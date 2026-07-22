Studenti hrvatskog grada proglašeni najboljim sportašima u Europi: I to nije jedina nagrada

Nagrada za najbolje europsko sportsko sveučilište ponovno je otišla u Zagreb - po šesti put. Uz to, ponijeli su i naslov najaktivnijeg sveučilišta.

Sveučilište u Zagrebu proglašeno je najboljim europskim sportskim sveučilištem u protekloj godini, i to po šesti put. Rezultat je to koji do sada nije ostvarila nijedna institucija na razini europskog akademskog sporta. Nagrada se dodjeljuje instituciji s najvećim ukupnim brojem bodova u konačnom godišnjem EUSA poretku.

Dvije nagrade otišle su u Zagreb

Naime, u sklopu Europskih sveučilišnih igara u Salernu u Italiji Europska sveučilišna sportska asocijacija (EUSA) održala je godišnju svečanost dodjele EUSA nagrada na kojoj su obilježena izvanredna postignuća, predanost i posvećenost pojedinaca i institucija u europskom akademskom sportu. Nagradu za najbolje europsko sportsko sveučilište prorektorici za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Jasenki Ostojić uručio je glavni tajnik EUSA-e Matjaž Pečovnik.

U Zagreb je otišla još jedna nagrada - Sveučilište u Zagrebu ponijelo je i naslov najaktivnijeg sveučilišta, dodijeljen na temelju broja sudionika na EUSA prvenstvima - u 2025. godini njih čak 357. Ovu je nagradu preuzela Sanja Ćurković, dopredsjednice Ureda za sport na Sveučilištu u Zagrebu, dopredsjednica Zagrebačkog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog akademskog sportskog saveza, iz ruku članice Izvršnog odbora EUSA-e Nine Gigineshvilije.

Prva nagrada stigla je još 2016.

Dodajmo da je svečanost otvorio predsjednik EUSA-e Haris Pavletić. U pozdravnom govoru izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem na događanju te zahvalio Sveučilištu u Salernu, CUS Salernu i svima uključenima u organizaciju Europskih sveučilišnih igara.

Osvrćući se na proteklu godinu ocijenio ju je razdobljem izvanrednih postignuća i izvrsnih rezultata, pohvalivši nacionalna sveučilišna sportska udruženja za njihov doprinos. Podsjetimo, prva nagrada za najbolje sportsko sveučilište u Zagreb je pristigla 2016. godine, na tragu rezultata postignutih tijekom Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka.