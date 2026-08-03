Nijedan redovni studij povijesti u Hrvatskoj nije popunio kvotu: U jednom gradu interes posebno nizak

Nakon ljetnog upisnog roka na fakultetima u Hrvatskoj ostalo više od 15.000 slobodnih mjesta. Provjerili smo kakvo je stanje na studijima povijesti.

Više od 15.000 mjesta na hrvatskim fakultetima ostalo je nepopunjeno nakon ljetnog upisnog roka na fakultete 2026. Ponovno se pokazalo da su kvote prenapuhane, a iz podataka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provjerili smo kakvo je stanje sa studijima povijesti. Studenti ih mogu upisati na sedam javnih i jednom privatnom sveučilištu, u gradovima Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Zadru i Dubrovniku. Povijest na svim tim fakultetima zajedno moglo je upisati ukupno 438 studenata. Pravo upisa ostvarilo je njih 268, pa je popunjenost kvote 61,19 posto.

Valja naglasiti da AZVO raspolaže podacima o kandidatima koji su ostvarili pravo upisa pa broj stvarno upisanih može biti i manji ako se neki od kandidata ne dođe upisati na fakultet. U nastavku možete pročitati kakvo je stanje na svakom sveučilištu i fakultetu, uz napomenu da u obzir nismo uzimali studije za Hrvate izvan Hrvatske i studije za one koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010.

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet u Zagrebu na dvopredmetni studij povijesti prima 34 studenta, a pravo upisa ostvarilo ih je 30, odnosno popunjeno je 88,24 posto kvote. Na jednopredmetni studij povijesti primaju 48 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 29, odnosno 60,42 posto kvote. Postoji još i nastavnički smjer povijest i geografija. Na njega primaju 12 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 10, odnosno popunjeno je 83,33 posto kvote.

Na Fakultetu hrvatskih studija jednopredmetni studij povijesti može upisati 26 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 16, odnosno 61,54 posto kvote. Na dvopredmetni studij primaju 30 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 14, odnosno 46,67 posto kvote.

Nastavnički smjer geografija i povijest može se upisati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Primaju 12 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 10 - popunjeno je 83,33 posto kvote.

Katolički bogoslovni fakultet prima 10 studenata na studij teološko-religijske znanosti i povijest, a pravo upisa ostvarilo je njih 3. To je ukupno 30 posto.

Ukupno je dakle na Sveučilištu u Zagrebu studije povijesti moglo upisati 172 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 112. To je 65.12 posto kvote. Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Splitu

Na Sveučilištu u Splitu povijest se može studirati samo dvopredmetno i samo pri Filozofskom fakultetu. Kvota je 40, a pravo upisa ostvarila su 33 studenta. Popunjeno je, dakle, 82,5 posto kvote.

Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Rijeci

Na Sveučilištu u Rijeci studij povijesti studenti mogu upisati na tamošnjem Filozofskom fakultetu, isključivo dvopredmetno, ali postoji i redoviti i izvanredni studij. Rijeka je jedini grad u kojemu se povijest može studirati izvanredno.

Na redoviti dvopredmetni studij povijesti moglo se upisati 39 studenata, a pravo upisa ostvario je 31 student, odnosno 79,49 posto. Na izvanredni se moglo upisati dvoje studenata te ih je dvoje i ostvarilo pravo upisa.

Na Sveučilištu u Rijeci tako je povijest mogao upisati ukupno 41 student, a pravo upisa ostvarilo je njih 33. To je 80,49 posto kvote. Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kad je riječ o Osijeku, studij povijesti može se upisati na Filozofskom fakultetu i isključivo dvopredmetno. Kvota je 40 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 30, odnosno popunjeno je 75 posto kvote. Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Na Filozofskom fakultetu u Puli povijest se može upisati dvopredmetno i jednopredmetno. Na dvopredmetni studij mogao se upisati 21 student, a pravo upisa ostvarilo je njih 7, odnosno 33,33 posto kvote. Jednopredmetni studij moglo je upisati 15 studenata, a upisao je samo 1. Popunjenost kvote je, dakle, 6,67 posto.

U Puli je tako studije povijesti ukupno moglo upisati 36 studenata, a upisalo ih je 8, što čini 22,22 posto kvote, što je ujedno i najlošiji rezultat. Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Zadru

Na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru ovaj se studij također može upisati dvopredmetno i jednopredmetno. Kvota za dvopredmetni studij povijesti je 32, a pravo upisa ostvarilo je 25 studenata, što čini 78,13 posto kvote. Kvota za jednopredmetni studij je 17, a pravo upisa ostvarila su 4 studenta, odnosno 23,53 posto kvote.

Ukupno je dakle studij povijesti u Zadru moglo upisati 49 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 29. Popunjeno je 59,18 posto kvote. Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu (HKS) jedino je privatno sveučilište na kojemu se može studirati povijest. Studij povijest moglo je upisati 26 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 13, odnosno 50 posto kvote. Dvopredmetni studij povijesti mogao je upisati 21 student, a pravo upisa ostvarilo je njih 7, odnosno 33,33 posto.

Dakle, na HKS-u je studij povijesti moglo upisati ukupno 47 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 20. To je 42,54 posto kvote. Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Dubrovniku

Na Sveučilištu u Dubrovniku studenti mogu upisati studij povijest Jadrana i Mediterana pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na studij primaju 13 studenata, a pravo upisa ostvarilo je njih 3, odnosno popunjeno je 23,08 posto kvote. Popunjenost kvote na studijima povijesti | izvor podataka: AZVO

Podsjetimo, na nacionalnoj razini na 56 studija nije se upisao nitko, a pisali smo i o tome da bi, čak i da su svi kandidati položili maturu, opet 27 posto kvote ostalo prazno.