Na studijima prava bilo je 1.346 upisnih mjesta: Ni jedan nije popunio kvotu

Najveću popunjenost kvote imaju studiji prava na HKS-u i Pravnom u Splitu, a najmanja je na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Podaci nakon objave konačnih rang-lista u ljetnom upisnom roku na fakultete pokazali su još jednom da su kvote na hrvatskim fakultetima prenapuhane pa je preko 15.000 mjesta ostalo nepopunjeno. Upisnu kvotu na studijima prava nije popunio niti jedan pravni fakultet u državi, vidljivo je to iz podataka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Na studije prava u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ukupno se moglo upisati 1.346 kandidata, ali je pravo upisa ostvarilo njih 994, čime je popunjenost kvote 73,8 posto.

Valja naglasiti da AZVO raspolaže podacima o kandidatima koji su ostvarili pravo upisa pa broj stvarno upisanih može biti i manji ako se neki od kandidata ne dođe upisati na fakultet. A kakvo je stanje na svakom od fakulteta?

Pravni fakultet Zagreb

Pravni fakultet u Zagrebu provodio je upise na studije prava u tri kategorije, a ukupna kvota iznosila je 648 mjesta, dok su pravo upisa ostvarila 484 studenta. Postotak popunjenosti kvote time je 74,7 posto. Najviše je kandidata upalo na redoviti studij, budući da je na tom studiju kvota i bila najveća. Zanimljivo je i da je ukupno redoviti studij prava na Pravnom u Zagrebu prijavilo 1.703 kandidata, no bio je prvi izbor za njih samo 423. Popunjenost kvote na pravnim fakultetima | izvor podataka: AZVO

Pravni fakultet Split

Pravni fakultet u Splitu nudio je tri tipa studija prava, a ukupna kvota bila je 217 mjesta. Pravo upisa ostvarilo je ukupno 183 kandidata, što znači da je popunjenost kvote bila 84,3 posto. Inače, redoviti studij prava u Splitu prijavilo je čak 708 kandidata, s time da je taj studij bio prvi izbor za njih 173.

Popunjenost kvote na pravnim fakultetima | izvor podataka: AZVO

Pravni fakultet Rijeka

Odlazimo do Pravnog fakulteta u Rijeci, koji je studente isto upisivao na redoviti i izvanredni studij i nudio kvotu za Hrvate izvan RH. Ukupna kvota bila je 220 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je 136 kandidata, pa je popunjenost kvote 61,8 posto, najmanje od svih analizom obuhvaćenih pravnih fakulteta. Redoviti studij na listu prioriteta uvrstilo je 644 kandidata, ali je bio prvi izbor za njih svega 143. Popunjenost kvote na pravnim fakultetima | izvor podataka: AZVO

Pravni fakultet Osijek

Popunjenost kvote na studijima prava Pravnog fakulteta u Osijeku je 68,2 posto. Upisati se je moglo 214 kandidata, no u konačnici je pravo upisa ostvarilo njih 146. I u ovom je slučaju vidljiva velika razlika između broja prijava i broja maturanata kojima je osječki redoviti studij prava prvi izbor - studij je ukupno prijavilo 518 kandidata, ali samo ga je 131 kandidat stavio na prvo mjesto.

Popunjenost kvote na pravnim fakultetima | izvor podataka: AZVO

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

Iako ga u značajnoj mjeri financira država, Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) ima status privatnog sveučilišta, za razliku od poviše navedenih fakulteta. I ono odnedavno ima Pravni fakultet. Ondje je kvota bila najmanja, a postotak popunjenosti je od svih promatranih pravnih fakulteta najveći. Kvota na studiju prava HKS-a ukupno je bila 47 mjesta, a pravo upisa preko sustava Postani student ostvarilo je 45 kandidata, pa je postotak popunjenosti kvote 95,7 posto. Studij prava na HKS-u na svojoj je listi imalo 177 maturanata, a bio je prvi izbor za njih 62. Popunjenost kvote na pravnim fakultetima | izvor podataka: AZVO

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