Studenti profesora Marka Tadića na FFZG-u tek su 27. svibnja saznali za zadatak koji im je uvjet za upis ocjene. Zadatak je vezan za njegov projekt.

Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (SZ FFZG) obratio se našoj redakciji zbog ugroze studentskih prava studenata ovog Fakulteta. Naime, studenti tvrde da je profesor s Odsjeka za lingvistiku Marko Tadić kao uvjet za upis ocjena iz dvaju svojih kolegija, Korpusne lingvistike i Uvoda u računalnu lingvistiku, zadao zadatak koji predstavlja '50 sati treninga AI modela koji razvija, što je projekt koji javno promovira'. Problem, između ostalog, leži u tome što su studenti, prema njihovim navodima, za zadatak saznali tek 27. svibnja ove godine, netom prije početka ljetnog ispitnog roka. Tada su primili mail s opisom rada koji je profesor nazvao 'praktičnim zadatkom'.

- Do tog datuma studentima kolegija Korpusna lingvistika nije bilo poznato ništa o tome kakav će praktičan zadatak raditi, dok studentima prve godine prijediplomskog studija na kolegiju Uvod u računalnu lingvistiku nije rečeno ni da će imati praktičan zadatak na kolegiju. Zadatak tada postaje uvjet za upis ocjene iz ispita u sustav Studomat. Zadatak se sastojao od otprilike 1.800 dokumenata po osobi, punih rečenica činjenične naravi preuzetih s Hrvatske enciklopedije. Studentice i studenti morali su na svaku rečenicu u dokumentima postaviti svako pitanje na koje bi ta rečenica bila odgovor. Vrlo brzo studenti su počeli slati pritužbe mailom, ali nisu dobili odgovore od profesora Tadića. Potom su počeli s radom i procijenili da opseg posla iznosi 50-ak sati po studentu. Studenti oba kolegija ističu kako zadatak nije dobar odraz gradiva kolegija koje su pohađali te da ne testira nikakve konkretne vještine, već predstavlja banalan, repetitivan i zamoran posao, rekli su nam studenti.

Iskorištavanje studenata za vlastiti akademski napredak?

Smatraju da je riječ o 'jasnom slučaju sukoba interesa predavača s interesom u razvoju VJM-a (Velikog jezičnog modela)'.

- Praksa profesora koji koriste studente za vlastiti akademski napredak nažalost nije neuobičajena, ali čak unutar tog konteksta, u ovom se slučaju radi o naprasno nametnutom poslu na samom kraju semestra u količini i vremenu koji nisu izvedivi za potrebe studenata, naveli su studenti.

Dodali su da prema njima dostupnim informacijama ni jednom studentu na kolegiju Uvod u računalnu lingvistiku do ponedjeljka 20. srpnja nije upisana ocjena.

- Studenti su se požalili kako im ECTS bodovi trebaju za prijave u domove i započinjanje drugih esencijalnih procesa koji zahtijevaju prijepis ocjena i evidentirane ECTS bodove. Dva su koraka napravljena i smatramo ih neadekvatnima. Opseg zadatka smanjen je na 900 dokumenata, što i dalje iznosi opterećenje gotovo jednog ECTS-boda zadanog nakon kraja semestra. Nakon ukazivanja na neposrednu štetu za studente, studentima Uvoda u računalnu lingvistiku uvjet je navodno ukinut, iako zasad nemamo potvrdu da su ocjene upisane. U sklopu posljednjeg maila profesor navodi kako će ti studenti također biti navedeni u zaslugama kad sustav bude dovršen, iako bi se tu radilo o spomenu koji neće izgledno imati mjerljivu vrijednost za studente. Za studente Korpusne lingvistike uvjet za upis ocjene nije ukinut, objasnili su studenti.

'Neplaćeni rad studenata'

Smatraju da se Uprava Fakulteta postavila na pasivan način.

- Prodekan za nastavu ukazao je profesoru na najizravniju ugrozu studentskih prava, ali prave opomene za sukob interesa, za nerazmjeran omjer posla i trenutka u kojem je zadan te za već oštećena studentska prava nije bilo. Stanje je potvrđeno kad smo porukom na fakultetskim mailing listama pokušali zatražiti intervenciju nadležnih službi te pozvati oštećene studente da nam se jave kako bismo mogli sanirati štetu koja im je učinjena. Elektronička je poruka, međutim, spriječena i bez objašnjenja nije propuštena na mailing liste. Profesor Marko Tadić već je razvio model imena HR GPT BETA, a navedene informacije stavljaju u pitanje kakvim je postupkom razvijena kontrola kvalitete outputa te u kojoj će mjeri zasluge za projekte profesora Tadića pripadati neplaćenom radu studenata koji nisu dobili izbor, a njihova ih krovna institucija nije zaštitila, zaključili su studenti.

Upravi FFZG-a javili smo se s nekoliko pitanja. Zanimalo nas je zašto su zaustavili slanje elektroničke poruke, smatraju li spornim što su studenti za zadatak koji je predstavljen uvjetom za upis ocjene u Studomat saznali tek 27. svibnja, kako komentiraju stav studenata da je u pitanju sukob interesa, smatraju li da je riječ o iskorištavanju studenata za vlastiti akademski napredak te da je riječ o iskorištavanju studenata kao radne snage, što su kao Uprava Fakulteta učinili do sada i što planiraju učiniti. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

Što kaže Uprava Fakulteta?

- Uprava Fakulteta nije se prema ovom slučaju postavila pasivno. Nakon zaprimljenog prigovora kontaktiran je predmetni nastavnik koji je potom svim uključenima dostavio svoje očitovanje i pojašnjenje daljnjeg postupanja. Isto tako o poduzetim koracima i traženju očitovanja pravodobno je obaviješten studentski pravobranitelj. Poruka Studentskog zbora nije proslijeđena putem središnjih fakultetskih mailing-lista jer ti kanali nisu namijenjeni distribuciji optužbi i diskreditiranju članova akademske zajednice. Držimo neprihvatljivim da se prije utvrđivanja stanja, kao već utvrđene činjenice ikome pripisuje zlouporaba položaja, sukob interesa, iživljavanje, iskorištavanje, protupravno ponašanje i slične optužbe prejudicirajući time krivnju i odgovornost osobe. Stoga navedeni postupak vidimo kao odgovornost Uprave za službene komunikacijske kanale Fakulteta, ali i zaštitu dostojanstva članova akademske zajednice, rekli su iz Uprave FFZG-a.

Obratili smo se i profesoru Tadiću. Upitali smo ga jesu li studenti za zadatak doista saznali tek potkraj svibnja i kako je to moguće, što se od studenata tražilo u zadatku, kakva je njegova procjena vremena potrebnog za rješavanje zadatka, kako je ovaj zadatak povezan s gradivom navedenih kolegija, kako komentira insinuacije na sukob interesa i iskorištavanje studenata za vlastiti akademski napredak, hoće li svima promijeniti uvjet za upis ocjene u Studomat i kada studenti mogu očekivati upis ocjena. Njegov odgovor do trenutka objave ovog članka nije stigao.