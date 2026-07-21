Obnova fakulteta preplaćena za milijun kuna? Čeka se konačni sud

Procjena agencije, koja još nije završena niti službena, navodi da su radovi na obnovi fasade Fakulteta političkih znanosti preplaćeni za milijun kuna

Priča o cjelovitoj obnovi zgrade Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (FPZG), stradale u potresu 2020., pa obnovljene i svečano otvorene početkom 2025., još nije gotova. Kako se radi o 15,3 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije i državnog proračuna, u veljači ove godine u provjeru su došli djelatnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU). Kontrolirao se građevinski dio obnove i sama provedba projekta.

Dekan u veljači rekao: 'Prema procjenama SAFU-a radovi su preplaćeni za milijun kuna'

- Tijekom provjere SAFU je utvrdio nesrazmjer kod jedne stavke u obračunu između onoga što je napravljeno i plaćeno, i onoga što oni smatraju da je trebalo biti obračunato i plaćeno. U pitanju je stavka koja se odnosi na izvođenju radova na fasadi na uličnoj strani zgrade. Prema procjenama SAFU-a radovi su preplaćeni za milijun kuna (132.722 eura, op.a.). Glavni nadzor i izvođač radova su obračunavali fasadu prema jednom normativu, a SAFU smatra da ga je trebalo obračunavati prema drugom normativu. U slučaju da dođe do uskrate dijela traženog iznosa iz završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava, Fakultet će taj iznos potraživati od izvođača radova. Nakon sastanka SAFU je zatražio dostavu dodatne dokumentacije koju je Fakultet obavezan dostaviti do 24. veljače, stoji u zapisniku sjednice fakultetskog vijeća FPZG- iz veljače.

Dekana fakulteta Darija Nikića Čakara kontaktirali smo prvotno u travnju. Tada je poručio kako je redovni postupak pregleda i odobrenja završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) koji provodi SAFU još u tijeku te da će nam odgovoriti nakon okončanja predmetnog postupka.

Kako je od toga prošlo tri mjeseca, sredinom srpnja ponovno smo poslali upit dekanu. Odgovor koji smo zaprimili identičan je kao ranije, postupak SAFU još je u tijeku. Napomenimo da smo od dekana htjeli doznati hoće li doći do uskrate sredstava, jesi li u komunikaciji s izvođačem radova, je li fakultet ranije imao saznanja ili sumnje o mogućem preplaćivanju radova, hoće li za ovaj nerazmjer biti odgovoran sam fakultet te može li moguća uskrata sredstava financijski oštetiti fakultet.

Agencija: 'Riječ je o različitim tumačenjima sudionika u građenju'

Iz SAFU su nam prošlog tjedna potvrdili kako je nalaz još u obradi. Kazali su kako je u izvođenju radova odgovornost izrade građevinskih knjiga s pripadajućim dokaznicama mjera na izvođaču radova, dok su za ovjeru imenovani nadzorni inženjeri.

- Napominjemo da je obrada predmetnog još u tijeku te da je riječ o različitim tumačenjima sudionika u građenju, odnosno Agencije. (...) U tijeku je obrada završnog izvješća na ovoj operaciji te će do zaključenja provjere biti donesena odluka o prihvatljivosti predmetne stavke, odgovaraju.

Pitali smo i je li bilo još kakvih nepravilnosti. Navode da su na licu mjesta utvrdili određene neusklađenosti obračunskih i izvedenih radova te određene manjkavosti u dostavljenoj dokumentaciji. Zato su zatražili dopunu dokumentacije koja je, ističu, još u obradi.

- Potrebno je napomenuti da je navedeno uobičajen postupak tijekom svih terenskih provjera te se iskustveno može zaključiti kako je intencija većine Korisnika usklađenje i korekcija dokumentacije s uočenim nelogičnostima i greškama. U predmetnom slučaju ukupan iznos za koji je utvrđena neusklađenost, greška ili nije dostavljena potpuna dokumentacija manji je od 2 posto vrijednosti ukupno ugovorenog iznosa te je, nastavno na dopunu dokumentacije, ista u obradi, ističu iz SAFU.

Izvođač radova poručuje da su pitanja 'hipotetska', iz nadzora kažu da je sve po pravilima struke

Kontaktirali smo izvođača radova tvrtku Graditelj svratišta. Poručili su da sukladno preuzetim ugovornim obvezama nisu ovlašteni javno govoriti o odnosu s naručiteljem, Fakultetom političkih znanosti. Pitali smo ih jesu li obaviješteni o slučaju, je li točno da su fasadu obračunavali prema jednom normativu, a SAFU navodi da su trebali prema drugome. Isto, smatraju li se odgovornim za pogrešku ako je ona točna i jesu li spremni platiti ako će fakultet od njih potraživati sredstva.

- Pitanja su postavljena hipotetski i na njih se ne može konkretno odgovarati, uzvratili su nam.

Nadzor u obnovi obavljala je tvrtka Arhingtrade. Nadzorni inženjer Mate Žagar kaže kako SAFU još nije donio svoje konačno mišljenje.

- Svi radovi su izvedeni u skladu s pravilima struke i općim uvjetima troškovnika, poručio je Žagar.

Podsjetimo, fakultet je prošlo ljeto dobio Godišnju nagradu za zelenu gradnju i održivo izgrađeni okoliš u 2024. godini, u kategoriji Građevina godine – Rekonstrukcija. Riječ je o nagradi Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju i Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava. Tada su s fakulteta na svojim internetskim stranicama objasnili kako je ulična fasada sada 'prepoznatljiva po čeličnom egzoskeletu, koji ima i konstruktivnu i arhitektonsku funkciju, a ozelenjena pročelja – kako ulično, tako i dvorišno – dodatno potvrđuju orijentaciju FPZG-a prema održivoj i zelenoj budućnosti'.