Veliki SC produžio prijave za studentski dom: 'Imali smo poteškoće'

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12:05 5 d 16.07.2026
21. srpanj 2026.
Iako su prijave za studentske domove u Osijeku trebale biti završene u ponedjeljak, one su produljene do utorka u ponoć.
Prijave za smještaj u studentskim domovima u Osijeku trebale su biti okončane u ponedjeljak. Međutim, Studentski centar Osijek odlučio ih je produljiti za jedan dan zbog tehničkih poteškoća koje su studenti imali za vikend. Studenti se još mogu prijavljivati tijekom današnjeg dana.
- Poštovani studenti, ovim putem vas obavještavamo da se zbog tehničkih poteškoća u radu sustava koje su se pojavile tijekom nedjelje (19.7.2026.), rok za podnošenje prijave na natječaj za ostvarivanje prava na smještaj u studentske domove za akademsku godinu 2026./2027. produžuje. Novi rok za predaju i slanje dokumentacije je 21. srpnja 2026. godine do 00:00h. Ispričavamo se zbog neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju, stoji u obavijesti SC-a u Osijeku.
Podsjetimo, ovo je natječaj za smještaj u više studentskih domova. Riječ je o Studentskom domu 'Vladimir Prelog' (istočni i zapadni paviljon), Studentskom paviljonu 'Lavoslav Ružička' (novi paviljon), Studentskom domu 'Dr. Andrija Štampar' i Studentskom domu 'Dr. Franjo Tuđman'. Studenti također mogu dobiti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca u Osijeku i privatnog stanodavca u Orahovici. Sve detalje o tome kako se prijaviti možete pronaći na linku.
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