Kako dobiti 12. paviljon na Savi? Pitali smo SC, među studentima kruže svakakve priče

Teško je pronaći studenta koji je živio u Studentskom domu Stjepan Radić, popularno zvanom Sava, a koji nije čuo da se 12. paviljon dobiva 'preko veze'. S obzirom na to da je natječaj za zagrebačke domove upravo u tijeku, sve do 24. srpnja, ta se priča proteklih dana ponovno aktualizirala i u studentskim grupama. Riječ je o jednom od dvaju paviljona koji čine I. kategoriju smještaja u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu (SCZG). foto: screenshot

Cijena ista, ali navala veća zbog - balkona

Detaljan vodič kroz sve kategorije studentskog smještaja u Zagrebu objavili smo ovdje, a I. kategoriju, dakle, čine 11. i 12. paviljon na Savi. Riječ je o najboljoj i najskupljoj kategoriji smještaja. Podsjetimo, cijene zagrebačkih domova rastu treću godinu zaredom, o čemu smo proteklog tjedna zbog nezadovoljstva studenata opširno izvještavali, pa će tako I. kategorija od sada stajati 117 eura mjesečno. Do sada je stajala 99 eura, 2024. 90 eura, a 2023. 80 eura. Kako su se kretale cijene ostalih kategorija možete pročitati ovdje.

Ono što I. kategoriju čini drukčijom od ostalih jesu veće sobe i više mjesta za pohranu stvari. Osim toga, studenti ju preferiraju jer je među modernije uređenima, a zajednički toalet i čajnu kuhinju dijele samo dvije sobe, odnosno samo četvero studenata. Ipak, postoji mala razlika čak i između ovih paviljona, a to je da po dvije sobe u 12. paviljonu imaju i zajednički - balkon. Stoga je navala na ovaj paviljon veća nego na 11., a među studentima se postavljaju pitanja o tome kako ostvariti smještaj u njemu. Unatoč razlici u kvadraturi i većoj potražnji za jednim paviljonom, cijena je za oba ista. O tome smo upitali SCZG.

- Sobe su iste veličine, dok je ukupna kvadratura apartmana nešto veća, ali smatramo da ta razlika nije značajna da bi taj paviljon svrstali u posebnu kategoriju, rekli su nam iz Poslovnice za smještaj studenata, turizma i sporta.

Kako dobiti 12. paviljon na Savi?

S obzirom na to da među studentima kruže priče da se sobe u ovom paviljonu 'uopće ne mogu rezervirati na rezervacijama smještaja', ili da ih je na rezervacijama na raspolaganju jako malo 'jer se dio čuva za ilegalce', upitali smo SCZG kako doći do sobe u 12. paviljonu.

- Smještaj u 12. paviljonu, koji pripada I. kategoriji smještaja u SD Stjepan Radić, može se uredno rezervirati ukoliko student u Natječaju za subvencionirani smještaj ostvari pravo na smještaj u I. kategoriji. Sam paviljon ima svega 93 kreveta, a prednost pri rezervaciji imaju studentski koji su prethodne akademske boravili u tom paviljonu i ponovo ostvarili pravo na smještaj u I. kategoriji, poručili su iz SCZG-a.

Upitali smo ih i zašto se ponekad dogodi da osoba s manje bodova ostvari smještaj u boljoj kategoriji, o čemu možete čitati ovdje.