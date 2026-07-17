Faks u natječaju traži čak 25 godina radnog iskustva, reagirala pravobraniteljica: 'Zašto baš ovakav uvjet?'

Najmanje 25 godina radnog iskustva u provođenju istraživanja i vođenju projekata u području učenja i poučavanja, uključujući primjenu tehnologije u obrazovanju. Uvjet je to u natječaju za istraživača na projektu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, uz onaj drugi uvjet da je potreban akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologija.

S fakulteta odgovaraju kako je uvjet postavljen u projektu čiji su partner

U natječaju koji su objavili 13. srpnja i traje osam dana, traže stručnjaka za psihologiju obrazovanja i metodologiju istraživanja 'Razvoj sustava za automatiziranu procjenu razvoja kompetencija budućnosti u obrazovnom sustavu'. Radi se o zaposlenju na određeno vrijeme, do završetka trajanja projekta, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno. Ono što 'zapinje' za oko jest uvjet o 25 godina radnog iskustva.

Tako bi kandidat koji ima 25 godina radnog iskustva trebao dostaviti dokaz o iskustvu rada na projektima, odnosno potvrdu voditelja projekta. Obratili smo se Filozofskom fakultetu u Rijeci i pitali, između ostalog, zašto je za taj posao potrebno imati najmanje 25 godina radnog iskustva. Navode da je ovaj uvjet posljedica zahtjeva kompetitivno istraživačkorazvojnog projekta na kojem sudjeluju kao projektni partner. U okviru projektne prijave, ističu, definiran je projektni tim, što uključuje i potrebe za novozapošljavanjem. Tako je u projektu navedena potreba za radnim mjestom stručnjaka za za psihologiju obrazovanja i metodologiju istraživanja te je uvjet, između istalog, radno iskustvo od 25 godina.

- Budući je projekt sa navedenim sadržajem prošao postupak vrednovanja i odobren je za financiranje, u tijeku natječajnog postupka nije se odstupalo od navedenog uvjeta, odgovaraju.

'Za tu je projektnu ulogu predviđen izrazito iskusan istraživač'

Pojašnjavaju i da je za ovo radno mjesto predviđena savjetnička i koordinacijska uloga koja se po razini odgovornosti i potrebnoj ekspertizi razlikuje od drugih radnih mjesta na projektu. Osoba će, nabrajaju, sudjelovati u operacionalizaciji transformativnih kompetencija, uključujući definiranje mjerljivih indikatora i razvoj instrumenata za praćenje procesa učenja, osmišljavanju istraživačkog dizajna pilot-istraživanja, definiranju kriterija uspješnosti i oblikovanju preporuka za usmjeravanje razvoja sustava, interpretaciji i objedinjavanju rezultata istraživanja, izradi preporuka za obrazovne politike i predlaganju smjerova budućih istraživanja te stručnoj koordinaciji i provedbi projektnih aktivnosti.

- Posljedično, od osobe na ovom radnom mjestu očekuje se da savjetuje projektni tim i industrijske partnere, prepozna metodološke i provedbene rizike, usmjerava pojedine faze istraživanja te stečene uvide pretvara u znanstveno utemeljene praktične preporuke. Uzimajući u obzir složenost navedenih poslova te potrebu da osoba pruža savjetodavnu podršku projektnom timu i industrijskim partnerima, za tu je projektnu ulogu predviđen izrazito iskusan istraživač s doktoratom iz psihologije i dugogodišnjim iskustvom u istraživanju i vođenju projekata u području učenja i poučavanja, uključujući primjenu tehnologije u obrazovanju, navode s Filozofskog u Rijeci.

Napomenimo i kako je uz ovaj natječaj raspisan još jedan, za suradnika na istom projektu u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, gdje uvjeta o broju godina radnog iskustva nema. Traži se završen diplomski studij psihologije te minimalno iskustvo u provođenju istraživanja, dok će prednost imati kandidati s iskustvom rada na znanstvenim ili stručnim projektima u području primjene obrazovnih tehnologija.

Pravobraniteljica će zatražiti pojašnjenje: 'Suština je zašto je postavljen baš ovakav uvjet'

Uvjet od 25 godina radnog iskustva mogao bi biti i dobna diskriminacija. To su na naš upit potvrdili i iz Ureda pučke pravobraniteljice odakle će od fakulteta tražiti očitovanje.

- Zbog toga ćemo od Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci zatražiti pojašnjenje vezano za ovako postavljen natječaj za zapošljavanje kako bismo utvrdili potrebne činjenice, a prema tome i radi li se ili ne o diskriminatornom natječaju, navode.

Naime, pojašnjavaju da je diskriminacija zabranjena u području rada i zapošljavanja. Zakon o suzbijanju diskriminacije predviđa neke iznimke, na primjer kada je priroda posla takva da diskriminacija predstavlja stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla. Primjer toga jest zapošljavanje kontrolora leta. U Hrvatskoj je granica na 28 godina. Taj uvjet postavljen je zbog duljine radnog staža kontrolora zračne plovidbe, obavezne potpune zdravstvene sposobnosti kandidata te duljine trajanja i financijskog troška njihovog osposobljavanja. Ipak, i pri tome svrha koja se time želi postići mora biti opravdana i legitimna, a uvjet odmjeren, dodaju iz Ureda pučke pravobraniteljice.

- Stoga se u ovom konkretnom slučaju, gdje se traži čak 25 godina iskustva, može ispitivati postavljanje ovakvog uvjeta. Ovakvo uvjetovanje zapošljavanja dugim razdobljem konkretnog radnog iskustva može predstavljati diskriminaciju temeljem dobi, ukoliko isto nije stvarni i odlučujući uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta, s obzirom da se tako postavljenim uvjetom iz natječajnog postupka automatski eliminiraju sve osobe s kraćim iskustvom, a time posljedično i mlađi kandidati. Naime, i osoba s nešto kraćim iskustvom i dalje se može smatrati vrlo iskusnom i stručnom, no ne udovoljava zahtjevima ovog natječaja. Suština je zašto je postavljen baš ovakav uvjet, odnosno je li za taj posao doista potrebno čak 25 godina radnog iskustva u provođenju istraživanja i vođenju projekata u području učenja i poučavanja, uključujući primjenu tehnologije u obrazovanju, odgovaraju iz Ureda pučke pravobraniteljice.

Ovo nije prvi neobični natječaj Filozofskog u Rijeci

Iz Ureda pučke pravobraniteljice potvrđuju da je dob jedna od češćih diskriminacijskih osnova prilikom zapošljavanja. Nastavljaju, susretali su se i sa slučajevima kada su poslodavci tražili isključivo kandidate mlađe životne dobi, ali i one starije dobi.

- Primjerice, u jednom slučaju zapošljavanje je bilo uvjetovano s 25 godina iskustva, no kako se radilo o administrativnom poslu, dob nije predstavljala odlučujući uvjet za njegovo obavljanje, na što smo poslodavca i upozorili, objašnjavaju, a dodajmo kako je iz izvješća pravobraniteljice za 2023. godine vidljivo da je u spomenutom slučaju taj poslodavac u medijima govorio kako želi zaposlenike iznad 50 godina, ukazujući da je zapošljavao mlade osobe, no da bi one kod njega kratko radile.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da smo pisali o neobičnim natječajima na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Tako su početkom 2025. godine tražili istraživača-doktoranda, ali s iskustvom, što je rad od šest mjeseci na visokoškolskoj instituciji. Dakle, studente doktorskog studija tražilo se iskustvo rada na fakultetu. Zbog tog uvjeta odbili su doktorandicu rodnih studija, a posao je dobila doktorandica tema socijalne i političke filozofije te epistemologije, inače lokalna političarka Možemo!.

Nadalje, koncem prošle godine pak smo pisali da je na tom fakultetu zaposlena kći tada donedavne rektorice. S fakulteta su objašnjavali kako su njezine kompetencije ocijenjene s 94 posto usklađenosti s uvjetima natječaja, dok je drugi najbolji kandidat ostvario 69 posto usklađenosti.