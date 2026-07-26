Kvota nije popunjena ni na studijima medicine: Pogledajte kakvo je stanje na svakom

Je li broj mjesta na studijima koji obrazuju buduće liječnike dovoljan za ono što treba našem zdravstvenom sustavu? Pitanje je to koje smo otvorili proljetos. Sada, kada su objavljene konačne rang-liste upisa na studije, analiziramo podatke Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) o popunjenosti kvota na studijima medicine. Medicina se u Hrvatskoj može studirati na četiri velika sveučilišta - zagrebačkom, splitskom, riječkom i osječkom te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Javno dostupni podaci AZVO-a govore da je u ponudi bilo ukupno 12 studija medicine, ako se uključe oni na engelskom i njemačkom jeziku i kvota za Hrvate izvan RH. Ukupna kvota iznosila je 846 mjesta, a pravo upisa na sve studije medicine ostvarilo je 768 kandidata. Drugim riječima, popunjeno je oko 91 posto kvote, pod uvjetom da su se kandidati koji su ostvarili pravo i upisali na studij.

Medicinski fakultet Zagreb

Medicinski fakultet u Zagrebu ove je godine putem sustava Postani student upisivao 300 studenata na studij medicine na hrvatskom jeziku i još 60 na studij na engleskom. Na studij na hrvatskom pravo upisa je i ostvarilo 300 studenata, no na ovaj na stranom jeziku samo 33. Prema tome, popunjeno je 92,5 posto ukupno ponuđenih mjesta. Podsjetimo, ovo je jedini medicinski fakultet koji za upis provodi prijemni i on čini najveći udio u maksimalnom broju bodova na upisnoj rang-listi. Popunjenost kvote na studijima medicine | izvor podataka: AZVO

Medicinski fakultet Split

Isto kao i zagrebački i Medicinski fakultet Split u ponudi ima studij na hrvatskom i engleskom jeziku. Na prvome je bilo 90 mjesta, a pravo upisa ostvario je 91 kandidat, dok je na drugom 70 mjesta i toliko je kandidata ostvarilo pravo upisa.

Popunjenost kvote na studijima medicine | izvor podataka: AZVO

Medicinski fakultet Rijeka

Medicinski fakultet Rijeka na studij medicine na hrvatskom jeziku odredio je kvotu za 130 brucoša, a pravo upisa na kraju su ostvarila 132 kandidata. No, kvota nije popunjena na riječkom studiju medicine na engleskom jeziku - na 49 mjesta pravo upisa ostvarilo je 27 kandidata, a nitko se nije upisao u kvoti za Hrvate izvan RH. Ukupna popunjenost na riječkim studijima medicine tako iznosi 88,3 posto, pod uvjetom da su se svi kandidati koji su ostvarili pravo i upisali. Popunjenost kvote na studijima medicine | izvor podataka: AZVO

Medicinski fakultet Osijek

Ukupno 102 mjesta na upisima je na tri kategorije studija medicine ponudio Medicinski fakultet u Osijeku. Pravo upisa ostvario je 71 kandidat i to na studij na hrvatskom jeziku. Nitko nije ostvario pravo na studiju medicine u kvoti za Hrvate izvan RH ni na medicini na njemačkom jeziku, a predviđeno je bilo 30 mjesta. Medicinski u Osijeku već smo ranije kontaktirali oko nula popunjenih mjesta na studiju medicine na njemačkom, a poručili su da zbog specifičnosti kandidata koji dolaze s njemačkog govornog područja sve kandidate upisuju u jesenskom roku.

Popunjenost kvote na studijima medicine | izvor podataka: AZVO

Hrvatsko katoličko sveučilište

Iako ga u značajnoj mjeri financira država, Hrvatsko katoličko sveučilište ima status privatnog sveučilišta, a i ono na upisima nudi studij medicine. Ukupno se nudilo 44 mjesta u kvoti za brucoše iz Hrvatske i Hrvate izvan domovine, a 44 kandidata su i ostvarila pravo upisa. Popunjenost kvote na studijima medicine | izvor podataka: AZVO

Podsjetimo, na nacionalnoj razini na 56 studija nije se upisao nitko, a pisali smo i o tome da su svi kandidati položili maturu, opet bi 27 posto kvote ostalo prazno.