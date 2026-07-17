Nisu dobili svjedodžbu o maturi, a već je moraju predati na upisima: 'Nisu zakinuti'

Maturanti će upise na faks platiti i do 80 eura, neki papire šalju poštom
Nakon što se objave konačne ljestvice upisa ove srijede, pred maturantima je još jedan korak - formalni upis na fakultet. To će morati platiti.
16:48 3 d 14.07.2026
17. srpanj 2026.
Neobična praksa u kojoj se od maturanata na fakultetima traži svjedodžba o položenoj državnoj maturi, a ona im još nije podijeljena.
Redakcija portala srednja.hr dobila je dojavu o neobičnoj praksi pojedinih fakulteta pri upisu brucoša. Od njih traže da predaju svjedodžbu o položenoj državnoj maturi u trenutku kada im ona još nije ni uručena. Naglasimo kako su fakulteti koji taj dokument traže od maturanata ipak u manjini. Brojnim fakultetima taj papir ne treba kako bi sproveli upis, no neki ga i dalje traže.
Ovogodišnji kalendar NCVVO-a kaže da se svjedodžbe o položenoj državnoj maturi dijele ovog petka (iako se izdaju još u srijedu, op.a.), a i sami smo pronašli da neki fakulteti upise provode još od četvrtka. To im pak omogućava kalendar upisa na fakultete pod ingerencijom Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) gdje stoji da visoka učilišta započinju s upisima od četvrtka. Dakle, hodogram je ovakav: 15. srpnja izdavanje svjedodžbi, 16. srpnja početak upisa na fakultetima, 17. srpnja podjela svjedodžbi.
Praksa s kojom smo upoznati kaže da neki fakulteti svjedodžbu traže i prije nego što je ona uručena maturantu. Tek pozitivna praksa neke škole može biti da maturantu kojem svjedodžba treba, nju uruče prije propisanog roka.
Tako su na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Splitu upise imali u petak u deset sati ujutro te su tražili svjedodžbu o položenoj državnoj maturi, makar se svjedodžbe tek tog dana dijele. Otamo nam odgovaraju kako su termin upisa utvrdili i objavili prije nego što je NCVVO objavio svoj kalendar podjele svjedodžbi. Napomenimo da je NCVVO svoj kalendar o maturi, gdje stoji datum podjeli svjedodžba, objavio u svibnju 2025., dok je natječaj za upis na splitsko sveučilište objavljen u travnju 2026. godine.
- Svjesni preklapanja organizirali smo cijeli postupak tako da nijedan budući student zbog toga ne bude u nepovoljnom položaju. Zajednički datum i vrijeme upisa za nas nisu tek administrativni čin. Oni su prilika da na jednom mjestu i u isto vrijeme okupimo sve buduće studente, da ih dočekamo i osobno upoznamo sa studijskim programima, njihovim pravima i obvezama te sa svim prilikama koje im stoje na raspolaganju tijekom studiranja na KBF-u i Sveučilištu u Splitu. Ovu dinamiku jasno smo naglasili svima koji su pristupili motivacijskom razgovoru, objašnjava prodekan za nastavu Nenad Palac s KBF-a u Splitu.
Maturanti će upise na faks platiti i do 80 eura, neki papire šalju poštom
Nakon što se objave konačne ljestvice upisa ove srijede, pred maturantima je još jedan korak - formalni upis na fakultet. To će morati platiti.
16:48 3 d 14.07.2026
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Prodekan nastavlja kako studenti koji danas ne mogu iz bilo kojeg razloga doći na upis, nisu zakinuti. Upise mogu mirno obaviti u studentskoj referadi, naglašava, gdje su im na raspolaganju cijeli naredni tjedan.
- Svu traženu dokumentaciju, uključujući svjedodžbu o državnoj maturi, mogu dostaviti i naknadno. Dakle, nitko neće ostati bez mogućnosti upisa samo zato što svjedodžba u tom trenutku još nije podijeljena, zaključuje Palac.
Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu upisi su bili u četvrtak te su se nastavili u petak do 13 sati. Bilo je potrebno donijeti svjedodžbu o državnoj maturi. Na naš upit s tog fakulteta nisu odgovorili.
Svjedodžbu o maturi traže i na upisima Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Upisi su u petak od 9 do 14 sati. Iako se traži svjedodžba o državnoj maturi, navedeno je kako ju je moguće dostaviti naknadno. Odjel za fiziku istog sveučilišta upise je imao u četvrtak, tražila se svjedodžba, no istaknuto je da se ona može dostaviti u rujnu.
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