Studenti na ljetnom smještaju ove godine odjeću mogu prati u domu: Evo koliko će ih to koštati

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21. srpanj 2026.
Zagrebački studenti na ljetnom smještaju u domu mogu koristiti uslugu pranja i sušenja rublja, a vaučer stoji 8 eura.
Praonica rublja u Studentskom domu Stjepan Radić ovog je ljeta otvorena za sve studente na ljetnom smještaju te goste Hostela SD Stjepan Radić. Radno vrijeme praonice do 31. kolovoza 2026. je od ponedjeljka do subote od 12 do 20 sati.
Vaučer za objedinjenu uslugu pranja i sušenja rublja, u vrijednosti od 8 eura, možete kupiti isključivo online putem ove poveznice. Nakon kupnje na vaš će e-mail stići obavijest: 'Poštovani, u prilogu se nalazi Vaš voucher za žetone. Ovim voucherom (QR code) podižete žetone u praonici rublja studentskog doma Stjepan Radić'. iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) mole da provjerite spam folder.
Ukoliko e-mail ne stigne u dogledno vrijeme mole da ih kontaktirate na e-mail: [email protected] ili na broj ureda za turizam: 01 4590 816. Napominju da je posljednji termin za pokretanje ciklusa pranja ili sušenja u 18 sati, kako bi svi ciklusi bili završeni do kraja radnog vremena.
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