90 posto problema studenata može biti riješeno uz jedan uvjet: 'Voljela bih da shvate'

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18. srpanj 2026.
Studenti nekih svojih prava nisu niti svjesni. Jedno je povezano s odbijenicom fakulteta, objašnjava pravobraniteljica Ana Paula Novak.
Studentsku pravobraniteljicu Anu Paulu Novak u našem smo podcastu upitali čega studenti koji joj se javljaju često nisu svjesni kad je riječ o njihovim pravima. Riječ je o vremenu koje nastupa nakon što ih uprava fakulteta odbije.
- Većinom studenti nisu svjesni da na svaku odbijenicu žalbe imaju još 15 dana da fakultetu, upravi pošalju dodatnu žalbu. To studenti ne znaju i zbog toga se javljaju, navodi Novak.
Dodaje da je veoma važno da se studenti koji imaju neki problem pravobranitelju obrate u što kraćem roku.
- 90 posto slučajeva može biti riješeno ako se na vrijeme reagira. Najveći problem kod studenata jest što previše dopuštaju da vrijeme teče. Voljela bih da shvate da bi trebali reagirati čim problem nastane. Ili da probaju sami prema instituciji, da probaju prema meni ili prema još većoj instanci. Svaki je problem rješiv ako mu se na vrijeme pristupi. Također, većinom nisu svjesni da na svaku odbijenicu žalbe imaju još 15 dana na slanje dodatne žalbe fakultetu, odnosno upravi. Za to se također mogu obratiti, navodi Novak.
Cijelu epizodu podcasta možete pogledati u nastavku.
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