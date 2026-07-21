Faks Veliki SC produžio prijave za studentski dom: 'Imali smo poteškoće'

Veliki SC produžio prijave za studentski dom: 'Imali smo poteškoće'

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

21. srpanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Veliki SC produžio prijave za studentski dom: 'Imali smo poteškoće'

Studentski dom Lavoslav Ružička Osijek, studentica | foto: STUCOS, Canva

Iako su prijave za studentske domove u Osijeku trebale biti završene u ponedjeljak, one su produljene do utorka u ponoć.

Prijave za smještaj u studentskim domovima u Osijeku trebale su biti okončane u ponedjeljak. Međutim, Studentski centar Osijek odlučio ih je produljiti za jedan dan zbog tehničkih poteškoća koje su studenti imali za vikend. Studenti se još mogu prijavljivati tijekom današnjeg dana.

- Poštovani studenti, ovim putem vas obavještavamo da se zbog tehničkih poteškoća u radu sustava koje su se pojavile tijekom nedjelje (19.7.2026.), rok za podnošenje prijave na natječaj za ostvarivanje prava na smještaj u studentske domove za akademsku godinu 2026./2027. produžuje. Novi rok za predaju i slanje dokumentacije je 21. srpnja 2026. godine do 00:00h. Ispričavamo se zbog neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju, stoji u obavijesti SC-a u Osijeku.

Podsjetimo, ovo je natječaj za smještaj u više studentskih domova. Riječ je o Studentskom domu 'Vladimir Prelog' (istočni i zapadni paviljon), Studentskom paviljonu 'Lavoslav Ružička' (novi paviljon), Studentskom domu 'Dr. Andrija Štampar' i Studentskom domu 'Dr. Franjo Tuđman'. Studenti također mogu dobiti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca u Osijeku i privatnog stanodavca u Orahovici. Sve detalje o tome kako se prijaviti možete pronaći na linku.

SC Osijek Studentski centar Osijek prijave za studentski dom natječaj za studentski dom prijave za studentski dom osijek 2026 prijave za dom 2026 natječaj za studentski dom 2026.