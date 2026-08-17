Na studijima ekonomije bilo je mjesta za 5.000 studenata: Kvotu nije popunio ni jedan

Podaci nakon objave konačnih rang-lista u ljetnom upisnom roku na fakultete pokazali su još jednom da su kvote na hrvatskim fakultetima prenapuhane pa je preko 15.000 mjesta ostalo nepopunjeno.

Upisnu kvotu na studijima ekonomije i poslovne ekonomije nije popunio niti jedan ekonomski fakultet u državi, vidljivo je to iz podataka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavljenih na dan objave konačnih rang-lista upisa u ljetnom roku 2026. Na studije ekonomije u Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Puli, Opatiji, Zaboku, Kutini i Slavonskom Brodu ukupno se moglo upisati čak 5.082 kandidata, ali je pravo upisa ostvarilo njih 3.348, čime je popunjenost kvote 65,9 posto.

Valja naglasiti da AZVO raspolaže podacima o kandidatima koji su ostvarili pravo upisa pa broj stvarno upisanih može biti i manji ako se neki od kandidata ne dođe upisati na fakultet. A kakvo je stanje na svakom od fakulteta?

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet u Zagrebu provodio je upise na studije poslovne ekonomije te na redovni studij ekonomije. Ukupna kvota iznosila je 2.060 mjesta, dok su pravo upisa ostvarilo 1.716 studenata. Postotak popunjenosti kvote time je 83,3 posto. Najviše je kandidata upalo na redoviti studij Poslovne ekonomije, na kojem je kvota ujedno najveća. Zanimljivo je da je redovni studij Poslovne ekonomije bio prvi izbor čak 1.047 studenata, više nego što ih je uspjelo upisati.

Podaci za Ekonomski u Zagrebu | Foto: AZVO

Podaci za Ekonomski u Zagrebu | Foto: AZVO

Ekonomski fakultet u Splitu

Ekonomski fakultet u Splitu ove godine moglo je upisati ukupno 331 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 293, što znači da je popunjeno 88,5 posto kvote. To je najbolje popunjena upisna kvota ove godine na studijima ekonomije. Mjesta na redovnom studiju Poslovne ekonomije u potpunosti su se popunila, a na izvanrednom je samo jedno mjesto ostalo prazno. Podaci za Ekonomski u Splitu | Podaci: MZOM

Ekonomski fakultet u Rijeci

Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci nudi razne module, financije, poduzetništvo, menadžment, marketing te međunarodno poslovanje. Za sve module prijavljuje se na isti studij, redovno ili izvanredno, s time da se redovno može studirati i na engleskom. Ukupno je na fakultetu bilo 441 slobodno mjesto, a upisalo se 334 studenata, što znači da je popunjeno 75,7 posto mjesta.

Zanimljivo, pravo upisa na izvanredni smjer ostvarilo je pet studenata više od predviđene kvote. Iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) ranije su nam objasnili da do takve situacije može doći zbog nedolazaka na upise kandidata koji su ostvarili pravo upisa. Središnji prijavni ured tad izračunava i upisuje u NISPVU sustav prediktivna upisna mjesta, u svrhu optimalnog popunjavanja kvote tih studija u jednom upisnom roku, objasnili su iz AZVO-a. Podaci za Ekonomski fakultet u Rijeci | Foto: AZVO Podaci za Ekonomski fakultet u Rijeci | Foto: AZVO

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci provodi studije Poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu i Poslovne ekonimiju smjer menadžmenta u hotelijerstvu na engleskom jeziku u Opatiji te izvanredni studij Poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku. Ukupno je na raspolaganju bilo 317 mjesta, a studenti su popunili 184 mjesta, odnosno samo 58 posto. Najpopularniji je bio redovni smjer Poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu u Rijeci te je pravo upisa ostvarilo čak troje studenata više nego što je predviđeno kvotom. Međutim zakazali su izvanredni studiji, na kojima studenti nisu popunili ni pola predviđenih mjesta.

Podaci za Fakultet za menadžment i ugostiteljstvo Sveučilišta u Rijeci | Podaci: MZOM

Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli

Na Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli pravo upisa ostvarilo je 211 studenata. Na raspolaganju je bilo 435 mjesta, što znači da studenti nisu popunili ni pola kvote, odnosno samo 48,5 posto. Najviše studenata upisalo je izvanredni online studij Primijenjene ekonomije, čak njih 148, dok je redovni studij Poslovne ekonomije upisalo samo 53 studenata, što je tek nešto više od četvrtine predviđene upisne kvote. Redovni studij Primijenjene ekonomije upisao je samo jedan student. Podaci za Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Podaci: MZOM

Ekonomski fakultet u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku moglo je upisati 355 studenata, a upisalo ga je njih 207, što znači da je popunjeno 58,3 posto mjesta. Najveći interes je za redovnim studijem Ekonomije i poslovne ekonomije. Fakultet ima posebnu kvotu za Hrvate koji dolaze na studij iz inozemstva, međutim ove godine ni jedan takav student nije ostvario pravo upisa.

Podaci za Ekonomski fakultet u Osijeku | Foto: AZVO

Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu situacija je jasna. Fakultet je upisivao 90 studenata, 45 redovnih i 45 izvanrednih, a upisalo ga je njih 40, dakle 44,4 posto, što je najslabije među javnim fakultetima ekonomije. Interes je bio veći za redovnim studijem, koji je upisalo 28 studenata. Podaci za Odjel društveno-humanističkih studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu | Foto: AZVO

Ekonomski fakultet u Dubrovniku

Ekonomski fakultet u Dubrovniku ove je godine među ekonomskima daleko rekorder po pitanju broja studija koje upisuje. Naime navodi ih čak 21. Poslovna ekonomija nudi tri smjera, marketing, IT menadžment i turizam, a svaki smjer može se studirati redovno ili izvanredno, s time da se obje opcije mogu prijaviti i na engleskom. Najveći je interes bio za redovni studij marketinga, koji je upisalo 26 studenata. I na fakultet postojala je posebna kvota za studente izvan RH, kojih je ove godine pravo upisa ostvarilo dvoje. Na fakultet se moglo prijaviti ukupno 178 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 106, odnosno popunjeno je 59,6 posto mjesta. Podaci za Ekonomski fakultet u Dubrovniku | Foto: AZVO Podaci za Ekonomski fakultet u Dubrovniku | Foto: AZVO Podaci za Ekonomski fakultet u Dubrovniku | Foto: AZVO Podaci za Ekonomski fakultet u Dubrovniku | Foto: AZVO

Međunarodno sveučilište Libertas

Sad prelazimo na privatne fakultete. Na Međunarodnom sveučilištu Libertas upisna kvota bila je 290 mjesta, a ove pravo upisa ostvarilo je samo 48 studenata, što je samo 16,6 posto upisne kvote, odnosno najslabije popunjena kvota na studije ekonomije ove godine. Najviše ih je upisalo stručni redovni smjer poslovne ekonomije. Libertas nudi i studije poslovne ekonomije u Kutini, koje je ove godine upisalo samo troje studenata, dvoje izvanredno i jedan redovno, što je samo 2,5 posto upisne kvote za Libertasove studije u Kutini. Podaci za Međunarodno sveučilište Libertas | Foto: AZVO

Sveučilište Algebra Bernays

Studij Ekonomije digitalnog poslovanja na Sveučilištu Algebra Bernays popunio je 28,6 posto mjesta, s time da taj studij nije upisao ni jedan Hrvat izvan RH, iako postoji posebna kvota za njih. Zanimljivo je da je studij Ekonomije digitalnog poslovanja bio prvi izbor 20 kandidata, no pravo upisa ostvarilo je samo njih 18.

Sveučilište VERN

Studije ekonomije poduzetništva na Sveučilištu VERN ove je godine moglo upisati 113 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 48, ispunivši 42,5 posto upisne kvote, što je najpotpunije ispunjena kvota među privatnim fakultetima ekonomije ove godine. Više studenata upisalo je redovni studij, dok je izvanredni upisalo 10 kandidata, što je trećina predviđene kvote. Podaci za Algebra Bernays i VERN | Foto: AZVO

Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM)