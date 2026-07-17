Pravobraniteljica otkriva najčešće probleme studenata kojima pomaže: 'Nisu svi u mogućnosti...'

Studentska pravobraniteljica Ana Paula Novak objasnila nam je u čemu vam sve osoba na ovoj funkciji može pomoći. Najvažnije je ne odugovlačiti.

Što radi studentski pravobranitelj objasnila nam je Ana Paula Novak, studentska pravobraniteljica na Sveučilištu u Zagrebu, u našem podcastu. Kako kaže, ona se pojavljuje kada dođe do kršenja prava studenata ili određenih pravilnika.

- Studenti se mogu obratiti kada se dogodi diskriminacija, kršenje pravilnika, problemi sa školarinama, mirovanjima... Mirovanja i školarine su zapravo najčešći problemi s kojima se studenti javljaju. Nisu svi studenti u mogućnosti platiti svoje školarine na vrijeme, pojašnjava Novak.

Podsjetimo, ranije smo pisali o ulozi pravobraniteljice u slučaju 'vječnih studenata' Pravnog fakulteta te odgovorili na pitanje je li student uvijek u pravu. Cijelu epizodu podcasta možete pogledati u nastavku.