Jedno veleučilište puni sve više mjesta: Zašto ga maturanti biraju?

Veleučilište blizu Zagreba sve je traženije među budućim studentima zdravstvenih struka. Otvoreno je još nekoliko mjesta na jesenskom roku.
Na Veleučilištu Ivanić-Grad za akademsku 2026./2027. godinu traži se mjesto više. Odlukom Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, 2015. godine osnovano je Veleučilište Ivanić-Grad, a kao samostalna visokoškolska ustanova postoji od 2020. godine.
U ovom je trenutku predan i zahtjev Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za inicijalnu akreditaciju stručnog diplomskogstudija Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji - na engleskom jeziku (mogućnost upisa stranih studenata) te je u pripremi još jedan stručni prijediplomski studij u interdisciplinarnom polju.
Ugled izgrađen na struci
Nakon godina sustavnoga rada i ispunjavanja svih zahtjeva nadležnih institucija (MZOM-a, AZVO-a), Veleučilište Ivanić-Grad može reći kako nedvojbeno ima svoj ugled u području biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih znanosti, na stručnoj razini.
Pokazatelj navedenoga je i činjenica da se, bez obzira na loše demografske trendove u Republici Hrvatskoj i sve manji broj maturanata, na Veleučilište Ivanić-Grad upisuje sve veći broj studenata, bez obzira što se svi studiji (redoviti i izvanredni) na Veleučilištu Ivanić-Grad (tj. školarine) plaćaju.
Zašto odabrati Veleučilište Ivanić Grad?
Razlozi sve veće popularnosti ovog Veleučilišta su:
sustavna briga o svakom pojedinom upisanom studentu,
nastojanje da se studenti na Veleučilištu osjećaju ugodno (obiteljski) uz jasno postavljanje granica,
psihološku pomoć studentima i ranjivim skupinama; sudjelovanje na Erasmus+ razmjenama; aktivno djelovanje Sportske udruga studenata; Studentskog zbora i Alumni kluba,
potpora Zaklade Veleučilišta Ivanić-Grad,
fizičko izvođenje nastave, teško je razumjeti da netko studijske programe poput sestrinstva, primaljstva, fizioterapije i sl. može izvoditi online (ove struke traže fizičku prisutnost uz vrhunske kompetencije i vještine),
izvođenje praktičnog dijela nastave i vježbi u manjim grupama, u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim i općim bolnicama, poliklinikama, domovima zdravlja i domovima za starije što ujedno povezuje studente i moguće poslodavce,
sustavan rad na usklađivanju nastavnih programa kao i izradi standarda kvalifikacija za struke koje su zastupljene kroz studijske programe na Veleučilištu,
ulaganje u mladi nastavni kadar i u vrhunske stručnjake sufinanciranjem doktorata,
otvaranje mogućnosti svojim završenim studentima da postanu suradnici Veleučilišta.
U skladu s navedenim ne čudi povećani interes za studije Veleučilišta Ivanić-Grad. Na ljetnom upisnom roku studiji Fizioterapija i Sestrinstvo gotovo su u cijelosti popunili kvotu; dok je za jesenski rok na prije mjesec dana akreditiranom studiju Primaljstvo ostalo nešto više mjesta. Baš kao što izreka kaže: 'dobar glas daleko se čuje', a sadašnji i završeni studenti najbolja su reklama.