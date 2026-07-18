Profesor sa zagrebačkog fakulteta uhićen zbog sumnje na spolno uznemiravanje studentice

Profesoru Dominiku Vuletiću određen je istražni zatvor zbog sumnje da je sredinom lipnja spolno uznemiravao studenticu. To mu nije prva prijava.

Profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dominik Vuletić uhićen je zbog sumnje da je sredinom lipnje ove godine spolno uznemiravao studenticu te mu je određen istražni zatvor, prenosi Ana Raić za Index.

Prošli put je pušten na slobodu

Ovo nije prvi put da je Vuletić uhićen zbog sumnje na takav čin. Isto se dogodilo 2020. godine. Jedna 20-godišnja studentica tad ga je prijavila navodeći da joj je slao neprimjerene poruke i dirao po tijelu. Nakon njene prijave, kazneno ga je prijavila policija te je predan u pritvor, međutim Državno odvjetništvo ga je pustilo da se brani sa slobode uz mjere opreza.

Kako piše Marin Dešković za Jutarnji list, Vuletić je tad tvrdio da je riječ o lažnim optužbama i da će zaštiti svoj ugled. Međutim krajem listopada 2022. godine Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega je podiglo optužnicu slijedom koje se kazneni postupak još vodi, iako je profesor nastavio predavati na fakultetu.

Stegovno nije odredilo kaznu

Nakon ovogodišnje prijave Ekonomski fakultet uputio je predmet Povjerenstvu za stegovni postupak radnika. Međutim povjerenstvo nije moglo utvrditi stupanj izvjesnosti potreban za utvrđivanje da je počinjena teža povreda radne obveze koja je profesoru stavljena na teret te stoga nije kažnjen.

- Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu svaku prijavu koja se odnosi na sigurnost, dostojanstvo i zaštitu studenata shvaća krajnje ozbiljno te po njoj postupa bez odgode i u skladu sa zakonom, internim aktima i propisanim procedurama, odgovorili su s Ekonomskog fakulteta za Index.

Vuletić je docent na Katedri za poslovno pravo. Na fakultetu predaje Trgovačko pravo, Ekonomsku analizu prava te Osnivanje i poslovanje malih poduzeća-radionica. Osim što je sveučilišni profesor, bio je aktivan i u politici te je bio nositelj liste Živog zida u trećoj izbornoj jedinici na parlamentarnim izborima 2020. godine.