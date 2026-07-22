Jedno veleučilište puni sve više mjesta: Zašto ga maturanti biraju?

Veleučilište blizu Zagreba sve je traženije među budućim studentima zdravstvenih struka. Otvoreno je još nekoliko mjesta na jesenskom roku.

Na Veleučilištu Ivanić-Grad za akademsku 2026./2027. godinu traži se mjesto više. Odlukom Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, 2015. godine osnovano je Veleučilište Ivanić-Grad, a kao samostalna visokoškolska ustanova postoji od 2020. godine.

Dobivši dopusnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Veleučilište Ivanić-Grad izvodi: stručne prijediplomske studije Fizioterapija, Sestrinstvo i Primaljstvo; te stručne diplomske studije Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji i Sestrinstvo.

U ovom je trenutku predan i zahtjev Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za inicijalnu akreditaciju stručnog diplomskog studija Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji - na engleskom jeziku (mogućnost upisa stranih studenata) te je u pripremi još jedan stručni prijediplomski studij u interdisciplinarnom polju. Promocija | Foto: Veleučilište Ivanić Grad

Ugled izgrađen na struci

Nakon godina sustavnoga rada i ispunjavanja svih zahtjeva nadležnih institucija (MZOM-a, AZVO-a), Veleučilište Ivanić-Grad može reći kako nedvojbeno ima svoj ugled u području biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih znanosti, na stručnoj razini.

Pokazatelj navedenoga je i činjenica da se, bez obzira na loše demografske trendove u Republici Hrvatskoj i sve manji broj maturanata, na Veleučilište Ivanić-Grad upisuje sve veći broj studenata, bez obzira što se svi studiji (redoviti i izvanredni) na Veleučilištu Ivanić-Grad (tj. školarine) plaćaju. Studenti na promociji | Foto: Veleučilište Ivanić Grad

Zašto odabrati Veleučilište Ivanić Grad?

Razlozi sve veće popularnosti ovog Veleučilišta su:

sustavna briga o svakom pojedinom upisanom studentu,

o svakom pojedinom upisanom studentu, nastojanje da se studenti na Veleučilištu osjećaju ugodno (obiteljski) uz jasno postavljanje granica,

(obiteljski) uz jasno postavljanje granica, psihološku pomoć studentima i ranjivim skupinama; sudjelovanje na Erasmus+ razmjenama; aktivno djelovanje Sportske udruga studenata; Studentskog zbora i Alumni kluba,

studentima i ranjivim skupinama; sudjelovanje na Erasmus+ razmjenama; aktivno djelovanje Sportske udruga studenata; Studentskog zbora i Alumni kluba, potpora Zaklade Veleučilišta Ivanić-Grad,

Zaklade Veleučilišta Ivanić-Grad, fizičko izvođenje nastave , teško je razumjeti da netko studijske programe poput sestrinstva, primaljstva, fizioterapije i sl. može izvoditi online (ove struke traže fizičku prisutnost uz vrhunske kompetencije i vještine),

, teško je razumjeti da netko studijske programe poput sestrinstva, primaljstva, fizioterapije i sl. može izvoditi online (ove struke traže fizičku prisutnost uz vrhunske kompetencije i vještine), izvođenje praktičnog dijela nastave i vježbi u manjim grupama, u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim i općim bolnicama, poliklinikama, domovima zdravlja i domovima za starije što ujedno povezuje studente i moguće poslodavce,

nastave i u manjim grupama, u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim i općim bolnicama, poliklinikama, domovima zdravlja i domovima za starije što ujedno studente i moguće poslodavce, sustavan rad na usklađivanju nastavnih programa kao i izradi standarda kvalifikacija za struke koje su zastupljene kroz studijske programe na Veleučilištu,

kao i izradi standarda kvalifikacija za struke koje su zastupljene kroz studijske programe na Veleučilištu, ulaganje u mladi nastavni kadar i u vrhunske stručnjake sufinanciranjem doktorata,

u mladi nastavni kadar i u vrhunske stručnjake sufinanciranjem doktorata, otvaranje mogućnosti svojim završenim studentima da postanu suradnici Veleučilišta.

U skladu s navedenim ne čudi povećani interes za studije Veleučilišta Ivanić-Grad. Na ljetnom upisnom roku studiji Fizioterapija i Sestrinstvo gotovo su u cijelosti popunili kvotu; dok je za jesenski rok na prije mjesec dana akreditiranom studiju Primaljstvo ostalo nešto više mjesta. Baš kao što izreka kaže: 'dobar glas daleko se čuje', a sadašnji i završeni studenti najbolja su reklama.