Upisuju 18 maturanata na 85 mjesta: 'Ne branim neodrživo stanje, ali ne pristajem na tiho gašenje grada'

Oglasila se razriješena dekanica, odbila potpisati ugovor o pripajanju: 'Nije bio u skladu sa zakonom'
Razriješena dekanica smatra da je ugovor o pripajanju koji joj je bio dostavljen na potpis - nezakonit.
15:44 17 d 09.07.2026
26. srpanj 2026.
Novi v.d. dekana Veleučilišta u Kninu, koje država gasi, priznaje da je sadašnje stanje neodrživo, ali da neće pristati na 'tiho gašenje' Knina.
Poražavajući upisni rezultati i ideja o racionalizaciji sustava visokog obrazovanja dovela je do toga da država gasi nekolicinu veleučilišta. Veleučilište Marko Marulić u Kninu pripaja se Sveučilištu u Splitu, Veleučilište Hrvatsko Zagorje u Krapini Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, a Međimursko veleučilište u Čakovcu Sveučilištu Sjever. Isti proces najavljen je i u Istri, za tamošnje Istarsko veleučilište - započeti su razgovori o pripajanju Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
U redovitom izvješću Europske komisije objavljenom početkom listopada ovakvo se pripajanje ocjenjuje pozitivnim korakom. No Komisija upozorava da eventualna buduća pripajanja moraju biti ciljana, a odluka ne smije biti samo administrativnog tipa, već se temeljiti na analizama i evaluacijama.
Oglasila se razriješena dekanica, odbila potpisati ugovor o pripajanju: 'Nije bio u skladu sa zakonom'
Razriješena dekanica smatra da je ugovor o pripajanju koji joj je bio dostavljen na potpis - nezakonit.
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Među prvim veleučilištima koja su javno obznanila da im je stigla odluka o pripajanju bilo je Veleučilište u Kninu. Ministarstvo je to pravdalo time da se ondje bilježi pad broja studenata od preko 50 posto u posljednjih pet godina. Ove godine na 85 mjesta pravo upisa ostvarilo je 18 kandidata.
U međuvremenu je Upravno vijeće smijenilo dekanicu Veleučilišta u Kninu Marijanu Drinovac Topalović koja nam je otkrila kako je odbila potpisati ugovor o pripajanju, smatrajući da isti nije bio u skladu sa Zakonom.
Vršiteljem dužnosti imenovan je Damir Mihanović, viši predavač na Veleučilištu. Mihanović sada za srednja.hr kaže kako na odluku države ne gleda kao na puko administrativno smanjivanje broja ustanova, nego kao na priliku za ozbiljno restrukturiranje.
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Ističe i da je tijekom svoje menadžerske karijere u velikim korporacijama potpisao sam preko 11.000 ugovora. Zato, kaže, dobro zna da potpis nije formalnost, nego preuzimanje pravne, financijske i osobne odgovornosti. Podsjetimo, Damir Mihanović i sam je bio član HDZ-a, a bio je prvi koji je progovorio o aferi Fimi Media, jednoj od najvećih korupcijskih afera u kojoj je 'pao' tadašnji premijer Ivo Sanader. Tada je tvrdio kako je zbog svega suočen s nizom prijetnji i ucjena.
- Jednako tako, odbio sam potpisati ugovore usprkos prijetnjama i pritiscima koje sam smatrao nezakonitima, uključujući ugovore povezane sa slučajem FIMI Media. Zato neću potpisati nijedan dokument samo zato što se to od mene očekuje, ali neću ni odbaciti razvojnu priliku zbog osobnih prijepora. Ugovor o pripajanju je usklađen sa zakonom, odlukama nadležnih tijela i interesima studenata, zaposlenika i Knina. Njegovu pravnu valjanost ne treba dokazivati osobnim uvjerenjem čelnika ustanove, nego jasnom pravnom osnovom, uredno provedenim postupkom, odlukama ovlaštenih tijela, precizno uređenim pravnim sljedništvom te zaštitom prava studenata i zaposlenika. Prije potpisa moraju biti nedvojbeno uređeni prijenos studijskih programa, imovine, ugovora, projekata, obveza, dokumentacije i radnih odnosa, navodi Mihanović.
Kada je riječ o pripajanju, vidi to kao priliku – namjera je, tvrdi, da se akademska djelatnost u Kninu nastavi kroz Odsjek 'Marko Marulić' u Kninu, u sastavu Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.
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Srednja.hr analizirala je ovogodišnje podatke o upisima na veleučilištima koja se gase. Na Veleučilištu u Kninu, kako smo istaknuli, na 85 mjesta pravo upisa ostvarilo je tek 18 kandidata preko Središnjeg prijavnog ureda. Mihanović kaže – taj je podatak ozbiljno upozorenje.
- Ne treba ga uljepšavati: sadašnji model nije dugoročno održiv ako se oslanja gotovo isključivo na lokalni broj maturanata i postojeću ponudu studija. Međutim, taj podatak nije dokaz da Knin ne treba visoko obrazovanje, nego da obrazovna ponuda mora postati dostupnija, suvremenija i tržišno relevantnija. Zato pripajanje ne smije završiti zamjenom ploče na zgradi, navodi Mihanović.
Ističe i da ova visokoškolska ustanova ima planove za razvoj, unatoč ovom pripajanju. U planu su akreditirani online studiji, čime bi se proširilo upisno područje i na inozemstvo, očuvanje i modernizacija postojećih smjerova, ali i neki novi studiji poput stručnih kratkih studija koji upisuju učenike bez polaganja mature. Mihanovića pitamo i kako gleda na primjedbu Europske komisije iz uvoda članka. Kaže da je smatra opravdanim upozorenjem, ali ističe da neće pristati na 'tiho gašenje Knina'.
- Samo pripajanje neće automatski povećati kvalitetu niti istraživačke kapacitete. Promjenu će donijeti tek pristup snažnijoj infrastrukturi Sveučilišta u Splitu, zajedničkim nastavnicima, laboratorijima, knjižnicama, digitalnim sustavima, projektnim uredima i međunarodnim mrežama, uz mjerljive ciljeve: veći broj studenata, kvalitetnije e-kolegije, više nastavnih baza, zajedničke projekte, mobilnost i bolju zapošljivost završenih studenata. Moj je stav jasan: ne branim neodrživo postojeće stanje, ali ne pristajem ni na tiho gašenje Knina. Podržavam zakonito i transparentno pripajanje samo ako ono znači stvarnu akademsku, programsku i razvojnu obnovu. Uspjeh se neće mjeriti novim nazivom ustanove, nego time hoće li za nekoliko godina u Kninu biti više kvalitetnih programa, više studenata, snažnija povezanost s gospodarstvom i bolja perspektiva za cijelu regiju, ističe Mihanović.
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