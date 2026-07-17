Pravobraniteljica otkriva najčešće probleme studenata kojima pomaže: 'Nisu svi u mogućnosti...'

Ideš prvi put na sezonu? Ovo trebaš znati prije nego što ti sjedne prva plaća
Škola završava, kreće sezona. Mnogi studenti i učenici odlaze na more, ali ovo ljeto za njih znači i prvi posao.
12:05 1 d 16.07.2026
17. srpanj 2026.
Studentska pravobraniteljica Ana Paula Novak objasnila nam je u čemu vam sve osoba na ovoj funkciji može pomoći. Najvažnije je ne odugovlačiti.
Što radi studentski pravobranitelj objasnila nam je Ana Paula Novak, studentska pravobraniteljica na Sveučilištu u Zagrebu, u našem podcastu. Kako kaže, ona se pojavljuje kada dođe do kršenja prava studenata ili određenih pravilnika.
- Studenti se mogu obratiti kada se dogodi diskriminacija, kršenje pravilnika, problemi sa školarinama, mirovanjima... Mirovanja i školarine su zapravo najčešći problemi s kojima se studenti javljaju. Nisu svi studenti u mogućnosti platiti svoje školarine na vrijeme, pojašnjava Novak.
Podsjetimo, ranije smo pisali o ulozi pravobraniteljice u slučaju 'vječnih studenata' Pravnog fakulteta te odgovorili na pitanje je li student uvijek u pravu. Cijelu epizodu podcasta možete pogledati u nastavku.
Ideš prvi put na sezonu? Ovo trebaš znati prije nego što ti sjedne prva plaća
Škola završava, kreće sezona. Mnogi studenti i učenici odlaze na more, ali ovo ljeto za njih znači i prvi posao.
12:05 1 d 16.07.2026
Izašli su rezultati upisa na fakultete: Jeste li razmišljali o troškovima studiranja koji vas čekaju?
Mahnito osvježavaš stranicu i dok se grašci znoja slijevaju niz čelo pokušavaš upiti informacije s ekrana. Pa se sjetiš da studij treba i financirati.
16:18 2 d 15.07.2026
Veleučilište koje nudi 10 studija: Za jedan od njih nije potrebna državna matura
Odluka oko izbora studija može biti stresan period, zato je važno dobro se informirati. Donosimo vam pregled deset različitih studija na VVG-u.
16:12 3 d 14.07.2026
Što maturalnu večer čini nezaboravnom? Maturanti otkrili što im je najvažnije za dobar provod
Maturalna večer jedna je od najvažnijih noći maturantima. Pitali smo ih što sve treba kako bi ona bila savršena.
13:13 3 d 14.07.2026
Britanski kurikulum, nastava na engleskom i upis na faks bez mature: Što donosi Cambridge program
U ovoj zagrebačkoj školi se nastava izvodi po Cambridge programu. S njihovom diplomom, nastavak obrazovanja je moguć i na svjetskim sveučilištima.
08:38 3 d 14.07.2026
Prije faksa sam guglala tenisice, a sad lovim popuste na plahte: Ovo je ta velika razlika
Liste prioriteta se mijenjaju kad upišeš faks. Pojavljuju se nove brige, neke odluke donosimo sami, a jedna od prvih je samostalni odlazak u banku.
13:10 9 d 08.07.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 23 d 24.06.2026
Studentima cijene smještaja neumoljivo rastu, ali stipendija ne: Pitali smo mlade HDZ-a i SDP-a o tome
Tik Jurak iz Mladeži HDZ-a i Karlo Vedak iz Foruma mladih SDP-a komentiraju rast cijena u zagrebačkim studentskim domovima, ali i državne stipendije.
15:56 12 h 17.07.2026
Pravobraniteljica o vječnim studentima Pravnog: 'Nismo svi isti, netko ne može završiti u 10 godina'
Najveći slučaj na Sveučilištu u Zagrebu koji je zahtijevao reakciju sveučilišne studentske pravobraniteljice onaj je na Pravnom fakultetu.
08:52 6 d 11.07.2026
Jedan faks studenti masovno prijavljuju pravobraniteljici: 'To je stravično za jednu ustanovu'
Godinu nakon preuzimanja funkcije studentske pravobraniteljice, Ana Paula Novak u podcastu govori o mandatu i slučaju s Pravnog fakulteta.
12:37 12 d 05.07.2026
Mora li studentski pravobranitelj uvijek stati na stranu studenta? 'Naravno da nećete reći...'
Studentska pravobraniteljica otkriva može li spasiti stvar ako su prijave za Erasmus trajale do prosinca, a student se prijavio idućeg lipnja.
15:13 2 d 15.07.2026
Nisu dobili svjedodžbu o maturi, a već je moraju predati na upisima: 'Nisu zakinuti'
Neobična praksa u kojoj se od maturanata na fakultetima traži svjedodžba o položenoj državnoj maturi, a ona im još nije podijeljena.
15:03 13 h 17.07.2026
Pljuska Akademije legendarnom profesoru: 'Uvijek se nađu ljudi koji smatraju da svijet počinje od njih'
Akademiju dramskih umjetnosti 'zahvalila je na suradnji' profesoru emeritusu Nenadu Puhovskom, koji više neće predavati na fakultetu.
13:34 14 h 17.07.2026
Faks u natječaju traži čak 25 godina radnog iskustva, reagirala pravobraniteljica: 'Zašto baš ovakav uvjet?'
Natječaj za posao istraživača Filozofskog fakulteta u Rijeci otvara pitanje dobne diskriminacije pa će očitovanje zatražiti pučka pravobraniteljica.
12:17 16 h 17.07.2026
Zgrozilo je kako studenti rade pa prijavila Ministarstvo inspekciji, oni se brane: 'Nije bilo nepravilnosti'
Jedna građanka tvrdi da je inspekciji prijavila Ministarstvo prometa. Ističe, studentima koji su prali plato ispred zgrade bila je ugrožena sigurnost.
10:58 1 d 16.07.2026