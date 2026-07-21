Spremna reforma Tjelesnog na faksevima: Bit će obvezan

Gotov je prijedlog reforme nastave Tjelesnog na hrvatskim sveučilištima. Dok do sada jedinstvenog pravila za taj kolegij nema - pa ga tako neki ni nemaju, jedni dodjeljuju ECTS bodove, a kod drugih je tu 'samo za prolaz' - sada je ideja ujednačavanje prakse. To je zatražio ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, uz opasku kako izgrađene sportske dvorane i tereni imaju smisla jedino ako se iskoriste za zajedničko izvođetnje Tjelesne i zdravstvene kulture na sveučilištima.

Obvezan kolegij s ECTS-ima na prve dvije godine studija, kasnije izborni

Novi model, na kojem je radilo posebno povjerenstvo na čelu sa splitskim prorektorom Borisom Malešom, temelji se na zdravstveno usmjerenom sveučilištu koji uključuje tri razine djelovanja. Prva razina modela odnosi se na uvođenje obvezne nastave Tjelesne i zdravstvene kulture tijekom prve dvije godine prijediplomskog studija, u minimalnom fondu od 30 sati po semestru, uz ECTS vrednovanje i jasno definirane ishode učenja. Dakle, minimum od 30 sati po semestru značio bi jedan ECTS bod po semestru.

- Druga razina modela uključuje nadogradnju izbornim i interdisciplinarnim kolegijima na višim godinama studija, a koji povezuju kineziološka znanja s profesionalnim ishodima studijskih programa, uključujući prevenciju profesionalnih oboljenja, ergonomiju, očuvanje radne sposobnosti, upravljanje stresom i razvoj mentalne otpornosti. Treća razina modela odnosi se na organiziranu nadogradnju kroz UniSport Health programe koji omogućuju kontinuiranu uključenost studenata i djelatnika u sportsko-rekreativne i zdravstveno usmjerene aktivnosti tijekom studija i radnog vijeka, kazala je članica Povjerenstva Sanja Ćurković na sjednici Rektorskog zbora u lipnju, vidljivo je iz zapisnika.

'Predložena reorganizacija planira se provoditi u fazama i to u razdoblju 2026.-2030.'

Pojašnjeno je i financiranje. Obvezna nastava i izborni kolegiji financirali bi se u sustavu visokog obrazovanja, dok bi se sportsko-rekreativne aktivnosti provodile uz potporu Ministarstva turizma i sporta putem Hrvatskog akademskog sportskog saveza, ali i kroz vlastita sredstva te nacionalne i europske projekte.

- Predložena reorganizacija planira se provoditi u fazama i to u razdoblju 2026.-2030., čime se omogućuje postupno normativno usklađivanje, razvoj kapaciteta i integracija programa u koncept zdravlju usmjerenog sveučilišta. Model uvažava autonomiju sveučilišta, različite početne uvjete i potrebu postupne prilagodbe, ali istodobno jasno postavlja minimalne standarde kao temelj jednakosti i kvalitete sustava. Zaključno je prof. Ćurković naglasila kako sveučilišta, kao mjesta oblikovanja budućih stručnjaka i donositelja odluka, imaju jedinstvenu odgovornost u promicanju zdravih životnih stilova, stoga nastava Tjelesne i zdravstvene kulture ne smije biti promatrana kao dodatak studiju, već kao važan element općeg obrazovanja i ulaganja u ljudski kapital, piše u zapisniku sjednice rektora.

Rektori su potom raspravljali o radnim mjestima, kao i financiranju. Tako je rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić naveo da u svojim postojećim studijskim programima nemaju uvrštene kolegije iz područja tjelesne i zdravstvene kulture, prvenstveno zbog nedostatnih financijskih, kadrovskih i infrastrukturnih uvjeta u vrijeme ustrojavanja ustanove. Dijana Mandić, ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kazala je kako će se paralelno s provedbom preporuka 'raditi na osiguravanju potrebnih uvjeta za izmjene studijskih programa, razvoj infrastrukture i prema potrebi jačanje ljudskih potencijala'. Dodala je da će se u budućim pregovorima o programskim ugovorima moći utvrditi dodatni kadrovski kapaciteti potrebni za provedbu predloženih mjera. Rektori su potom donijeli zaključak.

- Rektorski zbor Republike Hrvatske podržava uspostavu minimalnog nacionalnog standarda nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, kojim se svim studentima u Republici Hrvatskoj osiguravaju jednake mogućnosti za razvoj zdravih životnih navika tijekom studiranja. (...) Polazeći od načela autonomije visokih učilišta, različitih organizacijskih i infrastrukturnih uvjeta te financijske održivosti sustava, model će se provoditi postupno i u skladu s mogućnostima pojedinih visokih učilišta, stoji u zaključku.