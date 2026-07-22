Da su svi položili maturu, opet bi 27 posto kvote ostalo nepopunjeno: 'Pada kvaliteta'

Da su svi kandidati položili maturu, 27 posto upisne kvote opet bi ostalo nepopunjeno. Iz resorne agencije kažu da zato sigurno pada kvaliteta studija

Nastavlja se trend prenapuhanih upisnih kvota. U usporedbi s lani ukupna je kvota bila za deset mjesta veća. Omjer u odnosu na broj maturanata nešto je bolji ljetos, ali zbog toga što je maturu pisalo više kandidata. Pritom, razjasnili su iz NCVVO-a, ne radi se o pozitivnom demografskom trendu, nego je maturu izabralo pisati više učenika strukovnih škola i takozvanih ostalih kandidata, koji ponovno polažu ispite mature.

Najveća moguća popunjenost kvote je 73 posto

Tako su kandidati na ljetnom roku mogli birati između 1.400 studija. Ukupna upisna kvota bila je 40.445 mjesta. S druge strane, broj pristupnika na maturi bio je 29.481. Matematikom dolazimo do izračuna da se tako moglo popuniti najviše 73 posto kvote. Radi se o imaginarnoj situaciji gdje bi baš svi maturanti položili maturu i upisali fakultet, a ona pokazuje nerazmjer upisne kvote i broja maturanata.

No, na ljetnom roku maturu nije položilo 6.523 kandidata. Dakle, stvaran broj maturanata koji je konkurirao za visoka učilišta bio je 22.958 te su oni, računamo, mogli popuniti 57 posto upisne kvote. Napomenimo da za upis studija svake godine konkuriraju i malobrojni kandidati koji su ranijh godina položili maturu. Upisna kvota i broj maturanta kroz godine | foto: srednja.hr, Canva

2015. godine situacija je bila posve drukčija

Nije oduvijek situacija s upisnim kvotama bila ovakva. Primjerice, u 2015. godini postotak moguće popunjenosti - da su svi položili maturu - iznosio je 98 posto. Dakle, upisna kvota bila je usklađena s brojem maturanata. No, otada kreće pad pa je zadnjih godina taj postotak između 70 i 75.

Valja napomenuti da je pred nama još jesenski rok. Njemu je lani pristupilo 7.393 kandidata. No i s tim brojkama, ako bi broj kandidata ove jeseni bio podjednak lanjskom, kvotu je moguće popuniti na 91 posto. No, fakulteti sami biraju hoće li otvoriti jesenski rok, a dio učenika pada i na jesenskom roku mature pa tako ne mogu upisati fakultet. Omjer maturanata i kvote | foto: srednja.hr, Canva

'Nemoguće je održati kvalitetu pod ovim uvjetima'

Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zadužen za prijave na studije, u svibnju je u našem Brucoš101 podcastu kazao je kako se broj upisnih mjesta nešto smanjio, ali nedovoljno da bi se moglo govoriti o nekim velikim promjenama. Kaže kako je njima kvaliteta visokog obrazovanja važna jer su upravo oni zaduženi za kontrolu. Naime, takozvanim reakreditacijskim procesom AZVO svakih pet godina kontrolira rad visokog učilišta i donosi odluku ispunjavaju li propisane uvjete za nastavak rada.

- Imamo puno više upisnih mjesta nego kandidata. Naravno, time nužno pada sama kvaliteta visokog obrazovanja. Nemoguće je održati kvalitetu pod ovim uvjetima kada nemaš koga upisati na studij. Neka visoka učilišta moraju upisati kandidate koje ne bi htjeli, čisto da imaju dovoljan broj studenata koji moraju imati, opisao je Drvodelić u svibnju.

Drvodelić nastavlja kako bi u idealnom slučaju kvota trebala biti manja od samog broja kandidata, odnosno maturanata. Sada je maturanata za 10 do 11 tisuća manje od upisne kvote.

- Nekad davno smo imali tu situaciju. 2015. je bila zadnja kada je broj maturanata bio viši od same upisne kvote na svim visokim učilištima u Hrvatskoj. Od tad broj maturanata jako pada, a broj samih mjesta na visokim učilištima jako raste. Vjerojatno će ta brojka biti sve viša i više i ne vidim rješenje ni način kako bi se to u bliskoj budućnosti moglo popraviti, zaključio je Drvodelić.

Iz Ministarstva obrazovanja poručili da situacija nije održiva i da studije treba modernizirati

Treba reći kako visoka učilišta u Hrvatskoj imaju autonomiju po pitanju kreiranja upisnih mjesta. Na najvećem sveučilištu, onom u Zagrebu, ove godine kvotu za upis redovitih studenata umanjili su za 71 mjesto, što je umanjenje za 0,52 posto ukupne kvote, stoji u zapisnicima sjednica Senata.

Kao što smo već ranije pisali, upravo je zagrebački rektor Stjepan Lakušić na sjednicama Rektorskog zbora kazao kako bi se o temama upisne politike treba češće raspravljati. Splitski rektor Dragan Ljutić naglasio je potrebu bolje koordinacije među sveučilištima, posebno kada je riječ o geografskom rasporedu i komplementarnosti studijskih programa kako bi se povećala učinkovitost i racionalizirali kapaciteti.

Tom prilikom državna tajnica Ministarstva obrazovanja Iva Ivanković kazala je kako lani na 170 studija prijediplomske razine nije bilo upisanih. Naglasila je kako takva situacija nije održiva te da bi se studijski programi trebali modernizirati. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs pak je napomenuo kako bi visoka učilišta koja se bore s ovim problemom trebala omogućiti preraspodjelu nastavnika na druge srodne studijske programe.

Isto tako, lani na 183 studija prijediplomske razine upisano je manje od 10 studenata. Za sve studije na koje se upiše manje od 10 studenata, pisali smo ranije, oni ne mogu biti financirani iz državnog proračuna, osim ako to ministar posebno ne odobri.