Na 56 studija baš nitko nije ostvario pravo upisa: Pitali smo fakultete što sada

Analiza portala srednja.hr pokazuje kako na 56 studija ovog ljetnog roka baš ni jedan kandidat nije ostvario pravo upisa. Maturanti su mogli birati između čak 1.400 studija i 40.445 upisnih mjesta. U toj paleti izbora, gdje je u konačnici pravo upisa ostvarilo 25.312 kandidata, tako je i ove godine bilo studija s nula upisanih.

Prije nego što iznesemo podatke, napomenimo da je zapravo potpuno prazno ostao 431 studij. No, iz naše analize izostavili smo studije za Hrvate izvan Hrvatske budući da se radi o malim kvotama, kao i studije za one koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. Tako onda dolazimo do 56 studija na koje nitko nije upao.

Metalurgija, prometna logistika, poduzetništvo...

Studije s nula upisanih, koje detaljno možete proučiti u tablici na dnu članka, izdvojit ćemo krenuvši od onih s najvišom kvotom. Tako je na Sveučilištu Libertas kvota za izvanredni studij međunarodnih odnosa na engleskom bila 60, a nula kandidata ostvarilo je pravo upisa. S nulama slijede izvanredni studij poduzetništva EFFECTUS veleučilišta (kvota 40), metalurgija Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kvota 33), medicina na njemačkom Medicinskog fakulteta u Osijeku (kvota 30), izvanredni studij inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu Veleučilišta ARCA (kvota 30) te izvanredna prometna logistika Veleučilišta Hrvatsko Zagorje Krapina (kvota 30).

Sve ove fakultete kontaktirali smo. Odgovore smo dobili s nekoliko njih. Tako su s Medicinskog fakulteta u Osijeku, gdje je nulu imao studij medicine na njemačkom, poručili kako ništa nije izvan okvira ili nepoznato.

- Zbog specifičnosti studija i kandidata koji dolaze iz zemalja njemačkog govornog područja (prvenstveno iz Savezne Republike Njemačke) sve kandidate za upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski u diplomski studij Medicina na njemačkom jeziku upisujemo u jesenskom roku, odgovorili su.

Na Metalurškom nisu iznenađeni

S Metalurškog fakulteta, gdje osim metalurgije i izvanredni kratki stručni studij ljevarstva bilježi nulu u podatcima AZVO-a, navode kako se posljednjih nekoliko godina suočavaju sa značajnim padom interesa za studij. Zato rezultati ljetnog upisnog roka, ističu, za njih nisu neočekivani.

- U međuvremenu smo pripremili novi, suvremeniji studijski program Digitalizacija i inovacije u metalurškom inženjerstvu, za koji upravo očekujemo obrazloženi prijedlog Akreditacijskog savjeta. Nadamo se da ćemo već u jesenskom upisnom roku moći upisivati studente na taj novi studij. Inače, Metalurški fakultet redovito provodi jesenski upisni rok za sve svoje studijske programe, objašnjavaju s Metalurškog koji je pod zagrebačkim sveučilištem, a izvodi se u Sisku.

Zatim su kazali i kako su kandidati za stručni kratki studij ljevarstva najčešće učenici koji nisu položili maturu. Nastavljaju da se takvi kandidati ne prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda, pa njihovi podaci nisu vidljivi u javno dostupnim statistikama koje se odnose na upise putem državne mature. Na taj studij u pravilu svake godine, dodaju, upisuju između pet i deset studenata, uz povremene iznimke. Napomenimo kako inače zakonski propisu nalažu da se svi studenti upisuju preko Središnjeg prijavnog ureda, što je potvrdilo i Ministarstvo obrazovanja kada je jedan drugi fakultet lani to kršio.

'Tradicionalno okupljaju manji broj studenata'

S Libertasa odgovaraju kako njihov izvanredni studij međunarodni odnosi na engleskom jeziku predstavlja specifičnu studijsku nišu. Zato ova nastavna grupa, kao i ona redovitog studija na engleskom jeziku u Dubrovniku, 'tradicionalno okupljaju manji broj studenata'.

- Studij Međunarodnih odnosa na engleskom jeziku najvećim dijelom pohađaju strani studenti koji dolaze u okviru programa međunarodne mobilnosti, dok dio studenata ostvaruje domaću mobilnost sa srodnog studija Međunarodni odnosi na hrvatskom jeziku u Zagrebu. Navedeni studij bit će ponuđen i u jesenskom upisnom roku putem sustava Postani student, ističu sa Sveučilišta Libertas.

Nula na izvanrednom strojarstvu: 'Kad već imamo, nudimo ga'

Za oko nam je 'zapela' i nula na izvanrednom studiju strojarstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, s kvotom 12. Otamo odgovaraju kako studenti u pravilu upisuju redoviti studij jer na njemu ne plaćaju školarinu. Na redovitom studiju kvota je bila 82, a pravo upisa ostvarilo je 42 studenata.

- Tijekom studiranja se prebacuju na izvanredni studij kad se zaposle i zbog obveza na poslu žele nastaviti studirati uz rad u izvanrednom statusu. Studenti upisuju predmetni studij kao prijediplomski studij strojarstva - kao redoviti studenti na teret MZOM-a - 42 studenta u ljetnom roku. Iznimno puno energije ulažemo u promociju STEM područja i tehničke znanosti, modernizaciju studijskih programa, otvaranje novih studijski programa poput studija mehatronike i robotike, politehnike, umjetne inteligencije u inženjerstvu. Kad izvanredni studij već imamo, nudimo ga u ljetnom i jesenskom roku, budući da je u interesu studenata veća mogućnost upisa, iako studenti u pravilu biraju studiranje na teret MZOM. A što se tiče izmjene studija, Tehnički fakultet redovito ažurira svoje studijske programe, te otvara nove, što je neophodno u svjetlu brzog tehnološkog razvoja, vele s Tehničkog fakulteta u Rijeci.

Jednopredmetni studij njemačkog isto na nuli: 'Ne bismo govorili o dugotrajnoj nezainteresiranosti, već o oscilacijama'

Nulu ima i jednopredmetni studij njemačkog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje je kvota bila 11. To je jedini takav studij u Hrvatskoj, u ostalim gradovima nude se isključivo dvopredmetni studij njemačkog. Na dvopredmetnom njemačkom u Osijeku pravo upisa ostvarilo je osam brucoša, dok je kvota bila 31.

- Rezultate prijava u ljetnom prijavnom roku promatramo kao specifičan ishod ovog prijavnog ciklusa. Interes kandidata iz godine u godinu se mijenja ovisno o različitim okolnostima i trendovima pri odabiru studija. Prijave za studij bile su u skladu s upisnom kvotom, svi prijavljeni ostvarili su pravo upisa, no, kako je riječ o studiju koji u Hrvatskoj nudi jedino naš Fakultet, očito im jednopredmetni studij Njemačkog jezika i književnosti nije bio prvi izbor. Dakako, to ne znači da će se isto ponoviti u jesenskom upisnom roku. Za razliku od jednopredmetnog studija, na dvopredmetnom imamo upisanih studenata. Riječ je o Njemačkom u kombinaciji s drugim studijima, objašnjavaju na naš upit s Filozofskog u Osijeku.

Tako naglašavaju da će studij biti u ponudi u jesenskom roku. Vjeruju da će dio kandidata upravo tada prepoznati njegove prednosti i mogućnosti koje pruža, osobito oni koji još razmatraju nastavak obrazovanja ili promjenu svojih prvotnih upisnih odluka. Navode da je najveća prednost studiranja jednopredmetnog njemačkog velika mogućnost zapošljavanja pa skreću pozornost na preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje je ovaj studij međi onima u kojima treba povećati broj upisanih studenata.

- Ne bismo govorili o dugotrajnoj nezainteresiranosti, već o oscilacijama u interesu koje su uobičajene u sustavu visokog obrazovanja. Interes za pojedine studijske programe mijenja se ovisno o generaciji kandidata, društvenim trendovima i potrebama tržišta rada. Kontinuirano analiziramo rezultate upisa i prikupljamo povratne informacije kako bismo dodatno unaprijedili vidljivost i atraktivnost studijskog programa. Planiramo intenzivirati promotivne aktivnosti, još jasnije predstaviti prednosti studija i mogućnosti zapošljavanja nakon završetka studija te nastaviti razvijati sadržaje u skladu s potrebama tržišta rada. Osim toga, svi studijski programi, pa i program Njemačkog jezika i književnosti, svake se godine moderniziraju jer je naš cilj budućim studentima pružiti kvalitetne i konkurentne studije, usmjerene na razvoj kompetencija važnih za tržište rada, zaključuju s Filozofskog u Osijeku.

Na popisu i latinski, indologija, filozofija...

Na listi studija na kojima nitko nije ostvario pravo upisa jesu i, između ostalih, dvopredmetni studij latinskog na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu (kvota: 22), dvopredmetni studiji indologija (kvota: 18), rumunjski jezik i književnost (kvota: 14) i judaistika (kvota: 16) Filozofskog fakulteta u Zagrebu te izvanredni studij računarstva Tehničkog fakulteta u Puli (kvota: 15).

Nadalje, na popisu su i jednopredmetna filozofija Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu (kvota: 10), kao i izvanredna poljoprivreda - smjer: mehanizacija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (kvota: 8). Cijeli popis možete pogledati u dokumentu ispod, a ako vam nije vidljiv, osvježite stranicu.