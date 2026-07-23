Studenti ne znaju kome se obratiti kada im se krše prava: Odgovornost je na fakultetima i sveučilištima

Jesu li studenti dovoljno svjesni postojanja funkcije studentskog pravobranitelja? Na to pitanje odgovorila nam je pravobraniteljica Sveučilišta u Zagrebu Ana Paula Novak u našem podcastu. Kako kaže, stanje se razlikuje od grada do grada.

- Zagreb je najveći pa mi tu prednjačimo. Ja se stvarno u svom mandatu trudim biti što vidljivija i što transparentnija. Pohvalit ću ovim putem Rijeku i Osijek koji imaju fenomenalne pravobranitelje i izvrsno rade svoj posao. I, naravno, sve naše bliske suradnike za koje znam da dobro rade svoj posao, ali ne bih rekla da su sva sveučilišta transparentna što se tiče pravobranitelja ili pravobranitelja na njihovim fakultetima, nažalost. Možda je to do činjenice da je riječ o manjim fakultetima od zagrebačkih ili da im se studenti toliko ne javljaju sa svojim problemima, ali da, mislim da nisu svi fakulteti i sveučilišta upoznati s činjenicom koliko im treba pravobranitelj, objašnjava Novak.

Kako se to može promijeniti objašnjava na vlastitom primjeru.

- Idem od sebe i svoje transparentnosti. Na primjer, ja sam jedna malo netipična pravobraniteljica koja je apsolutno u svemu. Bila sam uključena u svako područje koje se obrađivalo na Fakultetu i Sveučilištu, bio to moj resor ili ne. Mislim da ta bliskost pomaže. Dajem i primjer buvljaka na kojem sam bila. Naravno, studenti vas prepoznaju, priđu vam, ostvarite tu neku toplinu sa studentima koja vam treba i koja naposljetku i njima treba. Jednostavno znaju da tu funkciju vodi netko tko je odgovaran i na koga uvijek mogu računati. Treba biti transparentan i vidljiv, savjetuje Novak.

Cijelu epizodu podcasta možete pogledati u nastavku.