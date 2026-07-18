Kako su na upisima prošla veleučilišta koja država gasi? Jedno popunilo tek svako deseto mjesto

Popunjenost kvote na veleučilištima koja se gase varira od svega 11 do 27%. I to ako se upišu svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa preko SPU-a.

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina i Međimursko veleučilište u Čakovcu, odlučeno je to ranije ove godine, više neće biti samostalne ustanove. Kninsko se pripaja Sveučilištu u Splitu, ono u Krapini Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, čakovečko Sveučilištu Sjever. Takav scenarij mogao se i ranije naslutiti na temelju čelnih osoba u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kroz proteklih godinu dana. Isti proces najavljen je i u Istri, za tamošnje Istarsko veleučilište - započeti su razgovori o pripajanju Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.



Obrazloženje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih je da je riječ o planiranim aktivnostima racionalizacije sustava visokog obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Ukratko - takva je odluka donesena jer uvjerljiva većina upisne kvote na ovim visokoškolskim ustanovama ostaje prazna. Provjerili smo kakvo je stanje na ta četiri veleučilišta nakon ljetnog roka upisa 2026.

Napominjemo da je riječ o podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) za studije na kojima su upisi provedeni preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU), putem sustava Postani student. Također, riječ je o kandidatima koji su ostvarili pravo upisa, pa nije zatvorena mogućnost da se neki od njih nisu fizički upisali na studij.

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu, koje je prvo obznanilo da im je stigla odluka o pripajanju, preko Središnjeg prijavnog ureda imalo je kvotu za 85 studenata na četiri studija. Pravo upisa ostvarilo ih je samo 18, dakle popunjenost kvote prema prvim podacima iznosi 21,17 posto. Najviše je kandidata, 11, koji su ostvarili pravo upisa na redovni studij trgovinsko poslovanje s poduzetništvom. Na istoimenom izvanrednom studiju pravo upisa ostvarilo je troje kandidata. Po dvoje je upalo na studij poljoprivreda krša i prehrambena tehnologija. Rezultati upisa na Veleučilištu u Kninu, ljetni rok 2026. | izvor podataka: AZVO

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Na sjeveru Hrvatske, Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, pravo upisa ostvarilo je 49 kandidata, s time da je kvota bila 209 mjesta. Dakle, riječ je o popunjenosti od 23,67 posto, prema tim prvim podacima AZVO-a. U ponudi je bilo šest studija, a najviše kandidata, 24, ostvarilo je pravo na redovitom studiju menadžment turizma i sporta. Najmanje kandidata ostvarilo je pravo upisa na izvanrednom studiju održivi razvoj, tek dvoje, dok ih je troje upalo na izvanredni studij računarstva, a četvero na istoimeni redoviti studij.

Rezultati upisa na Međimurskom veleučilištu Čakovec, ljetni rok 2026. | izvor podataka: AZVO

Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina preko Središnjeg je prijavnog ureda nudilo upis na šest studija, s ukupnom kvotom od 270 mjesta. Na kraju je pravo upisa ostvarila 31 osoba, znači popunili su tek 11,48 posto mjesta prema prvim podacima. Najviše, 11, kandidata, upalo je na redovni studij operativni menadžment. Iako je pravo upisa na redoviti studij prometne logistike ostvarilo sedmero kandidata, nitko neće na izvanredni. I redoviti studij informatike upisuje četvero kandidata, a samo dvoje ostvarilo je pravo na izvanrednom. Rezultati upisa na Veleučilištu Hrvatsko Zagorje Krapina, ljetni rok 2026. | izvor podataka: AZVO

Istarsko veleučilište

Na Istarskom veleučilištu ukupna kvota bila je 100 mjesta, pravo upisa ostvarilo je 28 kandidata, pa popunjenost, pod uvjetom da se svi i upišu, iznosi 27 posto. Ukupno 16 kandidata ostvarilo je pravo na redovitom studiju mehatronike, šestero na studiju menadžment u gastronomiji i kultura hrane, četvero na izvanrednom studiju istoga naziva i još dvoje na izvanrednom studiju mehatronike.

Rezultati upisa na Istarskom veleučilištu, ljetni rok 2026. | izvor podataka: AZVO

Dopuna teksta, 18. srpnja 2026. u 15:50h

U prvoj verziji teksta greškom je izostavljen redoviti studij mehatronike na Istarskom veleučilištu. Stoga je nakon ispravka povećana i ukupna kvota i broj kandidata koji su ostvarili pravo upisa te postotak popunjenosti kvote.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.