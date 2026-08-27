Znate li koja je razlika izvanrednog i redovitog studija? Objašnjavamo sva vaša prava

Redoviti studenti uživaju pravo na subvencioniranu prehranu i smještaj, a izvanredni imaju prilagođen raspored, ali sami plaćaju studij.

Ako ste maturant, sigurno ste čuli za pojmove redovitog i izvanrednog studiranja. Najveća je razlika u tome što se školarina redovitim studentima financira iz državnog proračuna, dok izvanredni studenti sami, u cijelosti ili djelomično, podmiruju trošak školarine, u skladu s općim aktom visokog učilišta koje upisuju.

Ova se dva oblika studiranja razlikuju prema pravima koja studenti ostvaruju, ali i prema svojim obvezama. U praksi se od redovitih studenata očekuje da studiranju budu posvećeni puno radno vrijeme, dok izvanredni studenti najčešće uz studij rade, a predavanja za njih uglavom nisu obvezna ili se održavaju u večernjim terminima.

Prava studenata u oba statusa uređena su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Njime je propisano da student upisan u redovitom statusu u pravilu upisuje 60 ECTS bodova u akademskoj godini, u skladu s izvedbenim planom nastave, te studira u sklopu pune nastavne satnice. Prema istom Zakonu, izvanredni student u pravilu upisuje od 30 do 60 ECTS bodova u akademskoj godini, u skladu s izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice.

Koja sve prava imaju redoviti studenti?

Detalji izvanrednog studija nisu strogo propisani ovim Zakonom, što znači da se izvedbenim planom nastave određuje mora li izvanredni student pohađati predavanja i u kojem opsegu.

Redoviti studenti ostvaruju i dodatna prava iz sustava studentskog standarda. Uvjet je da nisu u radnom odnosu i da ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja. Ta prava uključuju zdravstveno osiguranje koje financira država, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova putem studentskog servisa te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.

Izvanredni studenti koji nisu u radnom odnosu i ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja također imaju pravo na obavljanje studentskih poslova putem studentskog servisa, no ne ostvaruju ostala prava iz sustava studentskog standarda.

Pravo na subvencioniranu prehranu i smještaj

Pravo na subvencioniranu prehranu u menzi nemaju ni studenti na poslijediplomskim studijima, oni koji upišu mirovanje obveza te oni koji su na studentskoj razmjeni, iako su redoviti studenti. Više o tim iznimama možete pročitati u ovom tekstu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih svake godine donosi odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u nadolazećoj akademskoj godini. Redoviti studenti prijavljuju se za domove, a rang liste formiraju se prema uspjehu na studiju i socio-ekonomskog statusu. Naš detaljan tekst o tome što se sve boduje pri formiranju rang lista za četiri najveća studentska centra u Hrvatskoj pročitajte na poveznici.

Pojedinačno pravo na subvencionirani smještaj u studentske domove, učeničke domove i privatni smještaj utvrđuje se na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje.

Redoviti studenti mogu jednom promijeniti studij

Redoviti studenti s utvrđenim stupnjem invaliditeta ostvaruju i posebna prava studentskog standarda u skladu s općim aktom visokog učilišta na koje su upisani, što između ostalog uključuje pravo na posebne stipendije. Uz to pravo zajamčeno im je i pravo na prijevoz.

Redoviti studenti mogu biti zaposleni i zadržati pravo na plaćenu školarinu, no gube sva druga prava studentskog standarda. Zakon o visokom obrazovanju također omogućava studentima da jednom promijene izabrani studij i zadrže pravo na plaćenu školarinu.

Za završetak studija postoje rokovi

Uz to posebno uspješnom redovitom studentu ministar obrazovanja može odobriti upis još jednog studija na javnom visokom učilištu u redovitom statusu, uz subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Kriterije odabira posebno uspješnog studenta utvrđuje visoko učilište općim aktom.

Redoviti studenti imaju pravo svaku studijsku godinu ponavljati jednom, odnosno ako je padnu po drugi put gube pravo redovitog studiranja. I redoviti i izvanredni studenti obvezni su završiti studij najkasnije u roku dvostruko duljem od trajanja studija. Napomenimo kako se ta odredba za izvanredne studente sada mijenja izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.