara u Hrvatskoj, uz kvalitetniji smještaj, kaže Jurak.

Dodaje da smatraju da je važno kontinuirano ulagati u studentsku infrastrukturu kako bi se studentima ponudili bolji uvjeti života, ali i dugoročno očuvala pristupačnost smještaja.

- Iz tog razloga Vlada izravno utječe na stvaranje boljih uvjeta za studente u cjelini. Izgradnja i rekonstrukcija studentskih domova u mandatima ove Vlade obuhvaća ukupno 18 hrvatskih gradova – Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnicu, Petrinju, Čakovec, Osijek, Požegu, Pulu, Rijeku, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Viroviticu, Vukovar, Zadar i Zagreb – uz ukupna ulaganja od gotovo 300 milijuna eura, što predstavlja najveći investicijski ciklus u studentski standard u modernoj hrvatskoj povijesti. Osim toga, milijarda eura uložena je u obrazovnu infrastrukturu nakon potresa, što je posebno važno za područje Zagreba, gdje se obnavljaju ili su obnovljena 34 fakulteta i znanstvenih institucija, na dobrobit studenata i profesora koji na njima rade. Naš je stav da problem studentskog smještaja moramo rješavati povećanjem kapaciteta, kvalitetnijom infrastrukturom i kontinuiranim ulaganjima. Upravo se to danas događa, smatra Jurak.

Mlade iz ovih stranaka upitali smo i kako komentiraju to da unatoč rastu studentskih troškova državna socio-ekonomska stipendija - ne raste. Vedak kaže da su velik dio programa posvetili upravo pitanju socioekonomskih stipendija jer ih 'vidim kao jedan od važnijih alata za postizanje meritokratskog društva'.

Iznos državne stipendije ostaje isti

- U cijelom nizu sredina u kojima obnašamo vlast kontinuirano povećavamo ne samo broj, već i iznos socioekonomskih stipendija. U tom smislu posebno bih istaknuo Krapinsko-zagorsku županiju i Varaždin, ali i inicijative naše Tese Goldstein koja se kao predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba intenzivno bavila tom temom. Time jasno dokazujemo kako novaca za socioekonomske stipendije ima, ali je pitanje kako će se prioritizirati alokacija tog novca. Ovakva socijalna neosjetljivost HDZ-a nije rezervirana isključivo za studente, već je dio njihove šire ekonomske politike koja ide u korist isključivo najbogatijima, smatra Vedak.

Jurak pak ističe da se prije deset godina godišnje dodjeljivalo 5.400 državnih socioekonomskih stipendija. Danas, kaže, ta brojka iznosi oko 13.500 socioekonomskih i STEM stipendija, 'pri čemu su povećani i njihov broj i iznos'.

- Od 2016. godine do danas studentima je dodijeljeno više od 150.000 stipendija. Kao što smo prethodno spomenuli, država na studentski standard mora gledati u cjelovitom smislu jer se sredstva poreznih obveznika ulažu u sve segmente obrazovanja, a ne samo u jedan. Kada gledamo tu cjelovitu sliku, stipendija nikada nije bilo više i nikada nisu bile veće, a k tome Hrvatska i dalje ima jedan od najsubvencioniranijih sustava studiranja u Europi. Unatoč rastu cijena hrane, činjenica je da je cijena studentskog menija za studente ostala 0,86 eura (juha, glavno jelo, salata i desert) jer je država povećanjem subvencije preuzela rast troškova. Istodobno je minimalna studentska satnica više nego utrostručena, s 2 eura (2015.) na 6,56 eura, a to su pratile i porezne politike u korist studenata, što uključuje povećanje godišnjeg limita za studentski rad na 12.000 eura. Stoga nije točno niti objektivno tvrditi da su u području studentskog standarda svi troškovi rasli na teret studenata kada je država, kroz povećanje subvencija i drugih oblika potpore, preuzela najveći dio rasta troškova. Uvijek postoji prostor za dodatna poboljšanja, ali važno je sagledati cijeli paket mjera koje posljednjih godina značajno povećavaju financijsku sigurnost studenata, pojašnjava Jurak.

'Rasla je studentska satnica, dakle rasli su i prihodi SC-a'

Na pitanje bi li državna socio-ekonomska stipendija trebala rasti, Jurak odgovara da bi to, naravno, bilo poželjno ako gospodarski rast i proračunske mogućnosti to omoguće.

- Smatramo da je važno pronaći ravnotežu između dostupnosti potpore što većem broju studenata i mogućeg povećanja pojedinačnih iznosa. Naš je cilj poticati izvrsnost, podržati što veći broj studenata, a osobito i specifična zanimanja i karijere poput STEM-a te pojedine skupine studenata. STEM stipendije danas iznose 300 i 600 eura mjesečno, kaže Jurak.

Član Upravnog vijeća SC-a Kragić ranije je za srednja.hr komentirao da 'glavni krivac za ovo poskupljenje (studentskih domova, op.a.) nije SCZG, već država koja ne sluša apele za dodatnim subvencioniranjem studentskog standarda'. Na pitanje bi li država studentskim centrima trebala davati veće subvencije, kako se studentima ne bi povećavali iznosi stanarina, Jurak navodi da studentski centri imaju svoj način poslovanja, 'a država već danas podržava njihov rad'.

- Vlada ulaže u studentski standard, ali i u razvoj studentske infrastrukture. Upravo zahvaljujući tim ulaganjima posljednjih su godina otvoreni brojni novi studentski domovi, a trenutačno se provodi najveći investicijski ciklus u obrazovanje, što uključuje i visoko obrazovanje, koje se, uslijed programskog financiranja, obnove i drugih inicijativa, transformira. Smatramo da je dugoročno najbolji odgovor povećanje kapaciteta studentskog smještaja i nastavak ulaganja u infrastrukturu. Veća ponuda smještaja doprinosi stabilnom sustavu i dugoročno je učinkovitije rješenje od kratkoročnih intervencija. Valja imati na umu da studentski centri većinu svojih prihoda ostvaruju kroz posredovanje pri studentskom zapošljavanju, pa je rastom minimalne studentske satnice rastao i opseg prihoda ostvarenih po toj osnovi. Stoga činjenica da državna subvencija u zadnjih nekoliko godina nije povećavana sama po sebi ne znači da nije bilo dodatnog financijskog prostora za ulaganja u studentski standard ili ublažavanje učinka povećanja cijene smještaja za studente. Način korištenja tih sredstava i poslovne odluke o njihovoj raspodjeli u nadležnosti su pojedinih studentskih centara, naglašava Jurak.

'Bilo bi zanimljivo vidjeti za što to sve SC ima novca'

Vedak pak ističe da studentski smještaj 'ne samo da nije luksuz, već je jedan od temeljnih socijalnih studentskih prava i kao takav se ne može dovoljno naglasiti'.

- Brojka od 3.000 studenata u Zagrebu koji su ostali bez prava na studentski smještaj krunski je dokaz potpunog nemara države po pitanju studentskog standarda. Rješenje za taj problem, koji postoji već godinama, ne nazire se. Podsjetit ću da su se zadnja proširenja kapaciteta studentskog smještaja u Zagrebu dogodila upravo u vrijeme SDP-ove vlade. Umjesto da studentima olakšavaju pristup studentskom smještaju, ova vlada i SC dodatno ga otežavaju. U svom programu govorili smo i o potrebi za revizijom troškova i izdataka SC-a, pa bi uslijed cijele ove situacije bilo zanimljivo vidjeti za što to sve SC ima novca dok paralelno studentima povećava cijene studentskog smještaja, kaže Vedak.

Jurak s druge strane objašnjava da je smisao subvencioniranog smještaja i studentskih domova da budu štit studentima od rasta cijena stanovanja. Zato se, kaže, zalažu za nove kapacitete, kako bi što veći broj studenata mogao

biti smješten u studentskim domovima, a što manji broj bio prisiljen koristiti tržište najma stanova. Dodaje da su, kada se usporede cijene najma stanova i smještaja u studentskom domu, razlike na mjesečnoj i godišnjoj razini značajne.

- Bilo bi dobro da napravite analizu i usporedbu cijena studentskog smještaja u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Primjerice, cijena smještaja u zagrebačkim studentskim domovima prema cjeniku iznosi između 40 i 117 eura za dvokrevetne sobe te između 40 i 140 eura za jednokrevetne sobe, što je, prema minimalnoj studentskoj satnici, istovjetno 20 odrađenih sati studentskog rada za najvišu cijenu jednokrevetne sobe u najmodernijim paviljonima Studentskog doma Stjepan Radić. Slažemo se da treba voditi računa o tome da studentski smještaj ostane financijski dostupan, no razlika između tržišne cijene i onoga što student plaća i dalje je vrlo velika. Naš je prioritet da što veći broj mladih uopće dobije mjesto u studentskom domu. Zato smatramo da su izgradnja novih kapaciteta, uz očuvanje pristupačnih cijena, najvažniji smjer kojim treba nastaviti. Također je vrlo važno što su ulaganja u studentske domove dio Nacionalnog plana stambene politike i jedan od prioriteta ulaganja, što čini okosnicu nove stambene politike za sve generacije. Osobito je važno da se u narednim mjesecima donese novi Zakon o najmu stanova, kojim će Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine urediti i taj dio tržišta, koji je od ključne važnosti za studente koji žive u unajmljenim stanovima, naglašava Jurak.

Hoće li mladi iz stranaka apelirati?

Na pitanje hoće li apelirati povodom poskupljenja smještaja u zagrebačkim studentskim domovima Jurak odgovara da će se Mladež HDZ-a uvijek 'biti glas mladih i podržati svaki konstruktivan dijalog koji može unaprijediti studentski standard'.

- Mladež HDZ-a kontinuirano zagovara mjere koje poboljšavaju položaj

studenata, a upravo je na naš poticaj u Program Vlade uvršteno redefiniranje uvjeta obavljanja studentskih poslova za priznavanje njihova rada u staž mirovinskog osiguranja. Smatramo da je važno da studentski centri, studentski predstavnici i nadležne institucije otvoreno razgovaraju o svim pitanjima koja utječu na kvalitetu studentskog života. Jednako tako, vjerujemo da je važno priznati ono što je u posljednjih nekoliko godina napravljeno. Studentski rad nikada nije bio bolje vrednovan, podignut je limit za studentski rad, omogućeno je zapošljavanje izvanrednim studentima, ulaže se u nove studentske domove i

proširenje postojećih kapaciteta, a država i dalje u velikoj mjeri financira prehranu, smještaj i studiranje redovitih studenata. Naš je cilj da se taj trend nastavi. Smatramo da mladi trebaju imati pristup kvalitetnom, priuštivom obrazovanju i smještaju, a upravo je kroz nastavak ulaganja i dijalog sa studentima moguće dodatno unaprijediti studentski standard. Preduvjet za to iskren je, objektivan i argumentiran pristup usmjeren na pronalaženje kvalitetnih rješenja u interesu studenata, a ne stvaranje podjela i politizaciju tema kvalitete života studenata komuniciranjem polovičnih informacija, zaključuje Jurak.

Vedak pak zaključuje da će Forum mladih pažljivo pratiti razvoj događaja, 'ali i javno podsjetiti na naše prijedloge rješenja, koji definitivno ne idu u smjeru dodatnog financijskog opterećenja studenata. Studenti u svojoj borbi imaju našu punu i nedvosmislenu podršku'.