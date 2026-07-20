Kako je moguće da netko s manje bodova od vas dobije bolji smještaj u domu? Pitali smo SC

Studenti s više bodova ponekad dobiju slabiju kategoriju doma od onih s manje. Iz SCZG-a navode da nastoje ispuniti želje, ali to nije uvijek moguće.

Svakog kolovoza, kada stignu rezultati natječaja za smještaj u studentskim domovima, po studentskim se grupama ponavlja isto pitanje - 'kako je moguće da je netko s manje bodova od mene ostvario pravo na bolju kategoriju smještaja'. Neki zagrebački studenti već se sada, kada je natječaj još u tijeku, pitaju kako mogu izbjeći tu situaciju. Podsjetimo, natječaj traje do 24. srpnja u 23:59 sati.

Pravilnici ne propisuju da se studenti natječu za određeni dom

Za pojašnjenje smo upitali Studentski centar u Zagrebu (SCZG). Pojasnimo, prilikom prijave na natječaj studenti imaju mogućnost navesti dvije kategorije smještaja u kojima bi najviše voljeli živjeti. Riječ je o prioritetima - na prvo mjesto stavlja se najviše željena kategorija, a na drugo druga najpoželjnija.

Iz SCZG-a ističu da studentima nastoje omogućiti smještaj u skladu s njihovim željama. Ipak, nažalost, zbog nedostatka kapaciteta u određenim kategorijama to nije moguće osigurati za sve studente.

- Bitno je naglasiti da po rasporedu studenata u studentske domove, prema privremenoj rang-listi iz akademske godine 2025./2026., oko 8 posto studenata nije ostvarilo smještaj u jednoj od traženih kategorija. Niti jednim pravilnikom nije propisano da se studenti prijavom na natječaj za smještaj u studentski dom natječu za određeni dom, kategoriju ili sobu. Studentski centar u Zagrebu zadržava pravo racionalno raspolagati svojim kapacitetima. Studenti na prijavi za studentski dom mogu navesti prvi i drugi izbor (želju) u kojoj kategoriji tj. studentskom domu žele biti smješteni. Kod rasporeda studenata prati se prvi izbor te se sukladno bodovima i broju studenata radi raspored u određenu kategoriju. Kreće se od više prema nižoj kategoriji. Ukoliko ima više studenata koji žele u određenu kategoriju nego što ima mjesta, tada se studentima (za koje nije bilo mjesta u prvom izboru) prati drugi izbor doma. Ukoliko su sva mjesta i kod drugog izbora popunjena student se smješta prema slobodnim kapacitetima, objašnjavaju iz SCZG-a.

Možete tražiti promjenu kategorije

Stoga bi u prioritetima bilo najbolje navesti bar jednu kategoriju smještaja za koju zaista postoji šansa da ju dobijete - ako možete pretpostaviti da nemate bodova za I. ili II. kategoriju, ali imate za III., neka jedan od prioriteta bude III., kako ne biste 'završili' u, primjerice, IV. (op.a.). Naravno, ako je to vaša želja. U dokumentu na kraju ovog članka možete pronaći s koliko su bodova studenti ostvarivali pravo na koju kategoriju smještaja na prošlom natječaju.

Iz SCZG-a dodaju i da je prilikom rasporeda studenata po studentskim domovima odnosno kategorijama potrebno voditi računa o omjeru muških i ženskih mjesta. Na primjer, u III. kategoriji smještaja studenti na katu dijele kupaonice, pa je stoga važno da su na određenom katu smješteni samo muškarci ili samo žene.

Iz SCZG-a napominju još i da svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj imaju pravo predati zahtjev za promjenu kategorije. U ovom članku možete pronaći detaljan vodič kroz sve kategorije smještaja u studentskim domovima u Zagrebu. Dodajmo da su cijene smještaja ponovno porasle, treću godinu zaredom, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među studentima, a o čemu smo proteklog tjedna opsežno izvještavali. Novi cjenik možete pronaći ovdje.