Donosimo popis studija koje je upisalo najviše brucoša: Na listi jedan online

Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni
Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.
16:26 6 d 15.07.2026
21. srpanj 2026.
Nakon najpoželjnijih studija otkrivamo na koje se studije upisalo najviše brucoša. Na listi su poslovna ekonomija, elektrotehnika, pravo, medicina...
Ljetni upisni rok na fakultete završava, a praznih mjesta za jesenski ostalo je 15.133. Na vrhu najpoželjnijih studija, uzevši u obzir omjer broja prvih izbora i kvote za studije, bila je gluma Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, dok je najveći broj prijava prvog izbora imala poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sada donosimo popis studija na koje je najviše brucoša ostvarilo pravo upisa. Naime, podatci se odnose na one iz Postani studenta, pa ako maturanti nisu obavili upis na visokom učilištu u predviđenom roku, brojke upisanih mogu biti manje.
Tako se na desetom mjestu pronašao studij građevinarstva Građevinskog fakulteta u Zagrebu (240 ostvarilo pravo upisa). Na devetom je mjestu kineziologija Kineziološkog fakulteta u Zagrebu (245 ostvarilo pravo upisa), na osmom poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Splitu (252 ostvarilo pravo upisa), na sedmom medicina Medicinskog u Zagrebu (300 ostvarilo pravo upisa), dok je na šestom online izvanredni stručni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu (305 ostvarilo pravo upisa) koje uskoro postaje fakultet pod zagrebačkim sveučilištem.
Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni
Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.
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Na prvih pet mjesta našlo se strojarstvo, poslovna ekonomija, pravo, elektrotehnika. Koliko se brucoša upisalo na tim studijima i o kojim je točno fakultetima riječ, pogledajte u videozapisu ispod.
Tablicu svih studija u Hrvatskoj s ljetnog roka, poredanu prema broju ostvarenih prava upisa, možete vidjeti ispod. Ujedno, oduzimanjem tog broja od ukupne upisne kvote moguće je izračunati na kojim je studijima ostalo mjesta za jesenski rok, s time da fakulteti nisu dužni otvoriti jesenski rok iako im je ostalo mjesta, već to čine prema vlastitom odabiru. Napomena: ako vam tablica u nastavku nije vidljiva, osvježite stranicu.
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