Dva SC-a pod istim sveučilištem, ali različita pravila oko važne odluke za studente

SC Zagreb i SC Varaždin sastavnice su Sveučilišta u Zagrebu. Iako pod okriljem istog sveučilišta, cijene studentskih domova donose različito.

Sveučilište u Zagrebu pod svojim okriljem ima tri studentska centra (SC). Sastavnice zagrebačkog sveučilišta tako su SC u Zagrebu, SC u Varaždinu i SC u Sisku. Čini se, iako pod istim sveučilištem, neke važne odluke donose drukčije.

U Zagrebu odluku o cijenama donosi uprava, u Varaždinu upravno vijeće gdje glasa i studentski predstavnik

Primijetili smo to u proceduri donošenja odluka cijena studentskih domova. Zbog poskupljenja zagrebački studenti pobunili su se. Iz zagrebačkog SC-a pojasnili su da odluku o novim cijenama donosi Uprava te je dostavljaju samo na znanje Upravnom vijeću. Tako su tu odluku prezentirali, tvrdi studentski predstavnik koji je isto član Upravnog vijeća, baš kada on nije bio prisutan na sjednici. A i da je bio, ne bi mogao glasati protiv jer se ta odluka ne daje na glasanje, već samo na znanje.

I dok u Zagrebu odluku o cijenama donosi Uprava, u Varaždinu takvu odluku donosi Upravno vijeće. Kod njih tako Uprava nema zadnju riječ, već Upravno vijeće. U njemu sjede dva predstavnika sveučilišta, jedan predstavnik Ministarstva obrazovanja, jedan studentski predstavnik i i jedan predstavnik Radničkog vijeća SC-a. Među njima tako nema Uprave SC-a.

Zato smo se obratili ravnatelju SC-a Varaždin Nenadu Milijašu, koji je ujedno predsjednik Zajednice studentskih centara RH. On pojašnjava kako je Statutom SC-a Varaždin propisano da cijene smještaja utvrđuje Upravno vijeće. U Statutu SC-a Zagreb takve odredbe nema. Dakle, u Varaždinu studentski predstavnik u Upravnom vijeću može glasati o cijenama domova, dok je u Zagrebu to onemogućeno.

- Centar se o odlukama koje se tiču studenata prethodno konzultira sa Studentskim odborom i studentom iz Studentskog zbora koji je član Upravnog vijeća i to prezentira Upravnom vijeću, na temelju čega Upravno vijeće donosi odluke iz svoje nadležnosti, objašnjava Milijaš.

Pitamo bi li igdje odluka o cijenama trebala biti u rukama Uprave

Milijaša pitamo, s obzirom na to da je na čelu Zajednice studentskih centara, koji je njegov stav o tome kako bi se trebala donositi odluka o cijenama studentskih domova. Treba li to biti u rukama Uprave ili ipak Upravnog vijeća gdje Uprava nema svog člana?

- Studentski centri nisu osnovani u isto vrijeme, nemaju iste osnivače niti jednak pravni status, tako da i o tome ovisi kako je pitanje donošenja cijena propisano u Statutima ili drugim aktima centara. Način donošenja odluka treba biti u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom centra, odgovara Milijaš.

Ne objavljuju tko su članovi Upravnog vijeća. Tvrde - nisu dužni

SC Varaždin, pa ni SC Zagreb, na svojim internetskim stranicama nema istaknuto tko sjedi u Upravnom vijeću. Tako studenti zapravo ne znaju tko donosi odluke. Jedino je preko odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu djelomice moguće 'prokopati' tko je kada imenovan, no jedinstvenog popisa nema. Milijaša pitamo planiraju li promijeniti tu praksu, budući da Upravno vijeće donosi važne odluke za rad studentskog centra.

- Studentski centar u Varaždinu nije javna ustanova (čl.3.st.1. Statuta) i nigdje nije propisano da ima obvezu objavljivanja imena i prezimena članova Upravnog vijeća, odgovorio je Milijaš.

Ovdje napomenimo kako su studentski centri sastavnica sveučilišta. U statutu Sveučilišta u Zagrebu stoji da je 'rad sveučilišta i sastavnica javan'. Tako je u sveučilišnom statutu pojašnjeno da 'Sveučilište i sastavnice odnose se prema javnosti s poštovanjem i na temelju međusobnoga uvažavanja i suradnje'. Unatoč tome čini se da su fakulteti kao sastavnice dužni, na primjer, objavljivati zapisnike sa sjednica fakultetskih vijeća, dok za ostale sastavnice poput studentskih centara takve odredbe ne vrijede, makar su i dalje pod okriljem javnog sveučilišta.